Na jihu Čech hygienici za uplynulých 24 hodin nezaznamenali žádný nový potvrzený případ nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Celkový kumulativní počet nemocných s diagnózou COVID-19 tak k pondělní 18. hodině v regionu zůstal na nedělních 160. Přibylo devět nově uzdravených, čímž se jejich počet zvýšil na celkových 56.

Život v době koronaviru, ilustrační foto | Foto: Deník / Attila Racek

„Od nedělního do pondělního večera vyšetřily laboratoře v regionu 90 nových suspektních vzorků osob s podezřením na možné onemocnění COVID-19. Pozitivní nebyl žádný. To je příjemná zpráva, ačkoli bylo vyšetřeno i vzhledem ke končícímu víkendu oproti našim obvyklým objemům poměrně málo vzorků. Poslední nulový přírůstek jsme v kraji zaznamenali minulý týden ve středu. Další příjemnou zprávou určitě je, že za minulý týden, tedy od pondělí 13. do neděle 19. dubna, jsme v Jihočeském kraji zachytili celkem 11 nových případů COVID-19. O týden dříve to bylo 30 případů. To je na jednu stranu povzbudivé, ale musím opět a opět vyzývat k opatrnosti a ohleduplnosti, za kterou svým spoluobčanům opakovaně velice děkuji. Ještě nemáme ani zdaleka vyhráno, a jediné, co můžeme s jistotou říci je, že bariérová opatření jsou účinná a Jihočeši až doposud ohleduplní a ukáznění,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD.