V pondělí příští týden dostanou budějovičtí zastupitelé na stůl dvě otázky. Jednu z nich by měli vybrat pro případné referendum o stavbě nové víceúčelové haly na Dlouhé louce.

Referendum navrhli opoziční piráti a doporučili, aby se hlasovalo v rámci voleb do Evropského parlamentu koncem května. Doufají, že by se tak na poslední chvíli dal projekt zastavit.

Koaliční většina v zastupitelstvu novou halu chce. Přesto primátor Jiří Svoboda (ANO) ustavil pracovní skupinu, která měla pro zastupitele připravit příslušnou otázku.

Podle informací Deníku se skupina sešla dvakrát a návrhů na otázku se objevilo celkem pět. Nakonec se do užšího výběru dostaly dvě varianty. Ty budou předloženy zastupitelům.

Ale nejde pouze o otázku. Většina v zastupitelstvu by musela schválit i samotné referendum.

Půl miliardy bez daně a s daní zhruba 670 milionů korun, taková je plánovaná cena nového multifunkčního centra Dlouhá louka. Nahradit má současnou halu, kde hraje své zápasy například VK Jihostroj nebo florbaloví Štíři. Dvě palubovky místo jedné má nabídnout nová hala na Dlouhé louce. Zvětšila by se téměř na dvojnásobek i kapacita hlediště. Ale zmizí třeba atletický koridor, jehož náhrada se má stavět ve Čtyřech Dvorech.

„Souhlasíte s výstavbou Multifunkčního centra Dlouhá louka na místě stávající všesportovní haly?“ Zní jedna varianta otázky pro možné budějovické referendum.

Jestli se bude, nebo nebude referendum konat, to určí zastupitelé 25. března. Opozice by si spíše hlasování přála a vidí v něm možnost, jak akci, k níž má řadu výhrad, zastavit.

Koalice, kterou tvoří ANO, HOPB, STAN a Čisté Budějovice a TOP 09 a Lidovci, má novou halu v programovém prohlášení a projekt chce podle primátora Jiřího Svobody (ANO) realizovat.

Třeba opoziční Piráti jsou připraveni podpořit obě nachystané varianty otázky. Ty se od sebe nějak zásadně neliší. Primátor Jiří Svoboda je zdrženlivější. Na dotaz Deníku, jestli považuje připravené dotazy za vyhovující, konstatoval, že ne. „Nebyla na nich shoda,“ upozorňuje primátor na různé pohledy na věc. A připojil, že pokud se nedohodla pracovní skupina, v níž byly zúčastněny všechny strany v zastupitelstvu, tak snad rozhodne zastupitelstvo samotné.

NA PROGRAM

„Referendum je zařazeno na bod programu,“ dodává však Jiří Svoboda. Ohledně postoje svého klubu pak zmínil, že ten bude teprve o materiálech pro zasedání jednat, protože se až v pondělí rozesílaly zastupitelům.

Projekt demolice současné haly a stavby nového objektu se připravuje již řadu let. Stále se v podstatě řeší základní otázky – zda nechat současnou halu dožít a stavět někde jinde, nebo na současném místě postavit novou, případně s jakými parametry. Nynější koalice převzala projekt, který městu věnoval volejbalový klub a dopracovalo jej minulé vedení města. A v zastupitelstvu se již delší dobu kloní většina k tomu, že se má stavět nová hala podle současného projektu.

Přesto je hodně otevřené, jak hlasování o referendu dopadne. Je si toho vědom i Lukáš Mareš. „Nevím, jestli bude, nebo ne,“ krčí rameny lídr Pirátů. Upozorňuje ale, že díky legislativní změně se nyní případná akce zlevnila.

ZA TŘETINU

Podle odhadu magistrátu by mohla vyjít přibližně na 400 tisíc, původně se hovořilo až o částce 1,5 milionu. Při souběhu s evropskými volbami by se ale ušetřilo.

„Je to čistě politické rozhodnutí, jestli politici chtějí slyšet hlas občanů, nebo ne. Myslíme si, že je důležité, aby se konalo,“ říká Lukáš Mareš. Jeho strana iniciovala i petici, která měla o referendum požádat podle zákona. Podařilo se získat přes tisíc podpisů z potřebných 7,5 tisíce. Ale když byla ustavena v zastupitelstvu pracovní skupina pro přípravu referenda, tak se ve sběru podpisů dále nepokračovalo. Zastupitelstvo totiž může referendum vyhlásit i bez petice. V Budějovicích by to bylo poprvé, kdy by se institut místního referenda použil.