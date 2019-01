České Budějovice – Začátkem zimy vydal Hynek Klimek, regionální autor dětské literatury, další knihu s překvapivým názvem O princeznách.

Materiál na Strašidláře došel, nyní bude psát tzv. Pohádkáře. „Zdejší strašidla nejsou už žádná, cizokrajná byla jen třešnička na dortu. Vybral jsem ty nejzajímavější a teď bych nerad psal třeba o šamanských,“ posteskne si specialista na jihočeská strašidla, která už vyčerpal.



Z pohádkových postav začal novou sérii princeznami. Nechtěl však přepisovat již několikrát zpracované příběhy, a tak si vymyslel svou originální pohádku o dvou protiřečících si princeznách.



Žádná prý není mrcha. „Jedna z nich velice dbá na dvorní mravy, všechno musí být akorát. Taky se vytahuje na svého učitele. Ta druhá, to je spíš takový klukučník. Má volnomyšlenkářské rodiče, kteří dovolili, že běhá za dětmi do podhradí. A ty dvě se dostanou dohromady,“ přibližuje děj.



Holčičí téma pro Hynka Klimka nebylo těžké vymyslet, vždyť má sám vnučku. S ní však příběh příliš nekonzultoval. „Psal jsem tak, jak jsem to cítil,“ říká nad moderní pohádkou, která je prý určena pro děti od sedmi až do patnácti let. Na novince s autorem znovu spolupracovala jeho dvorní ilustrátorka Zdeňka Študlarová.



Kolik bude Pohádkářů celkem, to je zatím ve hvězdách. „Uvidíme, jaký bude ohlas,“ usmívá se Hynek Klimek. Odevzdané má už pohádky o vílách, které pojal jinak než ve Strašidláři. V hlavě si zatím zpracovává další nápady.