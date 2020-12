Nagl s partnerem Stefanem Brunnmayrem provozují Bootshaus v Traunkirchenu, Rachinger restauraci Mühltalhof v Neufeldenu. Už loni byli čtyřčepicoví, letos si o půl bodu polepšili na 18 a k pátému stupni ocenění už jim chybí jen bod. Na 17,5 zůstal Rainer Stranzinger z Tanglbergu ve Vorchdorfu. Hornorakouskou sestavu elity doplňuje Manuel Grabner z Holzpoldlu v Lichtenbergu se 17 body. V Linci vévodí Marco Barth a Sebastian Rossbach z restaurace Rossbarth (16,5) a Erich Lukas z Verdi (15,5). Chcete-li ty nejlepší vyzkoušet, ceny u nich se dozvíte až na místě, na webech je neuvádějí. K průvodci Gault-Millau je pěkná informace na radekdavid.cz.

Covid k neporažení?

Volksblatt informoval o tom, že ve čtvrtek bylo v Horních Rakousích nahlášeno nových 704 infekcí a 23 úmrtí lidí od 62 do 101 let. Nakažených bylo celkem 6728, v nemocnicích 695. Zemřelo dosud 714 osob. Ve 102 zařízeních pro seniory bylo pozitivních 495 klientů a 443 zaměstnanců. V pátek přibylo 29 úmrtí lidí ve věku 58-93 let, v nemocnicích leželo 736 pacientů na normálních lůžkách, na intenzivních 142. Volných jich tak bylo jen 33. Vir do pátku napadl 222 žáků a 154 učitelů na 215 školách.

V SRN překročil počet intenzivně ošetřovaných poprvé hranici 4000. Na pasovské klinice jich leželo v pátek třináct, kapacita lůžek je tam šestnáct… Celkově ošetřují 63 lidí s covidem, čtyři s podporou dýchání.

V bavorském příhraničním okrese Regen, kde o víkendu očekávali nárůst sedmidenní incidence přes 500, je od soboty omezení vycházení i přes den, píše PNP. Lidé mohou chodit jen za prací, k lékaři, nákupu, povoleným službám, k odnosu jídel. Navštěvovat lze jen životní partnery, přímé příbuzné a nemocné či postižené mimo stacionární péči. Povolena je také účast na bohoslužbách a pohřbech. K pohybu na čerstvém vzduchu či venčení psů mohou společně lidé jen sami, ve dvou nebo z jedné rodiny. V okrese je přespolním povolen pobyt jen z vážných důvodů.

„Ušetřený“ konzul

Zemský soud ve Vídni vynesl nepravomocný rozsudek ve věci Buwog, finanční aféře kolem machinací při privatizaci státních bytů v hodnotě asi miliardy eur v roce 2002. Karl-Heinz Grasser, tehdy ministr financí, má jít do vězení na osm roků, vysoké tresty stihly i další lidi. Všichni se odvolali.

Náš web o věci průběžně informoval zejména proto, že do ní byl „namočen“ i honorární konzul České republiky, bývalý generální ředitel Raiffeisen Landesbank Oberösterreich (RLB) Ludwig Scharinger. V procesu ve Vídni už nefiguroval. „Pravděpodobně by byl rovněž odsouzen k víceletému trestu odnětí svobody,“ napsaly OÖN. Během řízení ale „legendární ředitel“ (OÖN) zemřel a proti obviněním se už nemohl bránit, dodávají OÖN. „Rozsudek je odmítnutím obchodních praktik, které by se daly označit jako ,management z vinárny´,“ popisuje list. „Ve vinárně domu hostů RLB byly za nocí dojednány mnohé ,dealy´. Ludwig Scharinger tam rád zval a dělal při tom dobré obchody.“ Pode lineckého deníku je skutečností, že jeho nástupce Heinrich Schaller „určité obchodní praktiky a také kontakt se Scharingerem okamžitě zastavil“.

Našli myšivku horskou

Zdroj: Deník/PNP

Ochránci přírody prokázali záběry kamer výskyt velmi vzácné a silně ohrožené myšivky horské v Bavorském lese, v okrese Freyung-Grafenau, píše PNP. Mluvčí svazu hovoří o asi stovce exemplářů. Podle pasovského listu jde o nejmenšího hlodavce střední Evropy a jednoho z nejvzácnějších savců v Německu. Má markantní černý pruh na hřbetě a ocas delší než tělo. Druh je silně vázán na vlhká, slatinná místa v oblastech bohatých na sníh. Kromě Bavorského lesa byl dosud prokázán spolehlivě jen v Oberallgäu a ve Šlesvicku-Holštýnsku. „Myš s latinským názvem Sicista betulina je pokládána za vzácný přežitek z poslední doby ledové,“ dodává PNP. Naznačuje, že její objev je dílem tříletého nepřetržitého sledování regionu příhraničního Haidmühle dvaceti přízemními kamerami. Na snímku je exemplář zachycený loni v září v chráněném území u Bischofsreutu. Foto Deník/PNP/Richard Kraft

Děti víc pijí

„Pravděpodobnost otravy alkoholem se zvýšila o 42 procent,“ napsal Volksblatt k výsledkům studie o dopadu snížení minimální věkové hranice pro pití alkoholu v německy mluvících zemích na 16 let. Připravil ji tým ekonomů Keplerovy univerzity v Linci a Univerzity v Pasově. Pití alkoholu po šestnáctém roce života silně roste, přičemž zvlášť ohrožená je mládež ze sociálně znevýhodněných rodin. Konkrétně stoupl konzum od 55 gramů alkoholu týdně na 105 gramů, což odpovídá zhruba o tři piva víc v průměru.

Podle vědců naznačují analýzy více než 90 000 případů v nemocnici ošetřovaných 13-21letých, že se nárůst pacientů ale nedá vysvětlit pouhým usnadněním přístupu k alkoholu. Mnoho mladistvých po šestnáctých narozeninách mění svůj názor na škodlivost tzv. pití do němoty o víkendech. „Myslí si, že když to sám zákonodárce povolil, tak to nemůže být tolik škodlivé,“ říká národohospodář Martin Halla. Autoři studie doporučují hranici pro pití opět postupně zvyšovat.