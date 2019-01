České Budějovice - Motorkářů na silnicích přibývá. Rychlou jízdou s větrem ve vlasech se baví mladí i starší. Adrenalinový zážitek ale jde ruku v ruce s nebezpečím.

Ilustrační foto. | Foto: PČR

Černý týden pro motorkáře - 29.9. Přísečná, střet motorky s autem, zemřel 24letý řidič motorky, vjel do protisměru

- 27.9. Semice, střet motorky s autem, nehodu nepřežil starší řidič motorky a žena spolujezdec, motocykl narazil do auta, když předjížděl kolonu

- 1.10. Štěpánovice, 38letý motorkář vylétl ze silnice, s těžkým zraněním ho převezli do nemocnice

Od začátku roku se v Jižních Čechách vybouralo 137 řidičů motorek, čtyři z nich zemřeli a třicetdevět bylo vážně zraněno. Taková byla smutná bilance na konci prázdnin. A konec motorkářské sezóny přinesl v září další velký počet tragických zpráv. Za posledních pět dní minulého týdne se vybouralo motorkářů jedenáct, tři z nich zemřeli a tři se vážně zranili.

„Když jedu na motorce, musím pořád kontrolovat, co se děje i daleko přede mnou, to samé ve zpětných zrcátcích. Musím mít přehled i o tom, co se děje kolem, třeba na chodníku. Motorka je rychlá, hůř se brzdí, musím myslet mnohem víc napřed, než když řídím auto,“ řekla jedna z milovnic rychlých strojů Lucie Fialová, která si svou zranitelnost při jízdě uvědomuje. Motorka je náročná nejen pro svého majitele, ale i pro řidiče kolem. Ti často rychle jedoucí motorku, která je méně vidět, nemusí zaregistrovat včas.

„V obecné rovině můžeme říct, že nejčastější příčinou nehod řidičů motorek bývá nepřiměřená rychlost a kolize ostatních vozidel s motorkami při předjíždění. Častý bývá i střet na křižovatkách, do kterých motorky mohou vjet velmi rychle,“ vysvětlil policejní mluvčí Miroslav Doubek. Ten také připomněl dvě kuriozity uplynulého víkendu. Jihočeští policisté stíhali ve dvou různých případech řidiče motorek, kteří neměli platný řidičák a před dopravní kontrolou ujeli. Jednomu z hříšníků prý dokonce vyšel pozitivní test na užití pervitinu. Takoví motorkáři znamenají vážné nebezpečí pro ostatní řidiče i pro dobrou pověst zodpovědných a ohleduplných motorkářů.