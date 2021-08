Začne v neděli od 9 hodin. Zváni jsou všichni majitelé těchto vozů bez rozdílu roku výroby (1902 až 2020), originály i modifikace, a přátelé této značky, žádné vstupné se neplatí, dary podpoří sociální trh Tassilo v Kremsmünsteru. Ve zvláštní výstavě "Cadillac Coupes" budou od 13 hodin představeny nejkrásnější originální vozy ze všech epoch. Nejhezčí kusy podle volby návštěvníků a jury budou oceněny. Vyhlášení vítězů v pěti kategoriích podle desetiletí výroby bude v 15 hodin. Jeho součástí bude i udělení Cadillac Cruisers Trophy, zvláštní ceny týmu organizátorů. Připravuje se rozsáhlý doprovodný program. MTS Meguiar’s nabídne špičkové produkty autokosmetiky, parkoviště pro návštěvníky je v bezprostřední blízkosti. Podrobnosti jsou na www.cadillac-meeting.com.

Most přes řeku za 90 milionů eur

Za čtrnáct dnů, 28. srpna, otevřou v Linci velkým show nový železniční most přes Dunaj. Dva dny nato bude uvolněn k provozu. Na stavbě se zatím dál pracuje, toho času asfaltují vozovku. Chybějí ale koleje. Ty budou podle dopravního referenta města Markuse Heina položeny, až bude realizována regionální a městská dráha, spojující také po železnici centra Mühlviertlu s Lincem. Celá má stát 500 milionů eur a je v tuto chvíli v nedohlednu.

Most samotný přišel na 90 milionů, jen o 5,2 milionu víc než bylo plánováno. "Jedním z faktorů zdražení je, že v roce 2019 bylo zjištěno ,pozapomenutí´ 400 tun oceli v rozpočtu," uvedly OÖN. Stavba kvůli tomu také nabrala roční zdržení.

Původní železniční most, starý více než 100 let, byl stržen v roce 2016. Byl vybudován v letech 1897-1900. Nový se stavěl zhruba tři roky. Je dlouhý 400 metrů a široký až 33,7 metru. Jsou na něm dva jízdní pruhy, po obou stranách stezky pro chodce a cyklisty a místo pro kolejovou trasu.

Nanebevzetí Marie

V neděli 15. srpna slaví křesťané jeden z nejstarších svátků své víry, Nanebevzetí Panny Marie. Podle učení katolické církve a pravoslavných církví je to událost, při níž byla Ježíšova matka Maria "s tělem i duší" vzata do nebeské slávy, jak praví Bible, píše česká Wikipedie. Slaví se už přes 1500 let.

Legendy kolem Mariiny smrti vedly k tomu, že už tisíc let jsou tento den svěceny květiny, uvádějí OÖN. Jedna z legend říká, že apoštolové ještě jednou otevřeli její hrob, a místo ostatků našli jen ještě vonící růže. Podle jiné legendy začala z hrobu v okamžiku jejího přijetí do nebe vycházet vůně bylin a květin. "Zvyk žehnání bylin má symbolizovat životadárnou sílu Marie. Požehnané sáčky bylin jsou v mnoha farách a klášterech prodávány pro sociální účely," uvádějí OÖN. "Svazečky obsahují sedm, devět, dvanáct nebo jiný symbolický počet bylin. Typické jsou oman, třezalka, pelyněk, vratič, řebříček, divizna, heřmánek, tymián, baldrián a sporýš, jako symbol Marie pak často také růže a obilné klasy."

V Horních Rakousích je 62 kostelů, které mají Marii jako ochránkyni. Tam slaví toho dne její zasvěcení, v němčině Patronizium. V lineckém Mariánském dómu povede kurát Josef Keplinger od 10 hodin slavnostní mši. Doprovodí ji sbor dómu, jeho orchestr a sólisté. Slavit budou v neděli od 10 hodin také v klášteře St. Florian, a to zasvěcení zdejší baziliky. Na závěr bude v 11.30 v Mramorovém sále prezentováno renovované Brucknerovo křídlo. Koncert chlapeckého sboru od 19.30 otevře Brucknerovy dny 2021.

Pes odháněl záchranáře

Agresivní pittbul bránil v sobotu odpoledne ve Stadl-Pauře záchranářům Červeného kříže v poskytnutí pomoci 37letému muži, kterého lidé našli v bezvědomí na kraji cyklistické stezky, píší OÖN. Zdravotníci se k němu nemohli přiblížit, protože ho "střežil" pes a útočně reagoval. Uvázat ho nedokázali ani policisté. Odtáhnout od něho zraněného se nepodařilo ani lékaři záchranného vrtulníku, který se útočícímu psu musel bránit kopáním. Policisté použili pepřový sprej, který pittbula zahnal. Jeho páníček se náhle probral a odmítl ošetření, prý jen spal, píší OÖN. Nyní je stíhán za porušení zákona o držení psů.

Vysvobozovali vozíčkáře

47letý ochrnutý muž z Vídně vyjížděl na elektrickém vozíčku po lesní cestě na Grünberg ve Gmundenu. Jeho stroj ve stoupání přestal fungovat patrně kvůli přehřátí. Při vysoké váze vozíčku 160 kilogramů nebylo možné ani jeho tlačení 21letou průvodkyní. Alarmovaná Horská služba a alpská policie je dopravily bez úhony do údolí k návratu vlakem do Vídně.

Trosky zabily nezúčastněného

V sobotu kolem 20.45 hodiny vyjel 30letý řidič na státní silnici 2134 směrem na Schöfweg v Bavorském lese z nezjištěných příčin vlevo mimo vozovku. Na odpočivadle narazil do několika lavic a stolů ze dřeva a žuly, a sjel ze svahu. Auto začalo hořet, šofér se z něj sám dostal a byl s těžkým zraněním dopraven do nemocnice. Byl silně opilý. Na odpočivadle odlétající trosky zranily tak těžce 24letého mladíka, který tam seděl na lavičce, že na místě zahynul. Jeho přítelkyně vyvázla bez úhony. Při nehodě vznikly škody za asi 20 000 eur.