Městečku tak bylo ve 13. století uděleno tržní právo, písemně poprvé zmíněné roku 1320. Do letošních oslav jubilea zapadne i odhalení skulptury obchodníka s dobytkem v životní velikosti, díla sochaře Gerharda Wünscheho z Pfarrkirchenu, odlitého z bronzu ve Straubingu. Má se stát symbolem města, v němž se do první světové války konaly velké trhy s dobytkem. „Obchodníci nechávali mince dohodnuté ceny padat na kamenné stoly umístěné před hospodami, a z cinkotu se měla poznat jejich pravost,“ popisují OÖN.

V Rohrbachu teď hledají pro bronzového muže jméno. „Nemá mít víc než dvě slova v místním dialektu, veselá a lehce vyslovitelná. Kdo si sáhne na jeho měšec, má mít v peněžence vždycky dost peněz – to bude symbol našeho města. Proto je jeho vhodné pojmenování velmi důležité,“ říká místostarosta Manfred Stallinger. Návrhy mají občané posílat do 31. května na stadt@rohrbach-berg.ooe.gv.at.

Hokejové rušno

Náš web exkluzivně popsal problémy lineckého hokeje, kde 30. dubna skončí pronájem místní haly týmu Black Wings a ve městě byl založen nový klub. K situaci se vyjádřily i tři jinak soupeřící fankluby Overtime, Bully:Absolut a Powerplay Enns s celkem více než tisícovkou členů. Názory těch, kteří silně přispívají po léta k více než čtyřtisícové návštěvnické kulise „v dobrých i těžkých časech“, nemohou být jen tak zahozeny, uvedly ve středu OÖN.

„My fandové všichni chceme, aby název Black Wings zůstal a byl dál nesen lineckým špičkovým hokejovým týmem,“ uvádějí v prohlášení. „Jméno náleží momentálně z 50 procent společnosti Liwest Black Wings Linz a z 50 procent privátní osobě Peter Freunschlag. Zda svá práva prodají novému klubu, je otevřené. Podle našeho názoru má název emoční cenu – má sice ,papírově´ vlastníka, ale ve skutečnosti náleží jen FANDŮM! Doufáme, že rozum zvítězí nad egem a brzy nastane trocha klidu. Nový klub by se pak mohl koncentrovat na vlastní úkoly a začít pracovat na nové sezoně. Právě teď, v těžké době, se ukazuje velká jednotnost a silná soudržnost v linecké hokejové rodině. Chceme společně táhnout za jeden provaz a na podzim hnát NAŠE Black Wings ke mnoha vítězstvím!“

Autokratický prezident Black Wings Peter Freunschlag, který vyjádřil přesvědčení, že klíčoví sponzoři, kteří „přeběhli“ k novému klubu, budou podporovat i jeho, dostal další „ránu“ - šéf dlouholetého hlavního donátora LIWEST Kabelmedien GmbH Stefan Gintenreiter řekl lineckému listu, že Freunschlaga vyzvou, aby pojem LIWEST z názvu klubu a z jeho loga odstranil.

Mluvčí konkurenčního nového klubu „Eishockey-Verein Linz“ Karl Egger uvedl, že mají zájem na konstruktivním řešení problému. „Nikdo Freunschlagovi a jeho rodině nechce škodit, udělal hodně velkého pro hokej v Linci, toho si ceníme. Prosazujeme ale náš koncept demokratického způsobu vedení a neuhneme,“ řekl. „Budeme dělat vše pro to, aby se Eishockey-Verein Linz jmenoval Black Wings, ale ne za každou cenu. K vyjednávání s protistranou jsme připraveni.“

OÖN připomínají, že název Black Wings je v lineckém hokeji „programem“ od roku 1992. Od roku 2000 patří „Černá křídla“ nepřetržitě k rakouské nejvyšší soutěži.

Jak na odstup

Také legendární sprintér Usain Bolt vyzýval v uplynulých týdnech Jamajčany k tomu, aby v čase koronaviru dodržovali bezpečnostní odstup. Teď to na internetu doilustroval „techniku“ dosažení této bezrizikové vzdálenosti – cílovým snímkem jeho vítězství při olympijských hrách 2008 v Pekingu. Doplnil jej popiskem "Social Distancing"… Vtípku masově sdíleného uživateli sociálních sítí si povšimly i linecké OÖN.

Společně si zpívají…

Úspěch v tomto deníku sklízí i jeho společné muzicírování, připravené se zemskou společností lidové písně. Jak náš web už informoval, od 19. března noviny nabízejí na nachrichten.at/wirbleibendaheim každý den noty a texty dětských nebo lidových písní, a už se jim připojilo více než 15 000 uživatelů. Organizátoři se proto rozhodli v kampani pokračovat, předběžně do Svátku matek 10. května. Na snímku je jeden z těch, kteří se do akce zapojili a denně v 18 hodin hraje k bytu vyhlášenou skladbu sousedům v Alkovenu, pozounista Brucknerova orchestru Albert Landertinger. Dětské písně střídá s bohatým repertoárem Udo Jürgense a „vystoupení“ zakončuje tradičním "Hoamatlandem", končí list.

