České Budějovice - Sobota bývá v Budvar aréně časem hokeje, ale v sobotu 5. ledna tu nebudou dunět puky, ale tóny muzikálu Dracula z autorské dílny Karla Svobody, Zdeňka Borovce a Richarda Hese.

Daniel Hůlka jako Dracula zavítá i do krajského města. | Foto: Miroslav Rendl

Sobotní uvedení dvouaktové hry plné lásky, nenávisti a prokletí, jež se odehrává ve dvou epochách, hlásí víceméně vyprodáno. Deníku to potvrdil Ma᠆rek Mühlstein ze Sportovních zařízení města České Budějovice. „K dispozici jsou jen jednotlivá místa, takže pomalu není co prodávat,“ uvedl Marek Mühlstein.



Muzikál se stal legendou.V letech 1995 – 98 ho v Praze v Kongresovém centru vidělo rekordních 1,2 milionu diváků. Na jihu Čech se publikum může těšit na pěvecké a herecké výkony Daniela Hůlky, Leony Machálkové, Kamily Nývltové, Tomáše Trapla a dalších. Představitel hlavní role Daniel Hůlka bude mít jako jediný protagonista svou šatnu.



Aréna se na slavné muzikálové představení musí připravit, proto se sobotní 42. kolo hokejové Chance ligy mezi Motorem a Litoměřicemi uskuteční až v pondělí 21. ledna. Zrušeno je také sobotní veřejné bruslení. Už ve čtvrtek začali zaměstnanci haly rozebírat sítě, skla, mantinely, poskládají palubku, která překryje ledovou plochu, a také multimediální kostka musí z prostředku odjet nad sektor D (nad „kotel“ domácích fanoušků).



V pátek začnou najíždět auta divadelní produkce, která si postaví především hlavní stage. Jak vysvětlil Marek Mühlstein, na víceúčelové využití arény jsou tu zvyklí. „Je ale pravda, že muzikálů se tu moc nekoná. Spíše se jedná o koncerty. S muzikály máme také zkušenosti, ať už to byly Děti ráje nebo Kleopatra,“ uvedl muž, který má na starosti volné kapacity haly.



Hned v neděli ráno se aréna začne vracet do hokejového režimu.