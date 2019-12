Dal tak zapravdu žalobě Zelených a sociálních demokratů. Sporný zákon prosadila CSU tehdejší absolutní většinou v zemském sněmu roku 2016. Mimo jiné stanovuje, že migranti, kteří se zdráhají učit se německé řeči, musejí počítat se sankcemi, a ti, kteří neuznávají německý právní pořádek a hodnoty, se musejí účastnit základního kurzu těchto pravidel, pokud nechtějí riskovat pokutování. Kromě toho mají média pomáhat k všeobecnému šíření "řídící kultury". Zejména tento pojem byl žalobci napadán.

Odpůrci této normy postavili v den vyhlášení rozhodnutí před Justiční palác v Mnichově nadrozměrnou lavici s nápisem „Jen pro Němce bez migračního původu“ a na letácích vysvětlovali, že jde o uměleckou akci a varování před připuštěním podobných nebo srovnatelných poměrů, které v této zemi už jednou vládly (za nacismu stály v Německu lavice s nápisy Jen pro Árijce). Krátce po vyhlášení rozsudku byla lavice demontována. Foto: Deník/repro PNP/Britta Schultejans/dpa

Judista byl na nezletilé

Olympijský vítěz z Los Angeles 1984 a ze Soulu 1988 v judo Peter Seisenbacher (59) byl ve Vídni odsouzen k pěti letům odnětí svobody za těžké pohlavní zneužití nezletilých a zneužití postavení autority, napsal Volksblatt. Rozsudek není pravomocný.

„Tři svědkyně obžaloby, které proti někdejšímu sportovnímu idolu vypovídaly, shledal soud mimořádně důvěryhodnými. ,Nemáme dojem, že všechny lžou, všechny že se zmýlily, že se všechny proti vám spikly, jak jste tvrdil,´ řekl předseda senátu Christoph Bauer. Při výměře trestu byly obžalovanému přiznány polehčující okolnosti dosavadní bezúhonnosti, dlouhá doba, která od žalovaných skutků uplynula, a to, že zhruba 15 let není známo žádné jeho trestní jednání,“ napsal deník. Dvěma poškozeným přiznal soud symbolické bolestné ve výši 10 eur, třetí 100 eur.

List popisuje, že první z nich začal Seisenbacher jako trenér zneužívat, když jí bylo devět let. Trvalo to více roků. Dnes tato svědkyně žije jako muž, poznamenal Volksblatt. Nyní 31letý právník byl vyslýchán do protokolu. Vysvětlil tam také, proč trestní oznámení podal až jako dospělý. „Musím k tomu říci, že jsem měl Seisenbachera zkrátka rád. Byl pro mne druhým otcem. Dlouhou dobu jsem si myslel, že si to zneužití odnesu do hrobu. Nechtěl jsem to nikomu vyprávět.“ Pak se mu stále víc nelíbilo, že jeho matka se dál se Seisenbacherem přátelí a netuší, že zneužíval její vlastní dítě, pokračuje list.

Právnička Eva Plazová, která se specializuje na práva poškozených a několik let zastupuje i dva v této věci, vysvětlila, že Seisenbacher je typický narcistický pachatel, jeden z těch, kteří si myslí, že pravidla a zákony jsou něco pro slabé. Narcisté mají enormní sílu přitažlivosti, také poškození svěřenci Seisenbachera ctili a milovali. Když první oběti byly starší a fyzicky silnější, už neodpovídaly pachatelově „schematu kořisti“, byly jím odsunuty a nahrazeny jinými děvčaty.

Seisenbacher zůstával po skončení sportovní kariéry pro mnohé idolem. V roce 1996 mu byl propůjčen Zlatý čestný znak za zásluhy o Rakouskou republiku. Ve Vídni založil vlastní judistický klub, kde se pak dopouštěl nyní stíhaného jednání. Od roku 1999 nabylo vůči dětem sexuálního charakteru. Před třemi roky utekl na Ukrajinu, aby se vyhnul procesu nařízenému na 19. prosinec 2016. Vídeňské justici byl vydán letos v září a od té doby je ve vazbě.