Zapracoval pro pendlery?

Roman Rauch (57), rodák z Paschingu, hospodářský delegát Rakouské hospodářské komory v Praze, se podle OÖN hodně zasadil o novou úpravu podmínek pro pendlery z ČR. „Situaci, jaká je teď, jsme ještě neměli, je to jistě moje dosud největší pracovní výzva,“ říká v listě. Přitom už zastupoval rakouské hospodářství například v Chorvatsku, ve Švýcarsku a v Austrálii. V letech 1988-91, při pádu komunismu, působil v Bulharsku…

Pandemie koronaviru postavila před rakouské firmy zcela nové problémy, uvádějí OÖN. Česko zavedlo velmi brzy hraniční kontroly a omezení pohybu. Přitom jde o zemi pro Rakousko enormně důležitou vzhledem k mnoha pendlerům, kteří jezdí do Rakouska za prací. Rauch odhaduje jejich počet na asi 12 000, z nichž kolem tisícovky je v pečovatelství. Také v logistice, ve výrobě potravin, na jatkách, v autodílnách nebo v chemickém průmyslu je jich mnoho, především v Horních a Dolních Rakousích. „V řadě podniků představují až 80 procent osazenstva,“ tvrdí Rauch. Stovky dalších lidí se na takovou možnost ptají.

„Rauch jako hospodářský delegát spolupracoval na nových pravidlech pro pendlery,“ píší OÖN. „Dotčené firmy musejí vypracovat prohlášení, ve kterém například potvrzují svou ,systémovou relevantnost´ a zajištění zdravotní péče o české zaměstnance. S těmito doklady mohou pendleři hranice překračovat bez povinnosti karantény po návratu do Čech,“ popisuje list, aniž by uváděl podrobnosti. Autoři úpravy včetně Raucha prý takto chtějí „škody podnikatelů držet co nejníž“. Foto: Deník/OÖN/WKOÖ/Angelov

Kameny soudržnosti

V Plattlingu „vymysleli“ další kreativní nápad „proti koronaviru“, píše PNP. Začátkem dubna se vedle informační tabule přehrady v Pielweichu objevil vedle několika pomalovaných kamenů lístek v plastové fólii s nápisem „Prosíme, nechte to ležet, kameny patří ke hře!“

Začala ji Verena Zacherová, vychovatelka ve školce Červeného kříže v Isar Parku, která vyzvala krátkým vzkazem kolemjdoucí a děti k pomalování svého osobního „poutního kamene“ a jeho připojení k načatému řetězu. „Uvidíme, jak dlouhý bude ,had´ během koronakrize,“ řekla. A plán jí vychází, do úterního odpoledne se symbol spojenectví proti nákaze rozrostl na 500 barevných kousků… Na snímku Deníku/PNP/Meier pozorují řetěz u jezera labutě a husy.

Za humny otevírají

V Rakousku bylo ve středu ve 12 hodin 14 286 nakažených koronavirem a 393 mrtvých. Uzdravilo se 8098 lidí, za den dalších 755. V nemocnicích leželi 1002 lidé (za den +21), na intenzivkách 243 (+4). Ze zemí měly Tyrolsko 1166 nemocných a 72 zemřelých, Horní Rakousy 484 (32), Dolní Rakousy 1012 (71), Tyrolsko 1166 (72). V českém příhraničí: Rohrbach 141, Urfahr-venkov 279, Freistadt 105.

V Horních Rakousích mají být od 1. května otevřeny atletická zařízení, tenisové kurty, golfová hřiště, jezdecká sportoviště, střelnice, povoleny mají být i další sporty jako jachting a podobně. Detaily budou ještě vypracovány, OÖN zmiňují třeba, že každý tenista musí mít vlastní míček k podání. Při rychlé chůzi se doporučují rozestupy 4-5 metrů, při běhu 10 m, při jízdě na kole zhruba rychlostí 30 km/h asi 20 m. Asi 600 špičkových sportovců (300 z armády, 60 z policie, až 100 lyžařů a dalších 100 jednotlivců) může užívat i krytých sportovišť, ale s odstupy alespoň dvou metrů, zařízení musí mít alespoň 20 metrů čtverečních na zúčastněnou osobu včetně trenéra. Od 20. dubna může trénink v malých skupinách začít dvanáct klubů fotbalové nejvyšší soutěže a finalista poháru Lustenau.

Zavřel své pomocníky

Ze strachu, že by se jeho patnáct sklizňových pomocníků mohlo při setkání s jinými zahraničními brigádníky nakazit koronavirem, zavřel zemědělec zelinář z okresu Linec-venkov tyto Ukrajince přes noc na statku, píší OÖN. Je vyšetřován pro omezení osobní svobody. Dvanáct zúčastněných prý bylo s opatřením srozuměno, tři ale podali trestní oznámení. Státní zastupitelství teď musí mimo jiné zkoumat, zda by lidé mohli v tísni dům opustit, zda někde ležely připravené klíče a podobně.