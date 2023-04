Video z výjezdu hlídky Městské policie Hluboká nad Vltavou proletělo mediálním světem jako tornádo. Dva strážníci na něm společně s odchytovou službou zachraňují kokršpaněla zapadlého ve vypuštěném rybníce. Jeden z nich se dokonce vysvléká do spodního prádla, aby čtyřnohého mazlíčka vysvobodil a pak se s ním i sprchuje v blízké myčce. Hrdinský čin, nebo běžná práce? Na to se Deník zeptal přímo na služebně.

Do naha a do bahna. Šel bych zase, říká strážník, co zachránil fenku na Hluboké | Video: Lenka Pospíšilová

Úterý 22. března se zapsalo do paměti dvou hlubockých strážníků díky kamerovám, které nosí na zásahových vestách, zlatým písmem. Patrik Brožek a Matyáš Malý nahráli kuriózní odchyt psa, který oslovil plno Jihočechů nejen na sociálních sítích.

Nedávají jen pokuty

Jedenatřicetiletý Patrik, který u městské policie pracuje desátým rokem a aktuálně zastává funkci zástupce vrchního strážníka, se neváhal vysvléknout do spodního prádla a pro nešťastné štěně se dobrodit bahnem. „Ačkoliv si lidé myslí, že naší hlavní náplní práce je dávaní pokut za špatné parkování, je okruh naší činnosti mnohem pestřejší a širší,“ vysvětluje.

Hlavním úkolem městské policie je zabezpečit veřejný pořádek. „Řešíme přestupky, ale působíme hlavně preventivně. Chceme, aby se místní cítili dobře a v bezpečí. Mohli se na nás ve všem spolehnout,“ míní Brožek.

Hlubocký strážník v trenýrkách vytáhl z bahna kokršpaněla. Oba skončili v myčce

Zásadní pro výkon tohoto zaměstnání je umění jednat s lidmi v každé situaci. „Ať už jde o odchyt psa, špatné parkování, usměrňování dopravy, pomoc s nastartováním auta v zimě nebo asistenci handicapovanému při požáru menšího rozsahu. Děláme i věci, které nejsou tolik vidět, a ty jsme se rozhodli prezentovat přes sociální sítě, aby se dostaly do povědomí veřejnosti,“ popisuje zástupce vrchního komisaře.

Neznají rutinu

Každý den přináší různé úkoly a nikdy není výjezd stejný. „Třeba tento odchyt. Míváme několik odchytů do měsíce, ale tenhle byl opravdu specifický,“ usmívá se. I na Hluboké před časem strážníci řešili býky na silnici, odchyt netopýrů v bytě nebo uprchlého hada. „Často se pohybují po silnici labutě, opakovaně jezdíme pro kočky, na které máme odchytovou sklopnou klec,“ doplňuje výčet.

Výborná spolupráce je podle jeho slov s odchytovou službou Animal rescue Vladimíra Kössla. „Od něho čerpáme znalosti a dovednosti v odchytové technice a její různé způsoby, protože každé zvíře je povahově jiné,“ vysvětluje. Někdy je prý nutné použít vystřelovací síť nebo uspávací látky.

Dopolední výlet

Při úterním výjezdu se jednalo o dva kokršpaněly na útěku, kteří se vydali na výlet kolem hlavní silnice z Hluboké na Budějovice. „Vyrazili jsme hned po oznámení. Nejdřív jsme je nemohli ani najít. Když jsme projeli po hrázi Munického rybníka a otočili se, zpozorovali jsme je u odbočky na zoo,“ popisuje Patrik Brožek.

Ačkoliv se snažili je přilákat, fenky se nedaly a po chvilce nahánění se vydaly protisměrem na Hlubokou. Městští policisté jim dělali doprovod, aby nezpůsobily nehodu. „V půl desáté dopoledne bývá poměrně silný provoz, tak jsme zapnuli i maják. Nedařilo se nám je dostat mimo komunikaci, dokonce se jednou i rozdělily. U židovského hřbitova se opět seběhly,“ dodává detaily.

Splašená kráva překvapila řidiče v Týně. Chytali ji chovatelé i strážníci

Mezitím přivolali odchytovou službu Vladimíra Kössla a objevila se jedna z majitelek. „Zkoušeli jsme je přivolat, ale i od majitelky fenky utíkaly. Nepomohla ani její matka, která přišla se psí píšťalkou. Zřejmě už byly ve velkém stresu a přeběhly křižovatku k Podhradskému rybníku,“ uvádí komisař.