K nám dojedou za pět let

Horní Rakousy a dálniční společnost Asfinag uzavřely paket mobility. Zahrnuje i záměr prodloužení mühlviertelské rychlostní silnice S10 od Freistadtu-sever do Rainbachu-sever. Stavba úseku dlouhého 7,2 kilometru by měla začít v roce 2021 a být dokončena 2024-25. Cena je 221 milionů eur, píše Volksblatt.

Asfinag dále začne v polovině příštího roku plánovat posledních asi sedm kilometrů k hranici ve Wullowitzu. „Nyní probíhají intenzivní rozmluvy mezi Rakouskem a Českou republikou, přičemž projekt rychlostní silnice sousedů D3 k hranici dělá dobré pokroky,“ řekl předseda představenstva Hartwig Hufnagl.

Zádrhel v tunelu

S10 byla v pondělí na hodiny uzavřena kvůli nehodě, k níž došlo v 7.40 hodiny v tunelu Götschka, informují OÖN. Podle nich 47letý Slovák musel svůj tahač naložený devíti osobními auty zabrzdit asi 750 metrů před koncem tunelu směrem do Čech. Za ním jedoucí 38letý Čech už nemohl svůj transportér zastavit a narazil do něj. Totéž se stalo 48letému Čechovi jedoucímu za nimi, který měl naloženo 24 tun sádrokartonových desek. Kabina transportéru byla zcela zdemolována, ale řidič zůstal nezraněn, popsal list.

Kočky držte doma?!

Tisk u sousedů se rozepisuje o návrhu některých právníků z Nizozemska, podle kterého by mělo být zabráněno volnému pohybu koček mimo dům. Pokud by vycházely, měly by být jako psi na vodítku.

Návrh vyšel ze studie, podle které jen v Nizozemsku zahubí kočky domácí ročně na 140 milionů jiných zvířat. Často to prý dělají jen pro zábavu. Podle jednoho z autorů práce, Arieho Trouwborsta z Univerzity Tilburg, ohrožují 367 druhů zvířat a jsou mimo jiné odpovědny za to, že tucty druhů ptáků a savců byly vyhubeny. „Tyto lovící šelmy nesmějí jen tak jednoduše běhat venku,“ říká Trouwborst.

Autem jezdí 59 procent Bavorů

K cestě do práce, za nákupem nebo za volným časem 59 procent Bavorů nasedne do svého auta nebo do vozidla známého, ukázala německá studie mobility, napsala PNP. Bavorsko pro ni poskytlo nejvíc dat ze všech spolkových zemí, mimo jiné výsledky dotazníkové akce u více než 100 000 lidí. Ta poskytla poznatky o více než 300 000 cest. Podle ní je v typickém dnu na cestě 86 procent Bavorů. V průměru urazí za 78 minut asi 40 kilometrů. Hromadná veřejná doprava se na tom podílí jen deseti procenty. 59 procent jede autem, 30 procent jde pěšky nebo jede na kole.

Ocenili Müllerovy zásluhy

Bavorský řád za zásluhy dostává letos také fotbalista Thomas Müller z FC Bayern Mnichov, píše PNP. Za „vynikající zásluhy“ předal toto ocenění ministerský předseda Markus Söder (CSU) 3. prosince pěti osobnostem, také vícenásobné vítězce paralympijských her sjezdařce na skibobu Anně Schaffelhuberové (26), která v listopadu oznámila ukončení sportovní kariéry.

Muslimka nesmí na lavici soudců

„Protože muslimská soudní praktikantka na okresním soudu ve Freistadtu a na zemském soudu v Linci nechce odložit svůj šátek, nesmí na lavici soudců,“ napsaly OÖN. Vrchní zemský soud rozhodl, že nemůže vystupovat jako zástupkyně státu a justice, když nosí šátek. Magistra tureckého původu jeho sejmutí odmítá z náboženských důvodů, ale také proto, že jej má za výraz její osobnosti, vysvětlil soud. Nesmí proto sedět v řadě s ostatními soudci, ale pouze v sále mezi veřejností.

