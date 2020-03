Krumlovská ZUŠ ruší výuku také, kino ještě dnes promítá

"Podle nařízení vlády České republiky a našeho zřizovatele, Krajského úřadu, uzavíráme od středy 11. března 2020 provoz Základní umělecké školy Český Krumlov včetně poboček ve Křemži, Brloze, Horní Plané a Kájově do odvolání. Rušíme zároveň všechny koncerty, semináře, soutěže a jiné akce. Dnes, v úterý 10. března, ještě výuka probíhá," uvedla ředitelka ZUŠ Český Krumlov Alena Švepešová.

Všechna představení až do odvolání se rozhodl tým českokrumlovského kina Luna 11. března. "Velice žádané představení snímku V Síti uskutečníme dnes, v úterý 10. března, v souladu s výše uvedeným představením, v režimu omezení kapacity sálu do sta návštěvníků," upřesnila Martina Šlapáková, provozovatelka kina. "Toto opatření přijímáme na základě aktuální situace a konzultací s distributory a to i přes to, že jsme schopni splnit současné nařízení o úpravě kapacity představení."

Muzeum zrušilo setkání s pamětníky, debatu o turismu ruší krumlovská knihovna

"S ohledem na aktuální vývoj epidemie koronaviru a mimořádná opatření je setkání s pamětníky českokrumlovské pobočky Klubu českých turistů START, které se mělo konat 19. března od 18 hodin, zrušeno. O náhradním termínu konání budeme včas informovat," sdělila Martina Vachová z oddělení propagace Regionálního muzea v Českém Krumlově.

O zrušení březnového programu informuje i Městská knihovna Český Krumlov. Jde nejen o přednášky univerzity třetího věku, ale i o veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus na téma Český Krumlov: město pro lidi, nebo pro turisty?

"Dobu přerušení doporučujeme posluchačům využít k samostudiu," dodává ke zrušení přednášek univerzity třetího věku lektorka Gabriela Mazurová. "Technická i administrativní podpora kurzů bude i nadále k dispozici, původní časový harmonogram a povinnost plnit průběžné a závěrečné testy zůstávají beze změny. O změnách budeme průběžně informovat."

David servis virus nezastavil, v pátek bude hrát play off doma a na zápas pustí dle pokynů jen sto diváků

Hokejisty David servisu čeká ve středu pokračování série předkola play off druhé ligy proti Příbrami. Za stavu 1:1 na zápasy se hraje na ledě soupeře, v pátek v českobudějovickém Pouzar centru. Ale dle vládního nařízení může přihlížet vždy maximálně sto diváků. „Z bezpečnostního hlediska to nějakou logiku má. U vyšších soutěží je ale otázka, jestli za takové situace má vůbec cenu hrát. Problém je, že nikdo neví, na jak je to dlouho. Chápu to jako pokus o zmrazení šíření viru třeba na dva týdny. Ale nevím, jestli se to povede. Navíc, když běžně funguje metro, lidi chodí do práce,“ krčí rameny prezident David servisu Jaroslav David. Na páteční zápas bude klub z tohoto pohledu připraven. „Odpočítáme stovku lidí a další už nebudou mít do haly přístup,“ má jasno.

Velešínští mají vyprodaný sál, ale akci musí zrušit

Nařízení je ránou pro kulturní programy měst a obcí. Například ve Velešíně, se dnešní, tedy úterní, přednáška zřejmě ještě uskuteční, pokud na ni nečekaně nepřijde více než sto lidí. Začíná totiž v 18 hodin, tedy přesně v čase, od kdy platí opatření vlády. "Zrovna máme na sobotní představení Semaforu vyprodaný sál, ale museli jsme ho zrušit. Zakoupené vstupenky platí dál, nyní hledáme s agenturou nový termí na květen," sdělila Hana Růžičková, ředitelka Kulturního a informačního centra Velešín. "V pátek jsme měli mít promítání Bobulí, ale to distributor stáhl sám. Nicméně kino jede dál, tam se do počtu lidí vejdeme. Na konci března máme v programu oblíbenou travesti show, tak doufáme, že to do té doby pomine. Z rušení akcí radost nemáme, ale co se dá dělat. Tak si alespoň vybereme starou dovolenou," neklesá na mysli.

