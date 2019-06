Pracoviště, které tvoří šest ústavů, totiž momentálně připravuje generální obnovu svých dvou areálů – na Branišovské ulici a v ulici Na Sádkách. Budovat se tyto objekty začaly v 70. letech minulého století.

Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra AV ČR, k tomu řekl: „Chceme držet krok se světovou vědou a k tomu potřebujeme patřičné zázemí,“ vysvětlil s tím, že tak musí být konec praskající teplé vodě a dosluhujícím elektrickým rozvodům.

Partnerem při plnění snu jim bude Atelieru 8000, který v březnu loňského roku dokončil architektonickou studii. Jak uvedl Martin Krupauer z Atelier 8000, hlavní myšlenkou bylo sjednotit jednotlivé vědecké budovy, dnes propojené dlouhými chodbami, a přeměnit je v jeden celek.

„Mezi jednotlivými objekty vznikne centrální pasáž, která bude fungovat jako kryté náměstí, kde se mohou pracovníci setkávat a sdílet své myšlenky. Bude tu prostor pro jednací místnosti, neformální posezení s občerstvením, ale také pro sdílená pracoviště, která využívají zaměstnanci všech ústavů, jako je například laboratoř elektronové mikroskopie,“ přiblížil budoucí možnou podobu. Vzniknout zde má i parkoviště pro 480 vozidel. Dodal, že centrální pasáž budou tvořit dvě souběžné chodby, mezi nimiž jsou umístěna zajímavá zelená atria a terasy s keři, ale i dubovou alejí.

Začít tu první stavební práce mají ve druhé polovině příštího roku. Karel Veselý, vedoucí provozu, uvedl, že se v prvních letech budou rekonstruovat inženýrské sítě, následně se přebuduje stávající administrativní budova. „To obnáší vybudování kompletní instalace vzduchotechniky, chlazení a nového laboratorního vybavení. Cílem je mimo jiné i snížit energetickou náročnost budov,“ popsal.

Že se jedná o velmi ambiciózní projekt, který bude během na dlouhou trať, dokazuje finanční stránka věci. Celková rekonstrukce areálu by měla totiž vyjít na více než dvě miliardy korun. V tuto chvíli má ale českobudějovické Biologické centrum AV ČR přislíbených jen 500 milionů korun, které má poskytnout Akademie věd ČR v průběhu následujících 10 let. O další finanční prostředky budou žádat z různých zdrojů. Celý areál chtějí proměnit do 20 let.