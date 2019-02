Jižní Čechy – Zatímco v sobotu jsme v kraji naměřili +9,5 °C (Byňov u N. Hradů), včera zasypal jihozápad regionu sníh. Místy (na Šumavě) připadlo až 30 centimetrů.

Mokrý a těžký sníh začal okamžitě komplikovat dopravu a dodávky elektrického proudu. Podle Martina Šulisty z krajského dispečinku správy a údržby silnic byla situace nejhorší na Prachaticku, Strakonicku a Písecku, kde padaly pod tíhou sněhu stromy.



Od rána vznikaly výpadky dodávek elektřiny. Stromy narážely do vedení. To byla nejčastější příčina poruch. Martina Slavíková, tisková mluvčí distribuční společnosti E.ON, Deníku včera v poledne sdělila, že na jihu Čech firma evidovala poruchy na vedení vysokého napětí. Největší problémy byly na Prachaticku a Strakonicku, kde se bez dodávek ocitlo asi 13 tisíc domácností, později počet klesl na osm tisíc. „Některé poruchy se podařilo brzy lokalizovat. Naši pohotovostní technici pracovali na odstranění v terénu. Posílili jsme i tým dispečerů, kteří určují přesné místo, kde k poškození vedení došlo,“ vysvětila mluvčí. Situaci podle ní komplikovalo sněžení, špatně sjízdné silnice a popadané stromy. „Musíme často spolupracovat s hasiči. Na špatně přístupná místa vyrážejí naši pracovníci pěšky nebo dokonce na sněžnicích.“



Bez elektřiny se ocitli i obyvatelé Strunkovic nad Blanicí. Zdejší manželé Jiří a Darina Hodinovi odklízeli těžký sníh a doufali, že elektřina půjde do oběda. „Tolik sněhu si nepamatuji za celou dobu, co tu bydlím. Měli jsme od mojí maminky navařeno, tak jsme až takovou starost o oběd neměli. Když si člověk nemůže pustit ani rádio, je mu dlouhá chvíle. Můj muž je dobrovolný hasič. Byli jsme překvapení, že ho nepovolali k nějakým spadlým větvím. Cestovat autem bych v mokrém těžkém sněhu nechtěla,“ řekla Darina Hodinová.



Proud na část dopoledne vypadl také v obci Čejetice na Strakonicku a v jiných místech okresu. Na Písecku vládlo bezproudí v části obce Záhoří. Starosta Petr Kápl to komentoval: „Kdo měl ruce, nohy, šel odklízet sníh, taky jsme volali hasiče,“ popsal situaci. Největší komplikací bylo, že netekla voda. „Znamená to pro nás, že nefunguje vodárna,“ posteskl si starosta.



V souvislosti s výpadkem elektřiny zůstala bez tepla část domácností v Prachaticích. „Oběhová čerpadla jsou závislá na elektrické energii, nemůžeme dělat nic jiného než počkat na obnovení dodávky,“ uvedl Petr Kolín, jednatel Tepelného hospodářství Prachatice. Před polednem proud naskočil.



Vinou počasí měly zpoždění až 70 minut vlaky na trati Ražice – Písek – Tábor . Poruchy trakce vznikly v úseku Střelské Hoštice – Plzeň, Vráž u Písku – Čimelice a Bělčice – Blatná.



V podvečer E.ON snížil počet domácností bez proudu na 800 míst. Opravy skončily kolem 19. hod. Přes noc byly čety v pohotovosti kvůli vymezování dalších poruch, které mohou nastat. „Práce v terénu obnovíme v pondělí ráno,“ sdělila mluvčí E.ON Martina Slavíková.



Aktuálně: Na jihu Čech přibylo přes noc pět poruch na vedení vysokého napětí, takže aktuálně jich evidujeme devět, a to opět na Prachaticku a Strakonicku. Omezeno je asi 800 domácností. V noci probíhalo vyhledávání poruch hlavně v oblasti Blatenska. Na odstranění poruch od rána pracují pohotovostní čety přímo z terénu.

Více než padesát vícečetných událostí zaznamenali jihočeští profesionální a dobrovolní hasiči v průběhu noci z 3. na 4. února, kdy po velmi rušné neděli pokračovali v odklízení popadaných stromů.

Od 21. hodiny nedělní do půl šesté ranní nejvíce vyjížděli opět hasiči na Písecku, kteří zasahovali na téměř 30 místech. Jen o něco méně výjezdů evidují hasiči územního odboru Strakonice, a to 25.



V průběhu dopoledne v pondělí 4. února do 9:30 vyjeli hasiči k dalším 25 vícečetným zásahům. Jediným zásahem, při kterém hasiči neodklízejí stromy, bylo shazování těžkého sněhu z budovy městského úřadu v Týně nad Vltavou.