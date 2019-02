Husinec - Svatá Anna nepřinese pouze chladna z rána, řidičům by se měla opět otevřít silnice přes Husineckou přehradu.

Dnes už historický snímek z rekonstrukce koruny hráze na Husinecké přehradě. Pro provoz by měla zůstat zavřená už jen necelé dva týdny. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Řidiči by pro odpočítávání doby, kdy se znovu pro provoz otevře komunikace přes hráz vodního díla Husinec, už nepotřebovali ani pomyslný vojenský metr. Spíše by jim stačilo už jen hodně krátké pravítko.

Rekonstrukce koruny hráze:Kompletní rekonstrukce koruny hráze Husinecké přehrady začala 8. 8. 2013, kdy si společnost Eurovia převzala staveniště. Původně měla rekonstrukce skončit 31. 12. 2013, následně byl ale termín dokončení posunut na 30. 6. 2014, pak na 21. 7.. Přes hráz Husinecké přehrady by měli řidiči opět jezdit od 26. července.



Jak včera potvrdil Prachatickému deníku Jiří Poláček z Povodí Vltavy, nejpozději na svatou Annu by už mohli řidiči přejet přes hráz. Před nedávnem prodloužený termín dokončení, který byl stanoven na 21. července, podle jeho slov zhotovitel stihne. „Velmi stručně shrnuto, tento pátek by se měla uskutečnit přejímka stavby od zhotovitele. Následovat bude vyklízení staveniště. Platné povolení uzavírky vozovky máme do 25. července, na den před tím máme svolánu závěrečnou kontrolní prohlídku obou stavebních úřadů, které stavbu povolovaly, tedy jak životního prostředí, tak odboru dopravy," uvedl Jiří Poláček.



V těchto dnech byly položeny poslední asfaltové vrstvy. Zbývá osadit poslední menší díly zábradlí v blízkosti osvětlovacích těles, nicméně se jedná o drobnosti, které by se podle zástupce Povodí Vltavy měly zvládnout do konce týdne, kdy se koná přejímka stavby.



„Předpokládám, že příští pátek bude vydán kolaudační souhlas a okamžitě poté bude odstraněno veškeré provizorní dopravní značení a komunikace přes Husineckou přehradu bude opět nejpozději od 26. července v provozu," dodal Jiří Poláček.