ČZ bude řešit opatření individuálně



Akciová společnost ČZ dává práci cca 1500 lidí. "Už před rozhodnutím rady bezpečnosti státu jsem řešili dopad koronaviru na naši firmu vnitřním předpisem. Ten se týkal rad jak postupovat v případě, že bude někdo potřebovat vyšetření, volbu dovolené a podobně," řekl tiskový mluvčí společnosti Jan Pěnkava. Vyjádřil také k uzavření škol. "Pokud bude chtít některý rodič zůstat doma, budeme tuto záležitost řešit individuálně. Předpokládám ale, že se každý bude snažit tuto alternativu snažit řešit pomocí příbuzných," dodal s tím, že tuto variantu hradí stát 60 procenty platu.

Nástup ve Strakonicích se nekoná

Slavnostní nástup i ukázky pro školy, které připravil na čtvrtek 12. března u příležitosti 21. výročí vstupu ČR do NATO strakonický 25. protiletadlový raketový pluk, se nekoná. Uvedla to tisková mluvčí pluku Jana Samcová. "Činíme tak v souladu s nařízením Vlády ČR o zákazu konání společenských akcí s účastí nad 100 osob," vysvětlila.

Deváťáci z volna nadšení nejsou, chtěli se učit na přijímačky

Parta třeťaček, které trávily před vyšebrodskou základní školou volnou hodinu před odpoledním vyučováním, neskrývaly nadšení z toho, že nemusí chodit do školy. "Paní ředitelka to vyhlásila rozhlasem a na odpoledku to dostaneme na papíře. Já budu doma a mamka mě bude kontrolovat telefonem," svěřila se jedna. "Mně bude hlídat babička anebo strejda, se kterým chodím do lesa, to bude super!" přidala se druhá. Deváťáci z volna ale moc nadšení nejsou, protože mají už jen pár týdnů na to, aby se připravili na přijímačky. "Radost možná mají malé děti, leckteří starší žáci ale byli nepříjemně překvapení," svěřil se učitel a zároveň zástupce ředitelky ZŠ a MŠ Vyšší Brod Jan Jiřička. "Učí se nejen při hodinách, ale i nad rámec běžné výuky, a bude jim to chybět. A navíc neví, jak dlouho bude uzavření školy trvat. Přihlášky už mají poslané, ale začátkem dubna se koná přijímací řízení a my zatím ani netušíme, jak dlouho budou muset zůstat doma. S jarem začínají také různé i sportovní soutěže, konat se budou krajská kola olympiád nebo jazykové soutěže, takže to budeme obvolávat a řešit." Ve Vyšším Brodě kromě mateřské školy zůstane otevřená také školní jídelna, která ale bude vařit jen pro dospělé strávníky. Žáci jsou z obědů automaticky odhlášeni.

Zrušené jsou i pivní slavnosti a esoterický festival

Pivní slavnosti v Táboře, které se měly konat od 26. do 28. března, jsou také zrušené. Informace o vracení peněz za již zakoupené vstupenky zveřejní na webu během několika dnů.

Šestý festival zdraví a esoteriky, který se měl konat v sobotu 14. března ve vltavotýnské Sokolovně, bude též zrušen. Potvrdila to pořadatelka Lenka Valková a dodala: "Jednám s městem, zda by mi nabídli náhradní termín. O tom najdete případně informaci na stránkách festivalu."

Hradecká Střelnice zrušila pořady, kino bude omezeně fungovat dál

"Všechny kulturní akce, které se konají v tomto týdnu, jsme zrušili. Lidem, kteří si vstupenky zakoupili na pokladně kulturního domu Střelnice, také na pokladně vrátíme peníze. Těm, kteří si vstupenky na zrušené akce koupili přes internet a také je kartou zaplatili, vrátíme peníze online na účet. Pokud jde o námi pořádaná představení, je to jednodušší, s agenturami budeme ještě dále jednat, zatím je vše hodně čerstvé. Kino uzavírat nebudeme, ale nastavili jsme limit prodeje vstupenek na maximální počet 99 kusů. Zatím nevíme, jak dlouho bude nařízení trvat, o dalších opatřeních proto budeme postupně informovat," uvedl vedoucí KD Střelnice v Jindřichově Hradci Jiří Kubát.

