Tituly, které byly nevhodným dárkem, už se k nim nevrátíte nebo vám zůstaly po babičce, můžete darovat a udělat radost jiným. Do 15. dubna je noste od pondělí do pátku mezi 13. a 22. h do literární kavárny Měsíc ve dne. Podle organizátorky Elišky Štěpánové lidé darovali již asi 2700 knih. V době festivalu 24. a 25. dubna budou tituly k mání na náměstí Přemysla Otakara II., odkud si je může kdokoliv odnést. „Máme i zajímavý program. Těšit se můžete například na běh či besedy,“ láká pořadatelka.