ZABRAT! Před čtyřmi roky inicioval učitel Günther Briedl ze Steyru, vícenásobný mistr země v kanoistice, poprvé 270 žáků z devíti škol k soutěži v pádlování na dračích lodích, kterou nazval „Třída ve člunu". Prý se mu v začátcích smáli, ale koncept se prý maximálně osvědčil. „Děti, a je jedno, jestli tlusté nebo hubené, velké nebo malé, sedí společně v jedné lodi a vyvíjejí při tom enormní týmový duch," říká. „V popředí stojí společný pohyb, zájem být společně ,klasou´."

Dračí lodi plné školáků. | Foto: Deník/repro

Loni se už deseti soutěží zúčastnilo 5145 žáků ze 76 škol, řada také z Mühlviertlu. Letos jsou závody plánovány na 14 soutěžních dnů od 11. června do 2. července, opět na Ausee. Program doplní řada dalších „školáckých" soutěžních disciplín – stavění pohárků, zápasení v sumo, pádlování vstoje atd. Akci doprovodí poprvé sbírka hraček, které budou předány potřebným dětem. Zúčastnit se mohou školáci od pátého do osmého ročníku základních škol. Starší až do 10. třídy absolvují svou soutěž 13. června. Podrobnosti na www.klasseimboot.at.

Zavalí je tranzit?

Linec - Po vyhlášeních nového ministra dopravy ČR Antonína Prachaře o akceleraci výstavby dálnice jižními Čechami k rakouské hranici nastal v Mühlviertlu rozruch. „Rozhořely se tu staré obavy – jakmile bude zaplněna zbývající ,proluka´ mezi Freistadtem a Dolním Dvořištěm, bude S10 opět zajímavější jako mezinárodní tranzitní spoj," píše deník OÖN. Občanské hnutí Rainbach proto požaduje o to vážněji ještě jednou promyslet plány na severní úsek rychlostní silnice.

„To už je úplné bláznovství, co se tady chystá," říká Christian Blöchl, který v plánovaném koridoru S10 provozuje biohospodářství s chovem krav. „Jestli tranzitu ještě přibude, nezbude mi už žádný prostor k žití." Už teď totiž jezdí Rainbachem 12 000 vozidel denně. „Všichni chceme ulevit novou silnicí, ale máme pocit, že jižně od Freistadtu brali víc ohledů na lidi, kteří tam žijí," dodává.

Podle lineckého listu jsou obavy z nárůstu tranzitu oprávněné. Nákladní doprava mezi Baltem a Jadranem jde zatím přes Řezno, Pasov a innkreisskou dálnici. „Pokud by přepravci jezdili přímo přes Prahu, Budějovice, Freistadt a Linec, mohli by šetřit kilometry zpoplatněné mýtem a čas. Tím spíš, že v roce 2016 se má začít s výstavbou dálničního obchvatu Budějovic," píší OÖN.

Referent silniční výstavby hornorakouské vlády Franz Hiesl argumentuje, že o dálnici z Lince do Prahy vždycky usilovali. „Pokud si přejeme rozvoj regionu, přibude taky doprava," říká. Velká část komunikace je už hotova, západní vedení severní trasy S10 je rovněž hotovou věcí. Při přípravě budou přání občanů zohledněna a předepsané hraniční limity norem dodrženy, ujišťuje. Tunel prý ale Rainbachu nemůže slíbit. „S tímto řešením musíme velmi šetřit," prohlásil.

Rakušanem snadno

Test k udělení rakouského občanství loni úspěšně složilo 94,2 procenta uchazečů (předloni 91,1). Pouze tři procenta neuspěla a zhruba stejně jich ke zkoušce nepřišlo, píše deník OÖN. V roce 2012 „propadlo" 4,7 procenta azylantů a 4,2 procenta nepřišlo. Loni v prosinci byl test inovován tak, aby nezjišťoval jen znalosti čistě historických faktů, ale „spoluvytvářel lepší porozumění dějinám a přítomnosti, právním hodnotám a principům". Obsahuje osmnáct otázek, které je možné zkusit si zodpovědět na www.staatsbuergerschaft.gv.at.