Niki Lauda má alej

Praha má letiště Václava Havla, Vídeň alespoň alej Nikiho Laudy, která lemuje příjezd k VIP terminálu a General Aviation Centru letiště ve Schwechatu. To sdělilo, že ke jmenování dochází „k trvalé čestné vzpomínce“ na trojnásobného mistra světa F1, nadšeného pilota a leteckého podnikatele. „Těší nás, že jeho vdova Birgit Laudová nám tento památník odsouhlasila,“ řekli Julian Jäger a Günther Ofner z představenstva společnosti. Nikiho Laudu bude připomínat i pamětní deska na VIP terminálu.

Opravený facebook

Okresní soud v Mnichově rozhodl, že facebook musí uvolnit profil jednoho uživatele, který poskytovatel zastavil kvůli silným výrokům o běžencích, uvedla PNP. Muž se loni v prudké diskusi vyjádřil mimořádně kriticky o velké koalici a její migrační politice. Mimo jiné napsal, že běženci dostávají v Německu kromě nových bot a mobilů taky čerstvě nabroušené nože. Podle soudkyně jsou takovéto výroky kryty svobodou slova, měla je za přípustné. „Vy jste jimi chtěl jen vyjádřit své obavy,“ řekla na adresu 52letého žalobce. Jak uvedl pasovský list, ten se počítá k občanskému středu a ujišťuje, že není sympatizantem AfD. S pozitivním výsledkem prý ani nepočítal a soudí, že jeho věc tím neskončila, facebook jistě půjde dál, jde o precedens…

Nepít v pracovní době

Podnikové nařízení jednoho řetězce drogerií v Rakousku, součást pracovních smluv, zakazuje zaměstnancům pít a jíst během pracovní doby, k tomu jsou prý výhradně přestávky, napsaly OÖN. Týkat se to má i žvýkání žvýkaček. Odboráři mají směrnici za jednoznačně nemravnou. Další bod přikazuje pracovníkům přeložit návštěvy u lékaře zásadně do volného času. V pracovní době je to připuštěno jen v naléhavých případech. Vedení prý po intervenci odborů přislíbilo nařízení okamžitě upravit.

Útočila mateřským mlékem

S neobvyklým útokem černé pasažérky se setkal v sobotu v 11.50 hodiny kontrolor jízdenek v tramvaji v Gelsenkirchenu, zaznamenaly vedle německých listů (kromě PNP!) i linecké OÖN. Přistihl bez jízdenek 31letou ženu z Essenu a muže, který ji doprovázel. Když měli vystoupit, pasažérka při kontrole totožnosti odhalila hruď a postříkala kontrolora mateřským mlékem. „Když přijala alarmovaná policie, bránila se žena vehementně poskytnout osobní údaje i jí. Protože neměla doklady, byla ,fixována´ a převezena na strážnici. Její průvodce mezitím uprchl. S ženou je vedeno řízení pro černou jízdu a pro podezření z ublížení na zdraví,“ píše linecký deník.

Lživá dětská šťáva

Negativní „cenu“ Zlatý větrník spotřebitelské organizace Foodwatch letos získala dětská tomatová šťáva výrobce Zwergenwiese se sídlem v Silberstedtu, informuje PNP. Více než 53 procent ze 70 000 spotřebitelů ji v online hlasování označilo za „nejdrzejší reklamní lež roku“. Dětem určený produkt obsahuje dvojnásobek cukru než většina verzí pro dospělé – přepočítáno na 100 gramů 11 gramů. Pro srovnání, v produktu Tomatová šťáva tradiční od stejného výrobce je to 3,7 gramu, v tomatové šťávě Basilikum 5,1 gramu. Na druhém místě v anketě je nápoj "Yakult", u něhož Foodwatch kritizuje, že jeho tvrzené zdravé efekty nejsou vědecky doloženy. Třetí skončila mrkvová šťáva pro děti od firmy Hipp, která v novém balení stojí téměř dvakrát tolik co v dosavadním. „Šmejdí“ cenu udělil Foodwatch podeváté. Foto: Deník/repro PNP/foodwatch