Podezřelým ze spáchání činu je 57letý bývalý přítel usmrcené ženy. Při jeho hledání dostala policie desítky upozornění veřejnosti – v neděli dopoledne byl například viděn a bezpečnostní kamerou nafilmován na benzince v Rodingu v okrese Cham, píše PNP. Záběry vyšetřovatelé zveřejnili v úterý večer na internetu a soustředili hledání na oblast Furthu a Bad Kötztingu. Vydali mezinárodní zatykač s aktualizovaným popisem, varovali, že je „potenciálně nebezpečný a mohl by mít u sebe nebezpečné předměty“, a zapojili do pátrání i české kolegy.

Ve čtvrtek PNP informovala, že hledaný byl na upozornění veřejnosti ve středu zadržen v Domažlicích. Krátce před zatčením stanoval u rybníka v blízkosti města, kam z Německa přijel na kole. Při zadržení nekladl odpor. „Nyní má být vydán do Německa,“ uvádí pasovský list. Na jeho snímku je dům, kde k činu došlo.

Pomník homosexuálním obětem

Vídeň rozhodla o podobě památníku obětem nacistického pronásledování homosexuálů, který bude zřízen v Resselparku, píší OÖN. 16členná porota vybrala návrh nadrozměrných dotýkajících se dvou párů rukou od Angličana Marca Quinna. Vypisovatelé soutěže s rozpočtem 300 000 eur podpoření městem Vídní a Národním fondem republiky vyzvali k účasti osm tvůrců. Vítězný projekt má být realizován v příštím roce.

Při porodu s rouškou

„Při porodech na klinice v Pasově smí žena sejmout roušku, jen pokud v ní už nemůže vydržet,“ cituje PNP vrchní lékařku Andreu Kratschmarovou. To je především v některých případech v závěru, při tlačení, kdy nastávající maminky na konci sil „už nejsou schopny roušku tolerovat“. „V přítomnosti personálu je jinak na sále povinnost roušek. Když jsou matka a její partner v prostoru sami, mohou je sejmout,“ doplňuje lékařka.

Nastávající rodiče podle ní jeví porozumění, zatím u nich na klinice nedošlo k žádným konfliktům. Rodičky tu mohou používat i svých roušek z domova. „Kdybychom v dohledné budoucnosti mohli dostávat do nemocnice výsledky koronatestů rychleji, bylo by jistě možné povinnost roušek u rodiček s negativním výsledkem zrušit,“ dodává Kratschmarová.

V parlamentu taky

Frakce AfD, Alternativy pro Německo, chce podat u správního soudu žalobu na povinnost nosit roušky v bavorském sněmu, jak ji ve středu nařídila i pro poslance prezidentka sboru Ilse Aignerová, píší PNP. Dosud byly povinné jen pro zaměstnance sněmu, poslanci k tomu byli jen „naléhavě vyzýváni“. Protože se tím zejména právě poslanci AfD neřídili, prezidentka „přitvrdila“ a nařídila povinnost všem. Podle předsedy klubu Christopha Maiera opatření „masivně omezuje svobodný mandát“ poslanců. Ti podle AfD nesmějí být při své činnosti ve sněmu takto ovlivňováni. Podle Aignerové ti, kteří nařízení nesplní, musejí počítat s pokutami.

Startuje F1

V neděli začne mistrovství světa F1 ve Spielbergu v Rakousku. Na stejném okruhu se týden nato pojede další závod – jako GP Štýrska, i když tato spolková země za to nic neplatí. Korona si vynutila nezvyklá opatření. K trati může jen kolem 3000 lidí – deset týmů mohlo nominovat maximálně po 80 lidech. K nim přibývají funkcionáři, traťoví komisaři, pár novinářů a účastníci rámcových seriálů. „Nebudou žádní diváci, žádní hosté VIP a sponzorů, místo ,motorhomů´ budou stany, sociální interakce budou redukovány i mezi týmovými kolegy, všichni účastníci musejí být průběžně testováni na Covid-19,“ popisují OÖN.

Týmy budou dopraveny převážně z Anglie a Itálie letecky do Zeltwegu. Musejí předložit negativní test ne starší čtyř dnů. Výpravy budou bydlet v hotelu, který by neměly opouštět ani v době volna. Objeví-li se nákaza, bude nemocný internován v karanténní stanici v areálu a jeho tým protestován. Závod ale nebude zrušen, každá stáj má náhradní jezdce. Lidé v místech většího shluku mají nosit roušky, což je problematické například u mechaniků v boxech. Vítězové budou vyhlášeni hned po závodě na cílové rovince, obvyklé ceremonie odpadají, nemá být ani obligátní „šampaňská sprcha“.

Po Spielbergu naváže za další týden Budapešť. „Vykomunikováno“ zatím je osm závodů v Evropě, šéfové F1 usilují celkově o nejméně 15 Velkých cen. K favoritům OÖN řadí Lewise Hamiltona, který by letos mohl ziskem sedmého titulu vyrovnat světový rekord Michaela Schumachera, a Mercedes, který by se sedmým vítězstvím stal nejlepším týmem historie. Největšími vyzývateli jsou podle listu Red Bull a Ferrari – jejich Max Verstappen a Charles Leclerc (oba 22) by se mohli stát nejmladšími mistry F1 v historii, počítá list.