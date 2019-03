České Budějovice - Zelenou ve stavbě části úseku D3 v úseku Úsilné - Hodějovice získalo v úterý Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Deníku to potvrdil Jan Rýdl, vedoucí Samostatného oddělení komunikace ŘSD.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

Doposud totiž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) řešil podání rozkladu v rámci výběrového řízení na stavbu v tomto úseku. Právě v úterý ale ÚOHS rozklad podaný italskou firmou zamítl a potvrdil výběr zhotovitele. "Máme radost, že úřad potvrdil, že jsme postupovali podle zákona korektně a správně," komentoval zprávu Jan Rýdl. Tato část dálnice na obchvatu Českých Budějovic bude měřit 7 197 metrů zahrnuje 15 mostů a na 5 284 metrech trasy budou protihlukové stěny. "Rozhodnutí je to o to důležitější, že budeme moci tento úsek stavět v téměř stejném období jako obchvat a dokončit obě stavby paralelně. Dohromady je to 20 kilometrů, což už jihočeská metropole na dopravě pozná." dodal.