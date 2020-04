Zemřelo 268 osob, v nemocnicích leželo 981 lidí (za den mínus 54), na intenzivkách 239 (-4). Horní Rakousy evidovaly 2126 nemocných a 32 mrtvých, Dolní Rakousy 2343 (66), Tyrolsko 3299 (68). Čísla z českého příhraničí: Rohrbach 139, Urfahr-venkov 275, Freistadt 102. Počet infekcí klesá už několik dnů, v neděli ráno bylo v republice uzdravených poprvé víc než nově nakažených. „Aktivně nemocných“ bylo v Rakousku v neděli 6608.

V Horních Rakousích ale v neděli zemřeli další dva lidé – 56letý muž v Schärdingu a 84letá žena v Keplerově klinice. Žádné nové případy nebyly hlášeny z domovů seniorů, nakaženo zůstává 40 ubytovaných a 65 zaměstnanců.

Solnohradsko zrušilo v pondělí karanténu v osmi obcích v Pinzgau a Pongau. Do středy byla prodloužena v Altenmarktu, kde čekají na výsledky testu lidí v domově seniorů. Zemský hejtman Wilfried Haslauer řekl, že v zemi mají skoro dvakrát víc uzdravených než nově nakažených, například v Zell am See více než 60 z 84 původně pozitivních.

Aktuální čísla z Německa: v 10 hodin v pondělí bylo v SRN 123 016 nakažených a 2799 zemřelých, v Bavorsku 33 329 (834), v Dolním Bavorsku 3318 (za den +4) a 120 mrtvých. Mnichov měl 4472 nemocných (za den +113) a 42 mrtvých, okres Deggendorf 195, Regen 123, Freyung 133, město Pasov 110.

Roušky místo kožených kalhot

Manufaktura krojů a kožených kalhot v Grafenau snížila výrobu tohoto druhu a vyrábí roušky, píše PNP. Majitelka firmy Maria Freundová navrhla po dohodě se 27 šičkami dílny více modelů roušek, nakoupila látky a příslušenství a produkuje. „Už jsme zásobili dvě velké firmy v Grafenau a denně nám docházejí další objednávky podniků i občanů,“ říká Freundová. Zaměstnankyně pracují ve dvou skupinách po čtyřech dnech v týdnu ve speciálně vyčleněném prostoru s nejpřísnějšími hygienickými opatřeními. Jejich produkty se dají prát do 60 stupňů a jsou opakovatelně použitelné. Na snímku jsou zprava Maria Freundová a šičky Roswitha Hartingerová a Melanie Boxleitnerá. Foto: Deník/PNP/ Krengel