"Dneska jsme udělali pro bezpečnost všechno, co jsme mohli (úsměv). Zavřeli jsme Městský úřad, otevřený budou jenom v pondělí a středu od 14 do 17 hodin nutné agendy, jako řidičské a občanské průkazy, matrika a podobně. Svatby pravděpodobně zastavíme. Na radě města dneska zřejmě rozhodneme o bezplatné městské dopravě s tím, že do autobusů se bude nastupovat zadními dveřmi, aby byl uchráněn šofér autobusu. Také jsme dnes zajistili webovou aplikaci, kde si mohou zájemci obejdnávat dovoz jídla na pracoviště od některých restaurací.

Ráno pochopitelně zasedal krizový štáb, který probral spolupráci s hasiči a městskou policií, kdy jsou všichni vybaveni rouškami a respirátory v případě zásahů. A diskutujeme o tom, jak pomoci lidem. Na 160 obyvatel domů s pečovatelskou slžbou máme zajištěných a hledáme i cestu pro další lidi, kteří by potřebovali pomoci s nákupy, dovozem obědů a podobně. V současnosti pro domy s pečovatelskou službou vaří kuchyně v Základní škole T. G. Masaryka. V souladu s krizovým plánem také počítáme s tím, že pokud to bude potřeba, otevřeme jednu školku a školu, a to Za Nádražím. Zatím si lidé pracující v integrovaném záchranném systému s umístěním svých dětí ale poradili a musím konstatovat, že lidé v těchto oborech jsou velmi ukáznění."

Milan Němeček, Vodňany

"Pondělkem 16. března počínaje začnu doma šít roušky. Máme doma šicí stroj, na kterém umím. Vzpomínám tak na svého tátu, který si všechny věci doma upravoval a opravoval sám, takže uměl právě i na stroji a naučil to i nás. Když jsme začínali s podnikáním a zřizovali ve Vodňanech rehabilitaci, tak jsme si s manželkou museli vše zařídit sami. Já například šil závěsy. A protože stále provozujeme fyzioterapii a máme nakoupených dost prostěradel, nic mi nebrání šít znovu. Ale také jde o naše pracovníky jak v poliklinice, tak na radnici. Počítám, že dokážu za den ušít tak padesát roušek."

Stanislav Mrvka, Jindřichův Hradec

Starosta města Jindřichův Hradec Stanislav Mrvka zajistil rozvážku nákupů pro seniory, uzavřel mateřské školy a měnit se budou i pravidla v městské hromadné dopravě. "Od úterý bude pro osaměle žijící seniory ve věku nad 60 let, na které nebyla uvalena karanténa, zřízena rozvážka nákupů na území Jindřichova Hradce a jeho místních částí. Službu lze objednat na telefonní lince 601 085 567, a to maximálně jednou týdně do výše 500 korun," uvedl starosta. Objednaný nákup bude seniorům doručen během následujícího dne, platba proběhne v hotovosti při předávce. Službu koordinuje město Jindřichův Hradec s nezávislými poskytovateli sociálních služeb, jejichž pracovníci včetně dobrovolníků budou označeni průkazem.

Dále uzavřel mateřské školy a omezil úřední dobu na městském úřadě. "Školky budou uzavřené od úterý 17. března až do odvolání. Pro děti zdravotníků je zřízena dětská skupina na 4. základní škole. Budeme zjišťovat požadavky pracovníků v orgánech IZS a případně bychom jednu mateřskou školu otevřeli jen pro jejich děti," zmínil starosta.

Pracoviště městského úřadu jsou od pondělí 16. března k dispozici pouze v pondělí a ve středu, a to od 9 do 12 hodin. Návštěva je tu možná pouze po předchozím telefonickém objednání.

