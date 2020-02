Linec - Od roku 2007 ředitel linecké turistiky Georg Steiner bude 15. března ve volbách v Pasově kandidovat z listiny CSU na starostu, píší OÖN.

Uspěje? | Foto: Deník/repro

Steiner v nich vysvětluje: „Jsem činný už čtyřicet let za CSU v pasovské komunální politice. Mnoho lidí mě motivovalo, abych ,vhodil klobouk do ringu´ , protože věří, že bych byl dobrým šéfem.“ Na otázku, co ho na politice přitahuje, říká: „Rád dělám věci, kterými vzniká něco nového, většího a inovativnějšího. To, že pracuji třináct let pro turistiku v Linci, proměnilo můj pohled na Pasov. Něco bych si tam s sebou vzal…“