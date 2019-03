Z Dalemain na severu Anglie do Prachatic putuje 19 medailí, které její výrobky značky Rose Garden v prestižní světové soutěži získaly.

Do soutěže citrusových marmelád Jozefína Růžičková poslala dvaadvacet vzorků. Pět z nich získalo zlatou, šest stříbrnou a osm bronzovou medaili. Další tři čestné uznání.



Tisíce vzorků z celého světa hodnotili uznávaní gastronomové, kuchaři i foodblogeři. Zajímali se nejen o chuť a vůni, ale také o konzistenci či vzhled. V soutěži pro malé výrobce bylo vyhlášeno osm kategorií. Například marmeláda k slanému jídlu nebo marmeláda se sníženým obsahem cukru, s alkoholem nebo třeba s čokoládou. Jednu z cen si Jozefína Růžičková odnesla za kumquatovou marmeládu s karibským rumem.



„Týden a půl jsem byla sama zavřená v kuchyni a vařila. Některé druhy i vícekrát, abych skutečně recepturu vychytala,“ popsala Paní Marmeláda z Prachatic. Předem se připravit nemohla. „Citrusová sezona začíná v listopadu. Klementinky a krvavé pomeranče zase zrají až v lednu. Chvíli trvá, než mi je z Itálie pošlou. Mám maximálně týden či dva na přípravu a odeslání vzorků do soutěže,“ vysvětlila.

Jozefína Růžičková překonala všechny tuzemské rekordy. Za své marmelády má na kontě padesát různých ocenění.