Hodně neobvyklý bude letos nejen průběh druhého pololetí na českých školách, ale nejspíš i finále v podobě závěrečného vysvědčení.

Školy teď napjatě očekávají, jestli vláda nějak upraví aktuální podmínky. Ředitelé jsou připraveni si poradit, ale jednodušší by pro ně bylo rozdat vysvědčení „klasickou“ metodou.

„Čekáme, jak se vláda vyjádří,“ říká například ředitel Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích Pavel Kavřík. „Uvažujeme, že by se vysvědčení dávalo na zahradě, na dvě skupiny,“ zmínil Pavel Kavřík.

V Protivíně počítají na základce s postupnou akcí. „Pokud to bude nutné, tak vysvědčení rozdáme po skupinách dětem, které chodí do školy. Dalším v následujících dnech. Škola bude přístupná,“ říká ředitelka Tamara Vojtěchová. Včera do škol dorazily některé děti ze II. stupňů. Ale v hodně různém režimu.

Ve skupinkách po třech či čtyřech žácích se včera setkali s vyučujícími hlavních předmětů žáci 6. A. ze ZŠ Kaplice, Školní 226. Podle ředitele Pavla Petra budou postupně obcházet vyučující i ostatní třídy ze II. stupně vždy jedna za den. Konzultace se týkají, podobně jako v jiných školách, jen hlavních předmětů, nikoliv výtvarky nebo tělocviku. Trvají přibližně půl hodiny na jednu skupinu u jednoho vyučujícího.

„Učitel s žáky probral úkoly, co přinesli. Zeptal se na problémy,“ naznačil Pavel Petr, jak probíhá spíše celková shrnující konzultace, než klasická výuka. Společně se pak hodnotilo, jak se dětem dařila práce v domácím prostředí. Děti ze 6. A včera vracely i učebnice, braly si věci ze školy a v podstatě pro ně školní rok skončil.

V kaplické základce z I. stupně o 204 dětech chodí do školy 119 žáků.

Včera se totiž do lavic mohly vrátit zbývající děti ze II. stupňů základních škol a středoškoláci. Doma byli od 11. března. Výuka je teď naplánována různě. Například v Chrášťanech na Vltavotýnsku přišlo podle ředitelky základky Miroslavy Machové z vyšších tříd 90 % žáků.

„Jsme rádi, že se vrátili. V pohodě se vešli do tříd po patnácti,“ říká Miroslava Machová. „Tento týden budou mít výuku dva dny a od příštího týdne čtyři dny v týdnu. Pět hodin. Z většiny předmětů. Vypadly výchovy,“ zmínila Miroslava Machová.

Na základce v Chrášťanech mají výhodu, že jsou malou školou. Celkem je tu stovka žáků. Z I. stupně jich chodí 35. Vysvědčení chtějí poslední den rozdat najednou všem. Děti by se přitom ani neměly potkat, podobně jako nyní, protože například šatny nepoužívají a přezouvají se u tříd. Díky tomu, že dětí je v celé škole menší počet, tak se zvládnou po skupinách s časovými odstupy vystřídat i na obědech.

V ZŠ Protivín čekají na vyšší ročníky konzultace rozložené do celého týdne. Budou se týkat skupin, kde je nejvýše 15 dětí. Podle ředitelky Tamary Vojtěchové jde vždy o dva bloky učiva po 60 minutách. Skupiny přicházejí různě, aby se nepotkaly, ani s dětmi z I. stupně.

Kvůli hygienickým opatřením je v Protivíně jídelna otevřena jen pro první stupeň. „Musí se uklidit a dezinfikovat po každé skupince,“ připomíná Tamara Vojtěchová nařízená opatření a dodává, že třeba i třídy se musejí dezinfikovat před střídáním skupin nebo po výuce. A přitom se má stále dbát na to, aby se děti nepotkávaly ani na chodbách ani na toaletách…

Celkem je na škole 410 žáků, na první stupeň, kam patří 200 dětí, jich chodí 97 - 100.

Individuální nebo skupinové konzultace zůstávají dětem ze II. stupně v základce v Mladé Vožici. Ani na upravenou výuku většího počtu totiž není místo. „Prostorově bychom to nezvládli,“ říká ředitelka školy Hana Váchová. Rozdělení tříd z I. stupně kvůli nutným odstupům a počtům dětí ve skupinách totiž zabralo většinu školy. Při dvou poradách tedy stanovili provizorní rozvrh, jak budou starší žáci do školy docházet. „Zájem byl velký,“ konstatovala Hana Váchová s tím, že přednost dostanou děti ze II. stupně, u kterých je nutné vyladit klasifikaci.

V Gymnáziu Jírovcova v Českých Budějovicích včera měli první den přijímaček. Čekají je ještě maturity. Nematuritní ročníky tedy do školy ještě nepřišly. Až později a jen na třídnické hodiny. Výuka zůstane na dálku.

Ve školách už ale také chystají vysvědčení. I jeho rozdávání může mít různou formu, podle výkladu vládních nařízení. Třeba v ZŠ Kaplice, Školní 226 se připravují na obvyklé rozdání ve třídách, ale jen rychle. „Už to nebude výuka, kde je podmínka patnáct dětí ve třídě,“ zdůrazňuje Pavel Petr a připojuje, že je také možné pořádat obecně akce do 500 lidí.

V Protivíně plánují, že vysvědčení by zřejmě bylo po skupinách. Těm dětem, které nyní docházejí do školy. Ostatní žáci by si vysvědčení vyzvedli ndividuálně. Díky uvolněným opatřením se ale počítá s obvyklou rozlučkou deváťáků v aule školy. V Gymnáziu Jírovcova v Českých Budějovicích uvažují momentálně o rozdání vysvědčení na zahradě ve dvou velkých skupinách.

Kdo doma pracoval velice kvalitním způsobem, může se dočkat i lepší známky než v pololetí. Z té budou školy zásadně vycházet, připočítají klasifikaci získanou ve škole do 11. března a v distanční výuce.

Při všech obtížích a těžkostech vidí vyučující i jistá pozitiva uplynulých týdnů. „Je to pro žáky nová zkušenost. Prověřili si úplně nové dovednosti,“ připomíná klad neobvyklé výuky na dálku Pavel Petr. „Hlavně aby se neopakoval,“ přeje si ovšem na adresu neobvyklého školního roku s úsměvem Miroslava Machová.