Raději se svlékl

Tam je nejdříve nemohli najít. Do pátrání se zapojili i pracovníci blízké stavby. „Jeden ze zaměstnanců objevil menší fenku v bahně. Ten pes tam nebyl skoro vidět,“ říká. Nejdříve zkoušeli terén v botách, ale v tekutém podloží se nedalo pohybovat. „Napadlo mě se svléknout. Nechtěl jsem si nechat obalit bahnem uniformu, připadalo mi to jako nejlepší řešení. Mohli jsme zavolat hasiče, ale nechtěl jsem je zatěžovat," zdůrazňuje.

Půjčil si odchytovou tyč a vrhnul se do vypuštěného rybníka. „Řekl jsem si, že to nějak zvládnu a pak se osprchuju na služebně. Ani jsem se nebál, měl jsem za sebou kolegu a další dva chlapy ze stavby. I ty dvě majitelky by mi určitě zavolaly pomoc, kdyby se něco stalo. Měl jsem trochu respekt, ale v tu chvíli jsem nejvíc chtěl vytáhnout toho psa,“ poznamenává.

Společná sprcha

Pak přišla na řadu otázka mytí. „Rozhodně jsem nechtěl v tom stavu jít do auta, to bych radši došel pěšky na služebnu. Stejně tak jsem nechtěl toho nebohého psa obaleného nánosy dávat do kotce,“ komentuje dál. Nejdřív je napadla čistička odpadních vod, kde jsou přípojky s hadicemi s vodou, ale vyhrála druhá varianta: myčka aut na benzince. „Pak už zbýval jen rybník naproti. Byla to taková spontánní reakce,“ doplňuje.

Zápachu bahna se ale nedařilo zbavit. „Cítil jsem ho ještě večer doma, i když jsem si dal další sprchu. Pořád to neuvěřitelně smrdělo. Až druhý den se to zlepšilo. Akorát to odnesly ty slavné trenýrky. Ty už jsou naštěstí také vyprané. Nechám si je na odchyty," vtipkuje Patrik Brožek.

Pozor, krávy! V Budějovicích byly v sobotu odchytové manévry mezi paneláky

Video budí vesměs pozitivní ohlasy, asi i díky tomu, že je příběh ucelený. Zprávu městské policie na sociální síti okomentovala i šťastná majitelka psů. „Tato zpráva je o mých psech. Bohužel fenky utekly dírou v plotě, která byla za dětským domečkem a nebyla vidět. Fenky jsem se snažila přivolat, ale ta starší nejspíš věděla, že je něco špatně a utíkala. Ta mladší, její 15měsíční dcera, bohužel běžela za ní a uvízla v bahně. Nakonec odpoledne skončily ve vaně a bahno z nich nebylo možné dlouhou dobu opláchnout. Je neskutečné, jak dobře to dopadlo. Psi mohli být zranění, mrtví, mohlo dojít k bouračce. Moc děkuji strážníkům, jak suprově to zvládli.“

Osudové místo

Strážník Patrik má osobně kladný vztah ke zvířatům. „Podle mě to není hrdinství. Mám rád zvířata. Kdyby tam uvízla třeba labuť, šel bych tam znovu," tvrdí. Silnice, kde se dvě uprchlice pohybovaly, mu je snad osudová. „Mám taky psa, zachráněného z práce. Našli ho pobíhat právě na téhle hlavní komunikaci,“ prozrazuje na sebe. „Z hrází rybníků pocházejí i jeho dvě kočky. Je to asi moje teritorium,“ usmívá se.

Celý příběh se podařilo natočit na osobní kamery, které jsou základní výbavou každého strážníka. Jsou odolné a vydrží i pod vodou, mají stabilizátor a širokoúhlý záběr.

Do působnosti Městské policie Hluboká nad Vltavou spadá katastrální území obcí Poněšice, Kostelec, Purkarec, Munice, Bavorovice, Zliv, a Hrdějovice. Aktuálně má Hluboká sedm městských strážníků a dvě služební auta. Standardním vybavením vozů je kotec, odchytová klec, botičky, kontejner na sběr použitých injekčních stříkaček, startovací booster na auta, odchytové pomůcky včetně rukavic, alkoholtester. Pokuty lze na Hluboké platit přes mobilní platební terminál, který mají strážníci ve voze také.