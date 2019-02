České Budějovice – Čtvrtek věnovaný debatám o kvalitní řemeslné přípravě piva odstartoval autor světového pivařského bestselleru „Světový atlas piva“ Tim Webb.

Kongres Pivo Bier Ale Forum 2019, který si zvolil za téma aktuální trendy řemeslného pivovarnictví, hostil hotel Clarion a podpořil ho národní pivovar Budějovický Budvar. Bývalý psychiatr a světově uznávaný beer writer Tim Webb prozradil Deníku, jak se naučit pít pivo a jaké předností české pivo má.



Dnešní konference je věnovaná řemeslnému pivovarnictví. Točí se tedy debata kolem minipivovarů?

Nejen kolem nich. Nejde tolik o velikost pivovaru, jako o přístup k vaření piva, o kvalitu surovin i přípravy. V Čechách máte výhodu, že vám zůstala technologie vaření piva z poctivých surovin sto padesát let v podstatě stejná. I pivo od velkých pivovarů zůstalo kvalitní a vaše ležáky jsou výborné. V minipivovarech máte dobré sládky, kteří mezi sebou komunikují a učí se tak od starších a přebírají jejich návyky.



Četl jsem kdysi jeden citát a přetvořil jsem ho i na pivo. Skutečně kvalitní tradiční piva jsou jako klasická hudba. Jsou sofistikovaná, do detailu propracovaná a předvádí se ve vysoce kvalitním uměleckém provedení. Řemeslná piva od minipivovarů jsou jako rokenrol. Jsou hlasitější, někdy agresivní a velmi kreativní. A průmyslová piva jsou jako hudba do výtahu. Umění a technologie jsou pryč a v očích už není lesk. Nechci žít ve světe bez klasické hudby a rokenrolu, ale klidně se obejdu bez hudby ve výtahu.



Můžete nám poradit, jak poznat dobré pivo, když nejsme odborníci?

Je to prosté. Zkrátka procvičujte. Pijte dostatečně a naučíte se to. V Čechách máte skvělá piva. Klasická i z minipivovarů. Musíte ochutnávat a pak dát na své zkušenosti.



Jste původně psychiatr. Nemáte černé svědomí z toho, že tím, že učíte lidi pít pivo, podporujete alkoholismus?

Pomáhám lidem pít dobře. To je dobrý trend, že lidé pijí méně, ale lépe. Pít příliš je opravdu špatné, ale nepít vůbec také není dobré. Zdravé optimum je mezi 12 až 20 pivy za týden. Je dobré, když se ti, kteří to s alkoholem přehánějí, rozhodnou nepít vůbec. Ale u všech ostatních je nejlepší, když se naučí pít dobře.