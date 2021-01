Linec – V oficiálních kalendářích je 21. leden Mezinárodním dnem objímání, ale pro mladé alternativně také Mezinárodním dnem tepláků, či vznešeněji teplákových kalhot.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv VLM

Začal akcí čtyř školáků ze Štýrského Hradce, Alexandera Painsi, Matthiase Strohmeiera, Matthiase Geisrieglera und Martina Riesela, v roce 2009, kteří spolužáky přemluvili, aby 21. ledna celá třída přišla do školy v teplácích. Protože další rok termín „spadl“ do prázdnin, rozhodli se zakladatelé vést dál tento svátek na facebooku jako mezinárodní „Jogginghosentag“, „den kalhot k běhání“, anglicky International Sweatpants Day s vysvětlením formless, sloppy clothes, do němčiny překládáno jako ležérní oděv. Podle německých slovníků jde o módu „velmi širokých“, volných svršků, které prý mohou být potřebné snad jen k natažení přes silné zimní oblečení…