Linec – Tak jako po pádu železné opony jezdilo mnoho Hornorakušanů za levnými nákupy do jižních Čech, tak se nyní trend obrátil, píše deník OÖN. „Jihočeši nakupují v okrese Freistadt třikrát víc, než je tomu naopak," uvádí ze studie institutu výzkumu trhu CIMA pro hornorakouskou Hospodářskou komoru.

Z jihočeského prostoru do Rakouska přitéká ročně 45,3 milionu eur. Z nich 15,9 milionu, tedy 35 procent, zůstává v okrese Freistadt. Opačným směrem jde z Freistadtu do českého příhraničí 4,9 milionu eur. Na druhé straně Freistadtští utrácejí ročně asi 36,8 milionu eur v Linci a 17,9 milionu v Pergu, zejména v Donauparku Mauthausen. V onlinových obchodech vydají 16,2 milionu.

„Ve srovnání s ostatními okresy Mühlviertlu přesto Freistadt přesvědčivě vede co do věrnosti konzumentů místní nabídce," píší OÖN. „Ta váže 67 procent obratu obchodu. Obyvatelé okresního města dokonce utrácejí doma 76 procent veškerých svých výdajů, zejména v řetězcích na okraji města. Ve vnitřním městě zůstává jen 15 procent tržeb."

Primát pivovarníků

Bavorské pivovary loni podle prvních odhadů zemského ministerstva zemědělství poprvé uvařily víc piva než jejich kolegové v Severním Porýní – Vestfálsku (SPV), zaznamenala PNP. Jak řekl ministr Helmut Brunner, vyrobily asi 22,8 milionu hektolitrů, tedy o půl milionu víc než v roce 2013. „Přesná čísla od konkurence ale ještě nemohl uvést," dodává pasovský list.

Vývoj naznačila už bilance prvního pololetí, jak uvedla celostátní statistika. Bavoři zvedli za šest měsíců výstav o 6,5 procenta na 11,4 milionu hektolitrů, zatímco SPV s 11,16 milionu ztratila 2,5 procenta. Brunner řekl, že za úspěch bavorské pivovary vděčí mimo jiné rozvoji vývozu, který loni zaznamenal rekord 4,5 milionu hektolitrů. Stoupl i odbyt na domácím trhu, prý především díky mistrovství světa ve fotbalu. Do výstavu piva se nezapočítávají piva nealkoholická, kterých v Bavorsku loni uvařili 1,8 milionu hektolitrů, o 100 000 víc než v roce 2013.

Zhruba 600 bavorských pivovarů vaří 40 různých druhů piva a asi 4000 značkových specialit.

Levný benzín v Rakousku

Čeští motoristé jásají nad levnějšími pohonnými hmotami, ale u jižních sousedů lze tankovat ještě výhodněji. Jak uvedly linecké OÖN, v pondělí ráno ceny spadly v Horních Rakousích pod hranici jednoho eura. Podle automotoklubu (oeamtc.at/tiefpreise) stál litr superu v Geretsbergu 99,9 centu. Především ale nafta poklesla pod euro téměř v celé spolkové zemi.

List udává některé aktuální ceny – super: 0,999: BP Doppler, Geretsberg, 1,019: Turmöl, Innerschwand, 1,028: IQ a FE-Trading, Regau, a Avanti, Lenzing. Nafta: 0,989: Knunbauer, Schardenberg, 0,998: Fazeni GmbH, Sipbachzell, a Fazeni GmbH, Allhaming, 0,999: BP Doppler, Geretsberg, a Turmöl, Linec.

Společně pro kolaře

21 obcí se v minulém týdnu v Ansfeldenu spojilo do „cyklistického regionu Linec – venkov". Cílem je pomoci prosadit užívání jízdních kol v režimu všedních dnů, k čemuž má přispět i lepší síť cyklistických stezek ke školám a firmám. Obce mají doplnit chybějící úseky a propojit se vzájemně se sousedy. Projekt se chce provázat s celkovou dopravní koncepcí Horních Rakous, uvedly OÖN.