Čeští rybáři by rádi, aby se většina jejich produkce snědla v Čechách. Zatím se většina vyváží. Bojují přitom s některými předsudky a také s tím, že ryby nejsou tradiční součástí jídelníčku v mnoha českých rodinách. K vyšším prodejům živých ryb i výrobků z nich na domácím trhu, by jim pomohly kampaně a dotace.

ilustrační foto | Foto: archiv

V této chvíli se ale problém dostává do roviny, zda a proč by měl stát podporovat něčí podnikání? Stát to často dělá a dotačních programu na podporu různého podnikání se najde více. A nejen u nás. Německé šrotovné je toho důkazem.