Prachaticko – Husineckou přehradu čeká v nejbližších dvou týdnech zahájení generální opravy, jakou neprošla za více než sedm desetiletí od svého postavení.

Husinecká přehrada. | Foto: Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Společnost Eurovia vymění kompletně betonovou konstrukci koruny hráze, a to včetně silničního tělesa a dalších konstrukčních prvků. V tuto chvíli jsou jasné pouze dva termíny. Tím prvním je 12. srpen, kdy by měla společnost Eurovia zahájit stavební práce na Husinecké přehradě. Druhým pak 31. prosinec, kdy by měla oprava skončit.



Stavba sice měla začít již na jaře, její zahájení se ale protáhlo a poslední zdržení bylo zaviněno nevhodně navrženým dopravně inženýrským opatřením, které zahrnuje mimo dopravního značení také objízdné trasy. I proto bylo na včerejšek svoláno jednání všech zúčastněných na Správu a údržbu silnic do Prachatic. „Jedna z objízdných tras měla vést tak zvanou myší dírou, tedy místní komunikací skrze Staré Prachatice, což bylo z našeho pohledu naprosto nepřijatelné. Tam se těžko vyhne osobní vozidlo s cyklistou, natož, aby tudy vedla objízdná trasa," okomentoval za prachatický závod Správy a údržby jihočeského kraje Martin Grožaj.



Kromě osobní a nákladní dopravy bude uzavírkou dotčena také veřejná autobusová doprava. Podle zástupce dopravce budou cestující v nejbližších dnech informováni na zastávkách o změně provozu na několika linkách. Po dobu uzavírky tak nebudou přes přehradu jezdit ani autobusové linky ve směru na a z Vimperku. Z jízdního řádu na nich po tu dobu vypadnou zastávky Malé náměstí v Prachaticích, přehrada a Husinec – tržiště. Cestující tak budou muset využívat zastávky na autobusových nádražích v Prachaticích a v Husinci, kde by rovněž mělo upozornění na změny v jízdním řádu viset.



Důležité bude, že po celou dobu generální opravy betonové konstrukce koruny hráze nebude umožněn ani přechod pěších přes přehradu. Zjednodušeně řečeno, nebudou mít ani přes co přejít. Dodavatelská firma totiž odstraní kompletní korunu hráze, laicky shrnuto, metr pod současnou vozovku a vše, co je nad, včetně samotné vozovky. Po dokončení by hráz měla mít nové osvětlení, vozovku ve stejné šíři, na straně nad vodou by měl být zhruba půlmetrový chodník a na straně druhé pak vybuduje firma římsu s dostatečně širokým chodníkem, který nyní na přehradě chybí.