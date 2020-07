Jihočeský kraj podporuje rozvoj digitálních technologií v Jihočeském vědeckotechnickém parku.

Práce na počítači - Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Vyzkoušet si vyšetření pacienta na digitálním modelu, naučit se obsluhovat složitý přístroj před tím, než ho budeme potřebovat v krizové situaci, projít si neznámé prostory, zkrátka vyzkoušet něco, co jsme ještě nezažili. To vše umožňují nejnovější technologie. Jejich vývoj a budoucí uplatnění podporuje Jihočeský kraj prostřednictvím Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP). Potvrdil to 1. náměstek hejtmanky Josef Knot při prezentaci výsledků Jihočeského Digi Hubu, iniciativy JVTP a dalších organizací zaměřených na podporu rozvoje regionu.