Má některá z vašich písní vztah k jižním Čechám? Bylo něco jihočeského inspirací pro písničku?

Na nic takového si nevzpomínám. Přestože mám jižní Čechy moc rád a jsou pro mě krajinou, vesnicemi a krásnými městy ty pravé Čechy. Škoda, že je komunisti zhyzdili atomovou elektrárnou. Ale mám strach, že kapitalisté budou hyzdit také. Žádnou písničku, která by měla vztah k jihu, nemám. Asi proto, že jsem tady vždycky vypnul a soustředil se na relax. Ale jednu jihočeskou jsem přecejen měl rozdělanou. Začínala “Jedu Čechy jižnimi za svojimi bližními, mám tu své dva bráchy, půjčují mi prachy“. Třeba ji ještě někdy dorazím.

Ekonomii jste studoval s Václavem Klausem, ale také s jihočeským prezidentským kandidátem Vratislavem Kulhánkem. Jak na to vzpomínáte?

Na studia vzpomínám s hrůzou. Václava Klause ekonomie bavila, a tak na VŠE asi vzpomíná víc s láskou. Ale Kulhánek byl na tom podobně jako já. Také jen tak tak prolézal, měli jsem holt vyšší zájmy. Holky, hospody, muziku. A Vráťa ještě autíčka.

Vaše písně vás proslavily zejména před rokem 1989. Dokázal jste tehdejší režim vtipně glosovat. Která epocha je pro skládání více inspirativní: socialismus, nebo doba posametová?

Neuvědomuju si, že bych tehdejší režim nějak glosoval. Lidi si asi v mých textech sami hledali jinotaje a satiru. Co se týče písniček,u mne se toho po převratu moc nezměnilo, do politiky jsem se na pódiích nepletl ani za komunistů a nepletu se do ní ani teď. Tím nechci říct, že by mě politika nezajímala. Jsem přesvědčený pravičák a angažuju se jen ve volebních kampaních.