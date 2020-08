Na stránku v pánském lifestylovém magazínu upozornil opoziční krajský zastupitel Martin Kuba. „Asi jsem byl první, kdo to vůbec objevil. Upozornil jsem na to, protože to považuji flagrantní porušení toho, co ten člověk má dělat,“ okomentoval své zjištění.

Inzerovat v Playboyi je drzost

Dle jeho slov se koordinátor veřejné dopravy má věnovat správě organizace a organizovat dopravu na jihu Čech. „Dávat za společnost PR inzerát do časopisu Playboy je naprostá drzost, myslím, že takový člověk v této funkci nemá co dělat,“ sdělil Martin Kuba.

JIKORD se podle Kuby nemá za potřebí zviditelňovat v takovém časopise. „Čtenářská skupina určitě nejsou lidé, kteří se potřebují zorientovat v autobusové dopravě,“ dodal s tím, že tento počin „za hranou“ komentoval již před měsícem na sociální síti. „Pokud bych na do neupozornil, nejsem si jist, zda by si toho někdo všiml,“ podotkl.

KRAJSKÁ organizace Jihočeského kraje JIKORD, která je placená z rozpočtu kraje a jejímž úkolem je organizace veřejné dopravy v kraji, si platí PR články v CELOSTÁTNÍM časopise PLAYBOY? ? A pak, že nejsou v rozpočtu kraje peníze. ? pic.twitter.com/g518NrzUta — Martin Kuba (@Kuba_Martin) July 8, 2020

Informace doplnil také krajský radní Miroslav Joch. „Tiskové oddělení krajského úřadu zaznamenalo tuto reklamu a potom jsme pozvali pana jednatele Aleše na jednání rady k vysvětlení,“ upřesnil.

Objednaný PR článek poukazující na jihočeskou jízdenku však nebyl podle jeho vyjádření hlavním důvodem rozvázaní pracovního vztahu. „Neřešili jsme, zda to bylo vhodně zvoleno a cíleno na správnou cílovou skupinu uživatelů, to je diskutabilní,“ vysvětlil s tím, že šlo spíše o ztrátu důvěry.

Poslali tam audit

Reklama dle jeho názoru vzbudila rozruch a upozornila na JIKORD. „Spíše šlo o to, že společnost zřizovaná krajem disponuje veřejnými prostředky. Řešili jsme, kolik to stálo, kdo to objednal a jak to vůbec vzniklo,“ osvětlil Miroslav Joch.

Jednatele oslovila tisková agentura, přes kterou již dříve objednával reklamu v rozhlase. „Nabídla mu i možnost reklamy v tomto časopise, kterou se rozhodl využít, protože ji považoval za smysluplnou,“ doplnil. Avšak na dotaz, kolik to stálo na krajské radě odpověděl, že nic. „Tvrdil, že to bylo zcela zdarma, ta stránka je označená jako placená inzerce, což se nám nezdálo,“ popsal Miroslav Joch s tím, že po rozvážení byl do JIKORDU poslán interní audit.

Neříkal pravdu

Auditorky v dokumentech firmy zjistily, že na inzerci šla objednávka i zálohová faktura. „Po tom co inzerát vyšel, dodala agentura i vyúčtovací fakturu. Šlo tedy o to, že pan jednatel neříkal úplně pravdu,“ uvedl hlavní příčinu odvolání Jana Aleše z funkce.

Důvodem odvolání v oficiálním zápisu je tedy ztráta důvěry. „Příští týden se uskuteční další řádná rada, kde bude pověřena osoba řízením společnosti,“ přiblížil pokračování s tím, že do měsíce by měl být jmenován i nový jednatel. „Může to být někdo ze společnosti či krajského úřadu,“ zmínil.

Asistentka odvolaného jednatele Lucie Holzeplová uvedla, že nemá oprávnění tuto situaci komentovat. „Nemohu za pana jednatele mluvit a vystupovat, budeme se snažit vydat oficiální tiskovou zprávu k jeho odvolání,“ uzavřela.