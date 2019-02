Linec - „Lidového rockera“ Andrease Gabaliera ze Štýrska „doběhla“ televize ARD.

Taškařice... | Foto: Deník/repro ARD

Po koncertu v Tyrolsku ho (jako) kontrolovala policie. Co vypadalo jako rutinní zásah, se brzy vymklo, napsaly OÖN. „Když se ho hlídka, v ní také Vicemiss Tyrol Maria Hacklová, ,v civilu´ ostatně policistka, ptala na doklady od vozidla a řidičský průkaz, muzikant ve voze svého bratra nemohl žádné papíry najít. „Ofenzíva šaramantnosti vůči pěkné policistce šla důkladně ,vedle´, pak prý došlo i na pokus Gabaliera o úplatek a k dalším nepříjemnostem,“ líčí linecký list. Legrácku pořídil prominentní autor Guido Cantz pro svou show Rozumíte legraci?, kterou bude vysílat v sobotu 14. července stanice ARD jako hlavní večerní program.

Vyklízejí Zugspitzi

V pátek začala po otevření nové restaurace na vrcholu nejvyšší hory Německa demontáž horní stanice nákladní lanovky, informuje PNP. Ta byla po tři roky „srdíčkem“ náročných stavebních prací. Přípravy pro snesení lanovky začaly v červenci a rozebírání sledované řadou turistů má skončit do poloviny srpna.

U soudu kvůli fotce

Třináctiletý žák ze švábského Aichachu zažaloval svou školu, píše PNP. Při projednání věci u správního soudu v Augsburgu ho zastupovali rodiče. Chlapec navštěvoval školu od roku 2015/16. V říjnu 2015 podepsali jeho rodiče dopis školy ve věci ochrany osobnostních práv, souhlasili s účastí synka na fotografování třídy, ale výslovně odepřeli jakékoliv zveřejnění snímku. Fotografie ale na konci školního roku se přesto objevila v ročence školy a rodiče to „nadzvedlo“. „Náš syn jednoduše nechtěl v ročence být, a to se musí respektovat,“ řekl jeho otec novinám a televizi. Dodal, že v těchto brožurkách, které obvykle školy prodávají ke konci roku, jsou stejně jen samé chvály, co všechno škola bezvadně dělá.

Ředitel školy Franz Negele se v září 2016 písemně omluvil rodině za „faux pas“, které prý udělala učitelka zařazením snímku do ročenky, ale tátu to neuspokojilo, stejně jako to, že dopis nebyl podepsán, ale končil jen "gez. (vlastní rukou – pozn. red. Deníku) F. Negele". „To mi nestačí, chci vysoce osobní omluvu,“ zdůraznil. Po krátkém přerušení jednání a po poradě s právním zástupcem vyjádřil ochotu přijmout omluvu ředitele vyjádřenou před soudem. Ten pak přečetl nahlas stejný dopis, který poslal rodině v září, jen vynechal pasáž o vině učitelky. Tím byla věc uzavřena, končí PNP.