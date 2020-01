Cukrář Josef Maršálek se po závratné kariéře, která vyvrcholila až u britské královny, vrátil do Čech. Nyní žije v Dubném u Budějovic. Stal se porotcem v show České televize Peče celá země, aby prospěl českému cukrářství.

„Českou cukrařinu čekají zlaté časy. Věřím, že nastává její renesance. Už bylo dost carrot caků a cheesecaků. Pojďme dělat i klasické české krásné věci tak, jak se mají dělat,“ řekl pro Deník Josef Maršálek. „Tyhle dva výrobky jsou dobré, nic proti, ale umožnili českým cukrářům zlenivět, protože ty zvládne každý. Zamíchá se to v jedné míse, vyklopí a upeče,“ dodává český cukrář, který se dokázal vypracovat na světovou úroveň. Přiznává, že i on si prošel fází, kdy upřednostňoval nečeské cukrářské výrobky. Byla to prý ale spíš móda.