Nelze předpokládat, kolika akcí se nařízení dotkne, říká náměstek pro kulturu

Všechny kulturní akce, bez ohledu na to, zda jde o akce organizované městem, pokud účast na nich přesáhne 100 osob ve stejnou chvíli se od dnešních 18.00 hodin ruší. To uvedla v úterý 10. března krátce po tři čtvrtě na jednu mluvčí magistrátu Jitka Welzlová. Náměstek primátora pro kulturu Juraj Thoma situaci komentuje: „Městem zřizované kulturní instituce – Jihočeské divadlo, Kino Kotva, DK Vltava a DK Slavia jsou o nařízení vlády zpraveny a ruší program. U DK Slavie se jedná navíc rovněž o spolkové aktivity, je-li naplněna předchozí podmínka." S ohledem na fakt, že nařízení platí až do odvolání, podle něj nelze nyní předpokládat, kolika akcí se mimořádné opatření dotkne. "Proto doporučuji sledovat aktuální dění na www stránkách těchto zařízení, na www města a na sociálních sítích,“ říká náměstek primátora Juraj Thoma. Mimořádné opatření Vlády ČR se týká rovněž všech ostatních aktivit, včetně kulturních, spolkových a společenských, přesahujících ve stejnou chvíli 100 osob, a to bez ohledu na to, kdo je pořádá.

Městský ples ve Vodňanech nebude

Rozhodnutí bezpečnostní rady státu ohledně pořádání akcí nad 100 lidí dopadlo i na Vodňany. Městský ples 14. března se nekoná. "Zatím ani nevíme, zda se vůbec uskuteční v nějakém náhradním termínu," řekl ředitel kultury Michal Madar. Stejně tak je zrušené i divadelní představení Když se zhasne v úterý 24. března a představení pro děti Jak byla vosa Marcelka ráda, že je v pondělí 30. března. Co se týká kina, tak Vodňany zatím rušení neplánují. "Máme sice kapacitu 300 lidí, ale stabilně chodí do kina v průměru tak 50 lidí. Výjimkou by mohl být film 3Bobule. Kino tedy ještě řešíme," dodal Michal Madar, který je s českou reprezentací lední metané šampionátu v Německu. Jak to vypadá s omezováním sportu a kultury u sousedů? "Nijak, všude mír a pohoda," reagoval Michal Madar.

Oslava sto let divadla se ruší, koncert Dana Bárty se odkládá

Ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek uvádí, že má již za sebou první schůzku krizového štábu, která jednala o událostech úterý 10. března. Přítomní se usnesli, že plánovou akci ke sto letům divadla spojenou se křtem knižní publikace zruší. "Budeme hledat náhradní termín, ten zatím ale nevíme," uvádí. V úterý od 16 h se koná pravidelný kurz herectví, který se rušit nebude, účastní se ho totiž kolem deseti lidí. Na dalších schůzkách, které Lukáše Průdka v úterý odpoledne čekají, se budou řešit události dalších dní a scény Jihočeského divadla, z nichž některé mají menší kapacitu než sto návštěvníků.

Jihočeská filharmonie měla ve čtvrtek 12. března koncertovat s Danem Bártou a uskupením Robert Balzar Trio. Ředitel Jihočeské filharmonie Otakar Svoboda uvádí: "Koncert nerušíme, ale odkládáme." Náhradní termín zatím však není stanoven. "Případně vrátíme vstupné," uvádí s tím, že nedovolí, aby situaci odnesli diváci. Koncerty budou odloženy až do odvolání. To platí tedy i na další vystoupení 26. března, kdy se měl v divadelním sále DK Metropol konat koncert Beethoven 5. ,,OSUDOVÁ´´.