Komu ne elektronická pouta?

Podmínky elektronicky hlídaného domácího vězení pro pachatele sexuálních trestných činů bude rakouský soud opětovně projednávat 27. února. Jde o právní problém – elektronická pouta jsou povolována i některým pachatelům sexuálních trestných činů, jiným odsouzeným za obdobné činy ale ne, vysvětluje deník OÖN. Ústavní soud má nyní posoudit, zda v řízeních o trestu za podobné skutky není rozhodováno nevěcně, a tedy v rozporu s ústavou.

Od zavedení „elektronických pout" 1. října 2010 byla v Rakousku tato forma střežení odsouzených k domácímu vězení povolena ve více než 1800 případů. Ministr spravedlnosti Wolfgang Brandstetter potvrdil v parlamentu, že mezi nimi byli i pachatelé sexuálně motivovaných trestných činů: aktuálně „náramek" nosí jeden, začátkem prosince byli dva, celkově v historii opatření třicet. Celkově bylo k 1. prosinci v domácím vězení 239 osob. 118 z nich za majetkové delikty, 51 za přečiny proti zdraví.

Budou kastrovat tulačky

V burgenlandském městečku Zurndorf dělají zle toulající se kočky. Majitelé nemovitostí hovoří o asi 60 kusech a stěžují si na jejich trus a pachové značkování, milovníci zvířat zase neváhají kočky na ulicích přikrmovat a nechtěně tak přispívají k jejich rozmnožování, píše deník OÖN. Úřední veterinář marně nabádá občany, aby je nekrmili, protože pak jejich počet klesne přirozenou migrací za potravou. List informuje, že obec nyní uvolnila 2500 až 3000 eur peníze na kastraci těchto zvířat. Mají být odchytána do pasťových beden a dopravena k veterinářce, která je vykastruje. „Upravené" šelmičky budou označeny, říká starosta Werner Friedl.

Opatření má vyjít vstříc jak majitelům „pokakaných" nemovitostí, tak ochráncům zvířat. Jedna z jejich organizací, Čtyři pracky, v té souvislosti připomíná, že podle zákona o chování zvířat musejí být kočky s pravidelným přístupem do volnosti kastrovány. O této zákonné povinnosti stále mnoho chovatelů neví. Pářením nekastrovaných koček domácích s tuláky bez domova populace divoce žijících koček dramaticky stoupá, připomíná linecký list. Jeden kočičí pár může podle něj během dvou let zplodit i přes 60 mladých. „Podle mezinárodních zkušeností je kastrace koček i kocourů jedinou trvalou a humánní metodou, jak růst kolonií koček tulaček tlumit," končí OÖN.

Ostří jezdci

Loni bylo v Horních Rakousích přistiženo 761 967 řidičů při nedovolené rychlosti, píše deník Volksblatt. To je o 6,5 procenta víc než předloni. Celorakousky přibylo těchto ostrých řidičů jen jedno procento – na 4,865 milionu.

Také v počtu řízení pod vlivem alkoholu se Horní Rakousy odlišují od zbytku státu - 5587 oznámení pro alkohol představuje nárůst čtyř procent, zatím co v celém Rakousku klesl o osm procent na 35 404. K růstu případů v sousední spolkové zemi přispěla kontrola alkotestery zvýšená téměř o padesát procent na 160 963 měření.

Přitom kupodivu poklesl počet odebraných řidičských průkazů pro tyto přestupky – ze 3713 na 3512.

Z 18 699 poklesl na 16 607 počet oznámení telefonování za jízdy, ze 17 844 na 16 649 případy nepřipásání se a z 1211 na 1196 nezabezpečení dětí.

