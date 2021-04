Řadu let totiž vede rodinný podnik zabývající se výrobou z proutí, slámy a dalších přírodnin, který sídlí v Tučapech u Soběslavi, s prací mu pomáhá maminka. Na pomlázku mu stačí několik minut a zvládne ji i poslepu či u sledování televize. „K práci používám klasické proutky či slídu, z březových větviček dělám například věnečky. Aby se dala uplést pomlázka je třeba mít alespoň čtyřletou vrbu pěkně obraženou,“ vysvětlil s tím, že plete klasicky z osmi prutů.

Rukodělná práce ho baví, odbyt se snaží si zajistit sám i v této těžké době. Zájem u lidí podle něj ochladl. On však neklesá na mysli. „Když vláda zakázala trhy a jarmarky, zkusil jsem on-line prodej, ale není to zrovna internetové zboží. E-shop jsem si dělal sám, zabralo mi to spoustu času. Poptávka není taková, jakou bych si představoval,“ zmínil Jan Masojídek.

Krepový papír zavrhuje

U jeho výrobků je i rukojeť proutěná a nedá dopustit na pravé různobarevné taftové stuhy. „Kombinuji tři nebo čtyři barvy, aby společně ladily. Krepový papír nepoužívám. Je sice levnější ale nevzhledný. Navíc když navlhne, pouští barvu a je po parádě,“ upozornil na jeho nevýhodu. Pomlázky z jeho dílny mají od 25 centimetrů a dosahují délky až dva a půl metru.

Velikonoční zboží prodává až do neděle. Rozváží po Táborsku, Českobudějovicku i Jindřichohradecku nebo je možný osobní odběr či zaslání na adresu. Věnuje se i doplňkovému prodeji dekorací, osení a řehtaček. Po svátcích jara se pouští do sadby, s košíky a dřevěnými hračkami ho lze potkat na poutích a jarmarcích, když zrovna nejsou zakázané, a na podzim nabízí dušičkový a posléze i vánoční sortiment.

Co je třeba na pomlázku:

8 prutů stejné délky a tloušťky, menší proutek na rukojeť, vázací drátek, alespoň 3 barevné stuhy, provázek na stažení proutků před pletením, zahradní nůžky nebo nůž, vhodné je proutí namočit alespoň na dvě hodiny do vody