"Prostě je to podle mne strašlivá hloupost."

"Osobně jsem rozhořčena, protože například celá má rodina pracující ve školství a divadle tímto přichází o práci na dobu neurčitou. A s limitem 100 lidí by, vzhledem k této logice, měli zavřít i metra v Praze, uzavřít velká náměstí, obchodní centra apod. Takto přehnaná opatření vlády na virus, o jehož nerizikovosti v posledních dnech mluví většina lékařských kapacit, jsou populistická, způsobující paniku a především potíže veliké většině rodičů, kterým děti nesmí do školy, a tak budou asi muset chodit s nimi do práce a stejně budou "v ohrožení". Prostě je to podle mne strašlivá hloupost," myslí si studentka čtvrtého ročníku VŠCHT Anička Šrámková. "Já mám před sebou termín dokončení bakalářské práce, zavřeli mi vysokou, zavřeli i vyšší odbornou, kam jsem kvůli bakalářce docházela. Ale zatím nevíme nic o tom, zda nám také posunou termíny pro vypracování práce. Pokud ne, vůbec netuším, jak to udělám, abych letos studium dokončila," dodala její spolužačka Veronika Váchová. "Podle mne se těmito opatřeními jen zvýší panika, ale osobně mi nevadí, když si od školy odpočinu. Jen doufám, že nám pak neposunou semestr a nepřijdeme o prázdniny," dodala Lucie Novotná z Jindřichova Hradce.

Jarní pohár se do limitu ještě vejde

V pořadí již 12. ročník Jarního poháru stolních tenistů je naplánován na tento víkend do prachatické sportovní haly. Zákaz pořádání sportovních akcí nad sto lidí by neměl pořadatelům zkřížit plány. "V sobotu hrajeme turnaj pro neregistrované a vedle toho i turnaj pro šestnáct hráčů z nižších okresních soutěží. Když sečteme přihlášené hráče a tým pořadatelů, tak se vejdeme do sedmdesátky. V neděli se pak hraje turnaj dvojic, tady spolu s pořadateli nepřekročíme číslo šedesát," informoval za pořádající SK H.B. mostové jeřáby Prachatice Petr Klíma mladší a doplnil: "Vstup do haly budou mít povolený pouze hráči a pořadatelé. Diváky tentokrát dovnitř pustit nemůžeme."

Jindřichohradecký bazén zůstává bez omezení

Plavecký bazén Jindřichův Hradec zůstává v provozu bez omezení - bazén, sauna. Platí běžná otevírací doba. Všechny plavecké kurzy pořádané Plaveckou školou Jindřichův Hradec se dále konají bez omezení. Dále se tedy budou uskutečňovat kurzy: vaničkové plavání, kurzy kojenců a batolat (plavání dětí s rodiči), odpolední kurzy (dětský bazén, bazén 25 metrů) a kurzy pro mateřské školy. "Bazén je k dispozici i pro sportovní kluby. Rozhodnutí, zda se tréninky budou konat, je plně v jejich kompetenci. Bazén byl informován, že své tréninky zrušily tyto subjekty: SK Kapři a VZS Soběslav," uvedla vedoucí bazénu Marcela Kůrková.

Akce ruší areál Zadov i Zemský hřebčinec Písek

Vinou zavřených základních a středních škol mohou školáci strávit nucené prázdniny v Lyžařském areálu na Zadově. Jeho ředitel Luděk Sáska Deníku potvrdil, že provoz areálu zůstává bez jakýchkoliv změn. Areál Kobyla je v provozu denně od 8.30 do 16 hodin a večerní lyžování od 18 do 21 hodin, provozu je také půjčovna lyží se servisem, lyžařská škola i skibusy z Vimperka či Písku. Zájemci mohou vyrazit i na Rozhlednu Můstek. "V souvislosti s mimořádným nařízením ministerstva zdravotnictví jsme ale zrušili sobotní akci Zadovská 100, kdy jsme chtěli připomenout, že lyžařská sezona už běží sto dní ," řekl Luděk Sáska.

