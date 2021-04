Nejsladší je hrášek z vlastního záhonku! Co pěstovat s malými zahradníky

Co udělat pro to, aby byla zahrada pro naše potomky co nejzajímavější? Nebojte se do ní vpustit trochu života. Začít se dá přitom s málem: vedle pobytového trávníku může v méně nápadném koutě zahrady zůstat zarostlá hromada kamení nebo roští, na místo celoročně zelených jehličnanů prospěje vysadit několik ovocných keřů či stromů. Zkuste zapojit děti i do samotného pěstování. Přesvědčit k zahradničení větší děti bývá potíž, ty menší ale zahradničí s nadšením a je pro ně zábavné sledovat, jak rostlina roste a vyvíjí se, jak klíčí, kvete a plodí.

Děti vždy ocení rostliny, které se svým celkovým vzhledem nebo vzhledem svých plodů liší od těch běžně dostupných. | Foto: Shutterstock

Pobyt a práce na zahradě nás vrací ke kořenům, a to v každém smyslu slova. Je to trochu jako zázrak: zkuste si zasít semínko nebo zasadit sazenici a sledovat, jak se rostlina vyvíjí a roste. Vyhraďte svým potomků pro pěstitelské pokusy hezký, osluněný záhonek, kde si můžou pěstovat vlastní zeleninu nebo květiny. Zvolené rostlinky by ideálně měly děti něčím zaujmout – chutnými jedlými plody, zvláštní vůní, hebkými listy nebo třeba neobvyklou velikostí. Radost dětem udělá i malá zahrádka v květináči na okenním parapetu. Jak vypěstovat zdravý česnek? Dejte mu teplo a ochraňte ho před škůdci Přečíst článek › „I když vás budou svrbět dlaně, odolejte pokušení a dětem do jejich zahradničení nezasahujte. Nejlepší je nechat je experimentovat podle svého,“ doporučuje Anita Blahušová, propagátorka k přírodě šetrného zahradničení. TIP: Barvěte, malujte a tvořte

Jaro je nejen čas pilného setí a sázení, ale také čas vhodný pro další tvoření. Pusťte se spolu s vašimi dětmi do výroby jmenovek pro rostlinky, které použijete při zakládání záhonků a osazování nádob. Pozor, pokud budete značky zapichovat ven, musí být odolné vůči nepřízni počasí – použijte tedy deštěm nesmyvatelné fixy nebo barvy (nicméně dobře funguje i obyčejná tužka).

