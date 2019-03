„Do soutěže mě doporučila učitelka akordeonu Alena Pustějovská, od které bych to vůbec nečekala,“ usmívá se skromně Kamila Máčová. Úspěchů má za sebou talentovaná dívka ale už několik. Například z celostátní soutěže Zlatá struna v Plzni si odnesla vítězství stejně jako z Jihočeské dětské porty. „Jsem za to strašně ráda,“ říká mladá hudebnice.

Začalo to zpíváním ve sboru Diblíci, kam nastoupila už ve čtyřech letech. Kromě zpěvu se věnuje hře na kytaru, na akordeon a na klavír. „Dva nástroje se učím v hudebce, na kytaru hraju sama doma,“ vysvětluje Kamila Máčová. K hudbě ji vedli rodiče, kteří ale nejsou sami hudebně aktivní. „Jenom strejda hraje v jedné kapele,“ říká.

Kamila Máčová například vystupovala na koncertu cyklu Večery s pro folkové začínající i ostřílené umělce. „Před publikem jsem vždycky hodně nervózní a nikdy se toho nezbavím,“ myslí si hudebnice. Ráda by se však vydala cestou profesionálního vystupování. „Chci být muzikálová nebo operní zpěvačka,“ vysvětluje.

S operou už zkušenosti sbírá. Vystupuje totiž v dětské opeře Jihočeského divadla Kominíček. Že se o konkurzu dozvěděla, byla vlastně náhoda. „Jednou jsem uviděla plakátek a řekla si, že bych to chtěla zkusit. A ono se pošťastnilo,“ raduje se a pochvaluje si: „Teď je to můj největší koníček, je to strašně krásný.“

Ráda by si zkusila i druhý žánr. „Moc se mi líbí muzikály, chodím na ně pořád s mamkou. Bavilo by mě účinkovat i v nich,“ přála by si ještě nadaná Kamila Máčová.