Do autobusů městské hromadné dopravy se bude nastupovat pouze druhými a třetími dveřmi, prostor u kabiny řidiče nebude přístupný. "Zatím tento týden se nebude vůbec platit jízdné, aby si řidič s cestujícími nic nepředávali z ruky do ruky," dodal starosta. Ve středu 18. března pak vstoupí v platnost nouzové jízdní řády, které se nyní zpracovávají. Dojde i k částečnému přečíslovaní linek. "Městská hromadná doprava bude zajištěna v intenzitě víkendového provozu s posílením spojů v ranní a odpolední špičce. Po šesté hodině večer nebudou autobusy jezdit do místních částí Políkno, Buk, Matná," informoval starosta. Jízdní řády budou k dohledání na webu města v sekci MHD i na vyhledávači IDOS. K vylepení na zastávkových označnících dojde nejpozději během 17. a 18. března.

Martin Malý, Prachat ice

Pokus o nákup roušek prachatický starosta Martin Malý podle svých slov učinil. "Když už jsme je měli skoro potrvrzené, tak je stáhnul pro sebe stát," řekl. Podle jeho slov krizový štáb města Prachatice pro bezpečnost lidí ve městě už v pátek 13. března rozhodl o uzavření všech mateřských škol s účinností od pondělí 16. března. Během pondělí, ale Martin Malý i celý prachatický krizový štáb vyčkával na rozhodnutí toho krajského. "Zvažujeme možnost otevřít mateřskou školu pro děti zdravotnického personálu, hasičů a dalších lidí bojujících se situací v první linii," řekl. To ale třeba Vimperští zavedli už v minulém týdnu. Prachatičtí ještě v pondělí rozhodli o omezení provozu městského úřadu. A starosta se při osobním jednání ujistil, že pečovatelská služba zajišťuje dovoz obědů a dalších služeb pro smluvní klienty.

Vít Pavlík, Volary

Volarská rada města od pondělního rána řešila, jakou formou pomoci s bojem proti koronaviru. Radní mluvili o provozu úřadu, sběrného dvora či školky. Městský úřad bude do odvolání otevřen v pondělí od 14 do 17 hodin a ve středa od 8 do 11 hodin. V provozu bude jen podatelna.

"Volarský "Domeček" a firma MIJA - Jana Mistrová šijí roušky, které přednostně dostanou prodavačky a prodejci. Poté budou k dipozici i veřejnosti na výdejním místě," řekl volarský starosta Vít Pavlík a dodal, že lékárna ve spolupráci s obchodem Zdeňka Hávy vyrábí dezinfekci, která bude rovněž k dispozici veřejnosti.

Od zítřka, úterý 17. března, bude k dipozici telefonní linka a dobrovolníci, kteří nakoupí a pomohou těm, kteří tuto pomoc potřebují. "Máte-li chuť, čas a sílu se zapojit, budeme rádi," dodal.

Eva Vanžurová, Písek

"Dnes jsme objednali 3000 kusů roušek od píseckých firem. Doufám, že je budeme mít nejpozději do konce týdne. Budou určeny pro ty, co musejí být v práci, tedy pro policisty, pracovníky pečovatelské služby či neziskových organizací, do školky a jeslí, které jsou určené pro děti policistů, hasičů a zdravotníků, a na další místa. Víme, že roušek mají všichni nedostatek. Dvě stovky klasických roušek jsme sehnali také pro naše pracovnice, které jsou na podatelně a nevyhnou se kontaktu s veřejností. Objednáváme desinfekční prostředky, gely a respirátory. Kromě toho se snažíme pravidelně poskytovat lidem aktuální informace prostřednictvím webových stránek města či facebooku. Natáčíme i pravidelná videa. Aktuálně chci apelovat především na to, aby lidé nosili roušky, případně šálu nebo šátek přes obličej, když jdou do obchodu."

Štěpán Pavlík, Tábor

"Dnes jsme vyzvali veřejnost k domácí výrobě necertifikovaných roušek. Nosit roušky ve veřejném prostoru nebo v MHD je normální! Roušky obsahují i některé autolékárničky. Zároveň už běží jejich výroba v místních firmách. Jakmile jich bude dostatek, město je dá k dispozici veřejnosti. Snažíme se také zprostředkovat přes odbor sociálních věcí seniorům síť dobrovolníků, kteří jim pomohou s nákupy, dovážkou obědů či venčením psů. Pro pomoc seniorům jsme zavedli mobilní rozhlas. Své provozy uzavřely Technické služby Tábor, jedná se o správu hřbitovů, veřejná WC a správu parkovišť."