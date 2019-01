Týn nad Vltavou – Pár dní před říjnovými komunálními volbami si Vltavotýnští budou zvykat na jméno nového místostarosty. Zastupitelé ho mají volit ve čtvrtek, tedy zhruba dva týdny předtím, než občané určí nové složení zastupitelstva.

Milan Šnorek, ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

Město po červencové rezignaci starosty Milana Šnorka (ODS) vede pouze místostarostka Pavla Fraňková (KDU-ČSL). Občanští demokraté požádali, aby zastupitelé projednali volbu sedmého člena rady města, neboť tento post je po rezignaci starosty stále neobsazený. Kromě toho by měli zvolit dalšího, tzv. prvního místostarostu.



Podle radního Lubomíra Marka (ODS), jenž zařazení obou bodů na program jednání navrhl, by se radní mohla stát zastupitelka Martina Sudová (ODS). Na post prvního místostarosty strana navrhuje Tomáše Tvrdíka (ODS). „Jsme vedoucí strana koalice, proto cítím odpovědnost za to, co se ve městě bude dít,“ zdůvodnil navrhovanou volbu místostarosty Lubomír Marek. „Jediným statutárním zástupcem Týna je nyní paní Fraňková. To není ideální situace, nechceme-li dopustit, aby byl ohrožen chod města. Mělo být mít dva statutární zástupce, vždyť stát se může cokoliv,“ doplnil Lubomír Marek.



Zmínil, že strana nechce pro „svého“ člověka novou funkci kvůli výdělku. „Pan Tvrdík to nemá zapotřebí,“ řekl Lubomír Marek s tím, že první místostarosta by nebyl pro výkon této funkce uvolněný ze současné profese, nevykonával by ji tedy takzvaně na plný úvazek. „Nemusí jít o práci jen na pár týdnů, vždyť formování nové koalice po volbách se může protáhnout i na měsíce,“ dodal Lubomír Marek.



Pavla Fraňková vítá doplnění rady o sedmého člena. „Sudý počet radních není při rozhodování ideální,“ potvrdila. Nechtěla předjímat, jak bude hlasovat o pozici prvního místostarosty. Důležité pro ni bude i úterní jednání koalice.



Pro zvolení Tomáše Tvrdíka do pozice prvního starosty bude hlasovat například opoziční sociální demokracie. Předseda místní organizace ČSSD David Slepička zmínil, že pro město je důležité, aby mělo dva statutární zástupce. Byť se jedná jen o krátkou dobu. „Nepodpořil bych obsazení postu uvolněného starosty. Ale volba neuvolněného prvního místostarosty mi přijde jako vhodné řešení,“ sdělil.