Prvnímu výcviku s novými zbraněmi předcházelo zaškolení, při kterém se záložáci především učili, jak se zbraní správně a bezpečně manipulovat. Pak již následoval samotný praktický výcvik. „Začínáme taktikou jednotlivce, poté družstva, až se dostaneme k taktice celé čety,“ uvedl rotmistr Jan P., jeden z instruktorů, který řídil výcvik záložáků ve strakonické posádce i v Boleticích na Českokrumlovsku.

Poprvé cvičili boj v zastavěné oblasti

Vojáci se zdokonalovali v patrolovací činnosti, cvičili předbojové a bojové sestavy i reakce na kontakt s nepřítelem. Poprvé měli možnost seznámit se se zásadami boje v zastavěné oblasti. „Jedná se o velice širokou problematiku, kterou v Armádě ČR nejvíce cvičí 601. skupina speciálních sil. Mimo Armádu ČR se jí věnují zásahové jednotky Policie ČR, pro které je tato problematika denním chlebem,“ doplnil rotmistr Jan P.

Přestože jsou strakoničtí vojáci v záloze předurčeni ke střežení míst velení a palebných postavení jednotek, mohou při své službě potřebovat tyto dovednosti. „Současné vojenské konflikty se stále častěji přesouvají z terénu do městských aglomerací. Vojáci v aktivní záloze by proto měli znát alespoň základní pravidla, jak vstupovat a pohybovat se po budově, ve které se nachází nepřítel,“ je přesvědčený rotmistr Jan P. Cvičící by si podle něj měli odnést hlavně to, že se jedná o naprosto odlišný způsob boje, než jak boj probíhá v terénu. „Musí mnohem více spolupracovat jako jeden tým, protože sebemenší chyba může mít fatální následky pro celou jednotku,“ potvrdil strakonický instruktor.

Z přeškolení na novou zbraň nemají obavy

Specifický druh boje si vyzkoušel i svobodník Radim Šotola. „Taktiku boje v zastavěné oblasti jsem cvičil zcela poprvé. Bylo to hodně zajímavé, víc takových výcviků,“ vyslovil přání strakonický záložák. Přeškolení na novou zbraň mu nečinilo výrazné potíže. „Je to hlavně o zvyku. Zbraň má jinak těžiště. Člověk se musí naučit, jak zbraň správně držet a hlavně jak s ní bezpečně manipulovat. Útočná puška CZ 805 Bren A1 je moderní zbraň a představuje velký posun vpřed,“ sdělil svoje dojmy svobodník Šotola.

Starý samopal vzor 58 si ještě pamatuje z doby základní vojenské služby, když v letech 2000 až 2001 sloužil u spojařů v Praze-Ruzyni. „Přestože jsem se na základní vojenskou službu moc netěšil, po jejím skončení jsem dokonce uvažoval, že bych v armádě zůstal jako voják z povolání. Ale přišla rodina a můj život se začal ubírat jiným směrem.“

V aktivní záloze slouží od června 2022. Podle svých slov v tom vidí možnost, jak se dostat zpět do kondice a získat nové informace. „Je to i příležitost, jak si zastřílet a vyzkoušet různé zbraně,“ doplnil rodák z Prahy, který je v civilu držitelem zbrojního průkazu. „Navíc si při výcviku skvěle pročistím hlavu od každodenních starostí. Je to skvělá možnost, jak si aktivně odpočinout,“ dodal svobodník Radim Šotola.