Zhruba třetina voličů přišla před čtyřmi lety ke krajským volbám v jižních Čechách.

Krajské zastupitelstvo má 55 členů. Koalici vedoucí kraj, tvoří ČSSD (15 mandátů), Pro jižní Čechy (5), Jihočeši 2012 (4) a KDU-ČSL (4). V opozici jsou ANO (12), ODS (8) a KSČM (7).

K tématům krajských voleb může patřit například budoucnost Jihočeského letiště. Platných hlasů bylo v roce 2016 odevzdáno na jihu Čech 183 064. Jihočeši půjdou ke krajským volbám za čtyři měsíce.

Na čele sociálních demokratů bude ve volbách současná hejtmanka Ivana Stráská. Část známých členů ale stranu nedávno opustila a spoluzaložila nové hnutí Změna 2020. „Stalo se to, co jsme očekávali a co bylo avizováno. Mě je líto, že někteří lidé opustili sociální demokracii po takových letech. Ale je to jejich rozhodnutí a já jim přeji úspěch,“ konstatovala Ivana Stráská na adresu nového subjektu.

Další změna se bude týkat i nynější koalice v čele kraje. S ČSSD ji tvoří KDU-ČSL, PRO JIŽNÍ ČECHY a Jihočeši 2012.

Přitom subjekt PRO JIŽNÍ ČECHY tvoří budějovické hnutí Občané pro Budějovice (OPB), TOP 09 a STAN. Jejich cesty se však pro nastávající volby rozešly.

Lídr KDU-ČSL, historik, František Talíř potvrdil, že ve volbách se lidovci spojí s TOP 09. Na prvním místě kandidátky bude František Talíř. Druhý bude za TOP 09 Pavel Klíma. “Jdeme do voleb společně. Strany s podobnými hodnotami se mají spojovat,“ řekl k alianci krajský předseda TOP 09 Tomáš Bouzek.

Samostatně tentokrát bude usilovat o hlasy STAN. Lídrem bude krajský radní Jiří Švec. „Celá kandidátka bude schválena do čtrnácti dnů,“ zmínil za STAN Jiří Švec a připojil, že s minulými koaličními partnery se rozešli v dobrém.

Staronovou koalici pro volby vytvoří Jihočeši 2012, OPB a Tábor 2020. Lídrem bude Pavel Hroch (Jihočeši 2012). „Už ladíme jen detaily kandidátky,“ řekl včera Pavel Hroch. Podle Ivo Moravce, krajského zastupitele za OPB, jednalo budějovické hnutí o třech variantách a nakonec zvítězil návrat ke spojenectví z předminulých voleb.

V opozici je v zastupitelstvu například ANO. Krajský sněm hnutí zvolil lídrem současného zastupitele Františka Konečného. Ještě je ale třeba potvrzení celostátního vedení.

Občanské demokraty povede Martin Kuba, také nynější zastupitel. Jak prozradil, kandidátka jeho strany se bude schvalovat během příštího týdne.

Podle předsedkyně Jihočeského krajského výboru KSČM Aleny Nohavové bude lídrem letošní kandidátky komunistů železničář Radek Nejezchleb.

V zastupitelstvu chce nově usednout několik subjektů. Například Česká pirátská strana. Povede ji Lukáš Mareš. Celá kandidátka bude známa na konci června. Jen lídra zatím určila Změna 2020 – bude jím starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka a na kandidátce bude i Jiří Zimola, bývalý hejtman. Například Trikolóru povede žurnalistka Ivana Kerlesová.