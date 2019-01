České Budějovice – Společnost dm drogerie markt oslovila programem prevence zubního kazu Veselé zoubky na čtyřicet tisíc školáků. Tento týden shromáždili pracovníci centrály společnosti dm drogerie markt do Českých Budějovic všech 71 soutěžních projektů z celé republiky.

Nadšení dětí poté, co se dozvěděly, že pojedou na představení do Divadla Spejbla a Hurvínka. | Foto: Deník

Vítězové letošního ročníku• ZŠ Velké Březno (okres Ústí nad Labem)



• ZŠ Pohořská, Odry (okres Nový Jičín)



• ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí (okres Uherské Hradiště)



• ZŠ a MŠ Frýdek-Místek – Lískovec



• ZŠ a MŠ Vísky (okres Blansko)



• ZŠ a MŠ J. Š. Baara České Budějovice



• ZŠ a MŠ Dubicko (okres Šumperk)



• ZŠ a MŠ Provodov (okres Zlín)



• ZŠ Na Dlouhých, Plzeň



• ZŠ a MŠ Stonařov (okres Jihlava).



Speciální cenu obdržela ZŠ Palackého, Brno. Společnost dm drogerie markt věnuje vyhodnocené první třídě dárkový balíček.

Než se tak mohlo stát, proškolené pracovnice 216 prodejen tohoto drogistického řetězce postupně navštívily základní školy a věnovaly jednu vyučovací hodinu programu, jehož hlavním protagonistou je postava Hurvínka. Vzdělávací film Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek vidělo tak čtyřicet tisíc malých dětí.



Pod odborným vedením na maketách správně čistily zuby, plnily úkoly, učily se vhodným návykům ve stravování a co je zdravý životní styl. S sebou domů si odnesly balíčky, které obsahovaly zubní pastu, kartáček a mimo jiné i přesýpací hodiny, které dětem odměřují čas na čištění zoubků. Organizátor prostřednictvím propagačních materiálů oslovil rodiče dětí a pilotně i návštěvníky šesti obchodních center, kam týmy dm drogerie markt zajely také s tímto preventivním programem.



A pokud prvňáčci chtěli, spolu se svými učitelkami se věnovali i během několika dalších vyučovacích hodin hravou formou tomu, jak mít zdravé zuby. Děti vytvářely nejrůznější výtvarná díla, trojrozměrné předměty, leporela, koláže, vymýšlely básničky, pohádky, divadelní hry.

Své konkrétní projekty pak žáci prvních tříd přihlásili do soutěže, z níž sedmičlenná porota vybrala deset nejnápaditějších prací dětských kolektivů. Žáci z deseti škol se tak zúčastní představení v Divadle Spejbla a Hurvínka a veškeré náklady spojené s výletem do Prahy uhradí organizátor soutěže – dm drogerie markt.



Projekt Veselé zoubky má na starosti vedoucí PR oddělení Eva Vaněčková, kterou velmi potěšil počet přihlášených projektů. „Věřím, že jsme společně učinili opět další krok ke zvýšení povědomí o správné péči o dětské zoubky. Gratuluji vítězům a přeji všem dětem, aby si odměnu za píli a dobře odvedenou práci užily a z představení odjížděly plné dojmů a veselých zážitků," dodala Eva Vaněčková.