Chtěl zakázat ostnatý drát

Občan z Mnichova neuspěl u petičního výboru zemského sněmu s požadavkem celobavorského zákazu ostnatého drátu ve veřejném prostoru, kolem pastvin, na krajích cest atd. „Argumentoval tím, že ostnatý drát se nehodí do ,společnosti volného času´ a je nebezpečný pro lidi i zvířata," popisuje deník PNP. Iniciátor kritizoval zejména zemědělce, kteří prý dráty natahují kvůli odrazení lidí. Petiční výbor návrh jednomyslně odmítl.

Ministerstvo vnitra k myšlence uvedlo, že „není nadšeno" z toho, když se občané ohrazují ostnatým drátem. Jeho užívání není v kriminálněpolicejní prevenci v zásadě nikterak doporučováno, vysvětlovalo. Právně jej zakázat ale není možné. Jeho užití například na venkově je také zcela smysluplné, například k zajištění bezpečnosti krav vedle silně frekventovaných komunikací.

Poslankyně SPD Alexandra Hiersemannová pak dodala, že v jednotlivých případech lze ostnatý drát stejně zakázat, například vedle hřišť, dodal list.

Dialekt do škol?

Podle jazykových expertů a učitelů by měli rodiče cíleně mluvit s dětmi bavorsky. Jen tak by mohl být tento způsob mluvy zachován, míní Spolek pro podporu bavorské řeči a dialektu a Svaz bavorských učitelů k mezinárodnímu dnu mateřštiny 21. února. Podle nich měly dialekt silněji podporovat i mateřinky a základní školy. Nesouhlasí s námitkou, že obecným jazykem mluvící děti mají problémy s pravopisem - dokonce prý zjišťují, že ty ovládající dialekt jsou zpravidla jazykově obratnější.

Za „čisté" radnice

„Tyrolákům a jiným cizincům z Evropské unie zůstává kariéra starostů v Bavorsku nadále odepřena," píše PNP. CSU a Svobodní voliči odmítli ve vnitropolitickém výboru zemského sněmu požadavek SPD a Zelených na povolení kandidovat na starosty a okresní hejtmany pro všechny občany Evropské unie. „Proč by Tyrolák, který pětadvacet let žije v Allgäu, nemohl být také třeba zástupcem starosty?" ptal se například švábský poslanec za sociální demokracii Paul Wengert. „Každý, kdo přijde z ciziny jako ruský Němec, jím být může, a Tyrolák ne?!"

Tyroláci jsou sice nejbližšími příbuznými Bavorů, protože obě národnostní skupiny jsou potomky středověkých Bajuwarů, ale tím se CSU a Svobodní voliči nedali ovlivnit, pokračuje list. „Je správné a smysluplné, aby určité výsostné úkoly byly vyhrazeny německým státním občanům," míní mnichovský poslanec CSU Andreas Lorenz.

Žaluje kvůli bobrům

Zemědělec Ludwig Kellermann zažaloval u soudu v Řezně svou obec Neukirchen kvůli škodám, které mu způsobují bobři. Půldruhého hektaru jeho půdy poblíž pillingerského potoka je pravidelně zaplavováno kvůli bobří přehradě. „Kuriózní je, že žalobce i žalovaný sledují v základě stejný cíl - zabránit těmto škodám," píše deník PNP. „Protože ale není ještě jasno, kdo skutečně za chráněné bobry odpovídá, soud jednání odročil." Kellermann k tomu říká: „Někdo zkrátka bobry chtěl. Když ale způsobí škody a jde o odpovědnost za ně, všichni udělají mrtvé brouky. Tak to být nemůže!"

Vracejí se čápi

Do Bavorska už se vrátilo ze zimovišť asi dvacet čápů, piřeemž denně přibývají hlášení o dalších, řekla expertka zemského svazu ochrany ptactva Oda Wiedingová. První poslové jara přistáli převážně ve Švábsku a ve středním Francku, ojediněle v horním Francku. Podle Wiedingové většina z navrátilců přezimovala nejspíš v Alsasku.