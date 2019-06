„Nějací Romové se tam koupali oblečení, myli si tam hlavu šamponem, a do toho přijeli rybáři s náklaďákem a vyklopili tam tunu ryb.“

Kdo touží po koupání v průzračně čisté, chlorované vodě, nezbývá mu než sednout do auta a vyrazit do Velešína nebo Větřní, musí ale počítat s tím, že se tam bude mačkat v davu podobně smýšlejících. Kdo si chce užít přírodu, může vyrazit na Lipno, tam je ale už teď leckde, jak píšou hygienici, mírně zhoršená kvalita vody. Anebo může vyrazit na Horní Bránu. Voda tam na první pohled nepůsobí nic moc, ale čistá je, žijí v ní přírodní indikátory kvality vody škeble rybničné.

Děti si to u rybníka užívají. Písečná plážička supluje pískoviště, hned vedle mají hřiště, z mola skáčou v jednom kuse. Hospoda u vody taky není k zahození. A na hřišti se s míčem vyřádí malí i velcí. Nové venkovní koupaliště v Krumlově asi hned tak nebude, stovky milionů se seženou těžko, a tak musí místní vzít zavděk svým kvakvaparkem. I když… vzít zavděk? Spousta lidí ho bere všemi deseti a na koupaliště s chlorovanou vodou by nejela, ani kdyby jí za to platili. „Já to tady prostě miluju,“ shrnula u vody jejich jménem krumlovská ochotnice Jarka Dominová.