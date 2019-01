K sousedům proudí turisté z Asie

Linec – Do Hallstattu s 800 obyvateli proudí ročně na 600 000 tzv. jednodenních hostů. Redaktor lineckých OÖN napočítal v úterý na autobusovém terminálu na břehu jezera 50 autobusů, z nichž vystupovali převážně Číňané, Japonci, Korejci a Thajci. „Hlídač parkoviště žádá 20 eur a Miloš Malý, český řidič, který sem přivezl 24 thajských turistů, říká, že je to levné – v Benátkách požadují tzv. městskou taxu, 280 eur za den. Na své klienty bude čekat 50 minut. Ví to přesně – tachograf je jeho bible, prohlašuje."

Hallstatt v asijském vzhledu. | Foto: Deník/repro

Stále víc asijských turistů „bere co možná nejvíc Evropy" v co možná nejkratším čase, takže Hallstatt mají jen tak bokem. Jejich pobyt tady je často jen na hodinu. „Foto, foto, shopping, shopping, foto," popisuje v listě Buan, vedoucí výpravy z Bangkoku. Sám tu nechal patnáct eur za jedno pivo, pohlednici a suvenýrový krystal soli. Letos tady byl počtvrté. Živnostníkům v místě se tento způsob líbí. „Asiaté jsou nejlepšími hosty," tvrdí Markus-Paul Derbl z Marktcafé. V průměru utratí v jeho lokálu 16 eur, skoro dvakrát víc než Němci. „Během deseti až patnácti minut musejí dostat své jídlo," popisuje. 80 procent jeho hostů jsou Asiaté. Specializovali se na ně už před patnácti lety a trefili se. Počet čínských turistů se ve srovnání s rokem 2006 do loňska zvýšil o 3500 procent. Po Němcích jich tu nocuje nejvíc – v letním pololetí 2013 jich bylo 10 251. Podle Johnnyho Chena, vedoucího 41členné skupiny turistů z Tchajwanu, kteří právě obědvají v Heritage Hotelu, je Hallstatt v Asii populární i tím, že je na listině dědictví UNESCO. „Jeho svěřenci jsou unaveni. Letadlo z Taipehu přistálo v 5.30 ve Vídni, dnes je čeká ještě Salcburk…," pokračují OÖN. Reportáž končí opět na autobusovém terminálu, kde má hlídač plné ruce práce s přijíždějícími a odjíždějícími zájezdy. „Doufejme, že nikoho nepřejede," vyprovází jeden z busů. „Jeden mrtvý Číňan stačí…" Jak OÖN vysvětlují, před třemi týdny tady český autokar zachytil 60letého čínského turistu, který druhý den v nemocnici zemřel… V městečku letos vznikla občanská iniciativa, která se vymezuje proti současnému masovému turismu. „Podle starosty Alexandera Scheutze je ale nebezpečné proti turistům brojit. Co bychom byli bez nich? ptá se. Za to, že v naší obci ještě máme jedno řeznictví, jednoho pekaře a obchod s potravinami, vděčíme jen jim…, říká." Podle Pamely Binderové, městské turistické ředitelky, jsou hosté z Asie pro Hallstatt obrovskou šancí. „Do pohybu se dostává vlna. Turisté z Číny a dalších zemí Dálného Východu teprve Evropu začínají objevovat," míní. Cílem podle ní musí být získat jednodení návštěvníky k přenocování, a v městečku se to daří – počet noclehů turistů se tu za pět let zvýšil o 13 procent, doba pobytu cizinců o 37 procent. Elefanti bez aut! K 27. ročníku „setkání slonů" v „čarodějnickém kotli" u Solly/Lohu (Thurmansbang) v Bavorském lese od 30. ledna do 1. února 2015 čekají opět tisíce motorkářů z celého světa. V tradiční akci ale dochází k významným změnám, píše pasovský deník PNP. „Aby byl sraz udržen jako setkání motorkářů, vyzval pořádající Spolkový svaz motocyklistů (BVMD) zájemce, aby sem přijížděli výlučně s motocykly. Letos bohužel tyto apely nebyly vyslyšeny a z akce se stala velká lidová slavnost se stanovými hangáry a množstvím dodávek a nákladních aut, která sem dopravovala účastníky, výbavu a zásoby. Slavnost se vymkla z rámců a vedle nonstop rámusu způsobila i množství odpadu," uvádí list. Hranice tolerance byla podle něj překročena, opakovaně musela zasahovat policie a hasiči, hodně práce měli zdravotníci, bohatý konzum alkoholu a nepřetržité odpalování pyrotechniky vyvolaly silnou nevoli a odpor. Nejen místní lidé a pořadatelé, ale i mnoho účastníků se necítilo dobře. Čelit tomu mají nová pravidla od příštího roku. To nejlepší z lesů Začátkem listopadu vyjde kniha „Best of Wald. Mimořádná místa v Bavorském lese a na Šumavě". „Kniha má nezvyklou historii," uvádí PNP. „Marita Hallerová ze Zwieselu, která způsobila rozruch jako autorka knihy o pašerácích a podloudnících na bavorsko-české hranici (Deník informoval), ji vlastně napsala pro české nakladatelství Starý Most v Plzni. Nyní ale vychází také v němčině. Postaral se o to Heinz Lang z vydavatelství Lichtland, který dal knize také nový layout. Snímky v ní jsou od českých fotografů Petra Mazného, Petra Flachse a Jaroslava Vogeltanze," píše list. Kniha stojí 29,90 eura. Na snímku je nejstarší ještě funkční vodní mlýn v Bavorském lese v Böbrachu. Míň mrtvých v horách V rakouských horách letos v letní sezoně zahynulo 139 lidí, o deset méně než loni. Je to také výrazně méně, než je dlouhodobý průměr, připomněl Karl Gabl z kuratoria pro bezpečnost v Alpách. Celkově mělo nehodu 2977 lidí, loni 2996. Počet tragických úrazů snížilo i špatné počasí, které turisty odradilo od návštěvy hor. Při túrách zemřelo 66 osob, při delších lanových lezeních 13, ostatní při vrcholových či stěnových výstupech. O 26 procent stoupl počet tragédií na stěnách. Ze 44 procent byly příčinami pády po klopýtnutí nebo uklouznutí, ve 41 procentech šlo o selhání krevního oběhu. 47 procent obětí byli Rakušané, 44 procent Němci. 52 lidí zahynulo v Tyrolsku, 28 v Solnohradsku. Chráněné dílny se vyplatí Chráněné dílny přinášejí víc hodnot, než kolik stojí, píše PNP. „Sto eur, které na ně společnost vydá, přinesou 108 eur zisku," tvrdí prof. Bernd Halfar z Katolické univerzity Eichstätt-Ingolstadt. List dodává, že veřejné rozpočty takto vytvářejí ještě další sociální a ekonomickou nadhodnotu. 700 dílen v celém Německu jsou tak v příslušných regionech důležitým hospodářským faktorem, uvádí studie.

Autor: Vladimír Majer