„Další možností, jak rostliny označit nebo jak zkrášlit pěstební nádobu, je využití tabulové barvy. Dá se použít na zeď, dřevo, kov či na sklo. Po zaschnutí na ni můžete psát nebo kreslit obyčejnými křídami,“ nabízí další možnost Anita Blahušová. Začali jste květináčkem? Pokračujte třeba velkou zahradnickou tabulí v dílně nebo altánu! Kterými rostlinkami by měli děti začít? Dobré je vybrat rychle klíčící semínka, třeba ředkvičky, řeřichu nebo slunečnice. Pro větší motivaci malých zahradníků je dobré dodržet několik pravidel: vhodné jsou rychle rostoucí rostliny s krátkou vegetační dobou (typicky ředkvičky, řeřicha či nejrůznější listové saláty), pro malé děti se kvůli lepší manipulaci doporučují rostliny s většími semeny (hrách, tykev). Pěstované rostliny by také neměly být příliš náročné na průběžnou péči. Děti vždy ocení rostliny, které se svým celkovým vzhledem nebo vzhledem svých plodů liší od těch běžně dostupných: na záhoně může vyrůst fialový nebo oranžový květák, mrkev se dá pěstovat kromě oranžové i ve fialové, bílé nebo žluté barvě. Diskovitý tvar patizonu zase připomene létající talíř. Dalšími vhodnými rostlinami do zeleninového záhonku malých pěstitelů jsou fazole, červená řepa, sladká rajčátka (tyčkové rajče ´Bejbino F1´ nebo žluté ´Datlo´), papriky (´Hamík´)nebo cukrová kukuřice. Pro názorné účely, jak běžná zelenina vypadá a jak se sklízí, můžete s dětmi na zeleninový záhonek přidat mrkev, cibuli nebo řádek raných brambor. Žádné zvláštní vybavení k tomu není potřeba, dětská sada zahradního nářadí ale může pomoci děti motivovat. Při zahradničení se dá s dětmi pohromadě strávit mnoho hezkých chvil, ze sklizené zeleniny nebo bylinek navíc můžete společně uvařit jednoduché jídlo. Bylinné sirupy: sklenice plná zdraví. Vyzkoušejte základní recept Přečíst článek › Kdy vysévat? Kdy sázet? Vysévat listovou a kořenovou zeleninu i hrách už lze od března, plodová zelenina, jako jsou rajčata nebo papriky, se vysazuje ven na záhon až po „zmrzlých mužích“, v druhé polovině května. Mnohou zeleninu si můžete předpěstovat ze semínek na okenním parapetu. Tuhle zábavnou činnost děti milují. Nejlepší je tudíž zaměřit se spíše na druhy, které mají kratší vývoj, a pokud je tedy na okně předpěstováváme v dubnu, stihnou vyrůst dostatečně na to, aby už po polovině května mohly být vysazeny ven: nejlépe například tykve nebo okurky. Můžete také vysévat nejrůznější saláty, které lze vysazovat na pole již dříve než v polovině května. Kromě zeleniny se dají dobře předpěstovávat i nejrůznější letničky, například aksamitníky, slunečnice či lichořeřišnice, z bylinek pak nezklame třeba bazalka. V běžné domácnosti se najde mnoho použitých nádob a obalů, které se dají pro předpěstování dobře využít. Mohou to být zbylé roličky od kuchyňského nebo toaletního papíru, kterým stačí vytvořit improvizované dno ze zmuchlaného papíru, kartonové obaly od vajíček, kelímky od jogurtů nebo obaly od džusů. Pro semínka můžete jít do knihovny, muzea i do školky Přečíst článek › Pokud máte dostatek novin nebo reklamních letáků, lehce si z nich květináčky společně s dětmi složíte, návodů je na internetu nepřeberné množství. Jen nesmíte zapomenout, že papírové a kartonové nádobky se během několika týdnů rozpadnou, výhodou ale je, že je pak můžete zasadit zároveň s rostlinami. Protože propouštějí vodu, musí stát na odtokové misce: k tomuto účelu se zase dají využít staré plechy nebo tácy. Pokud jde o zeminu, nejjednodušší je zakoupit si už namíchaný výsevný substrát: bude vzdušný a hlavně zbavený chorob a škůdců. Můžete si ho opět s vydatnou pomocí malých pěstitelů připravit i doma, když smícháte trochu kompostu s pískem a perlitem, které substrát provzdušní. Nezapomeňte, že po zhruba dvou týdnech po výsevu je třeba přesadit rostlinky do běžného substrátu. Zahrada ji baví



Kdo jiný může nabídnout své rady k tématu zahradničení s dětmi, než maminka, která vychovává tři potomky. Anitu Blahušovou zajímal svět rostlin už od malička. Ani s přibývajícím věkem ji záliba v pěstování neopustila, na čas ji však zastínil zájem o jazyky a mezinárodní vztahy. Po studiích na Vysoké škole ekonomické se věnovala svému oboru v Belgii. Po návratu do Čech se pustila do dalšího studia, tentokrát už v oboru zahradnictví, a začala experimentovat s městským zahradničením.



Vyústěním se stala kniha „Zahrádka v květináči – pro váš balkon i okenní parapet“. Druhým vydaným titulem je „Zahrada žije – Zahradničíme s dětmi“, které vydalo nakladatelství Smart Press, k dostání ZDE. Nejnovější její kniha nese název „Zahrada do vázy – Jak si vypěstovat vlastní květiny k řezu po celou sezonu“ a podrobně se věnuje domácímu pěstování krásných, ekologických a pestrých květin pro řez do vázy. Anita propaguje zahrady užitkové a utvářené v souladu s přírodními principy: vonící, bzučící, pestré a trochu divoké. Spoustu nápadů a tipů představuje na svém blogu: www.zahradamebavi.cz.