Zemský hřebčinec Písek ruší sobotní jarní přehlídku plemenných koní. Každoročně pořádá dvě přehlídky po sobě. První se stihla uskutečnit minulý víkend, druhá bohužel v sobotu 14. března nebude. "Dle aktuálního nařízení vlády bohužel naše sobotní akce proběhnout nemůže. Těšíme se na vás, až to všechno pomine," uvádí hřebčinec na svém facebookovém profilu.

Hokejbalisté čekají na pokyny ze svazu

Na víkend je do prachatické Highlanders arény plánováno pět mistrovských utkání hokejbalistů. "Zatím čekáme na pokyny ze svazu, měl by přijít ještě dnes večer. Pokud nebudou soutěže plošně zrušeny, do kvóty sto lidí se v základní části soutěže vždy vejdeme. Problém by nastal v play off. Nyní máme mezi zápasy časové rezervy, takže se týmy postupně vystřídají a nad stovku se nedostaneme," uvedl Jan Turek z HBC Highlanders Prachatice.

Školáci z Vodňanky na lyžařském kurzu zůstanou

Všechny školy v Prachaticích od zítra zůstanou prázdné. Podle informací Petry Sandanyové, ředitelky Základní školy ve Vodňanské ulici, škola zavírá kompletně. "Nebude otevřená ani družina," upřesnila. Učitelů se ale uzavření školy netýká a všichni přijdou ve středu 11. března do práce. "Žáci dostanou úkoly prostřednictvím školní webu www.vodnanka.cz v sekci třídy," popsala s tím, že škola tak plánuje domácí výuku. Jedinou výjimkou je školní lyžařský kurz, na který žáci čtvrtých tříd odjeli v pondělí 9. března na šumavskou Kvildu. "Děti na lyžařském kurzu necháme. Jsou v přírodě, mimo velkou skupinu a je jim tam na čerstvém vzduchu dobře," uzavřela.

Kino ve Volyni bude fungovat dál, Blatná kulturu ruší

Kino ve Volyni na Strakonicku bude fungovat i přes rozhodnutí bezpečnostní rady státu zrušit akce nad 100 lidí. Volyňské kino má kapacitu 104 diváků. "Omezili jsme jeho kapacitu pod sto lidí, takže fungujeme dál," řekl za kino Petr Mecák. Na sedadla, která vyřadili, je umístěně cedulka Karanténa.

Divadlo, ples, kino a akce většího rozměru v Blatné v nejbližších dnech nebudou. Novinářům to řekla ředitelka Centra kultury a vzdělávaní v Blatné Broňa Winklerová. "Respektujeme rozhodnutí bezpečnostní rady státu, i když k němu máme jisté výhrady. Myslíme si, že počet 100 lidí je zbytečně nízký počet," dodala. Zrušení se týká především divadelního představení Cry Baby Cry Švandova divadla na Smíchově, které se mělo uskutečnit 12. března v blatenské sokolovně, a Reprezentačního plesu města Blatná 13. března ve Velkém sále a kavárně KCAŽ. Opatření bude v Blatné trvat do konce týdne, v pondělí 16. března dojde k dalšímu jednání ohledně omezení akcí.

Fotbal se hrát bude dál

V sobotu startují fotbalisté Oseka krajský přebor domácím zápasem s FK Lažiště. "Zatím máme informaci z asociace. Pokud se hráči a realizační týmy počítají do kvóty sta lidí, tak budeme moci postit do areálu hřiště tak čtyřicet lidí. Ale co s těmi, kteří budou stát za plotem o metr dál," nastoluje další otázku předsedkyně fotbalového TJ Osek Věra Hochová.

Start okresní fotbalové soutěže mužů na Strakonicku je naplánován na tento víkend. "Shodou okolností máme dnes odpoledne zasedání výkonného výboru, kde zaujmeme závazné stanovisko k opatření kvůli koronaviru," informoval předseda OFS Strakonice Václav Zábranský a doplnil: "Upozorníme oddíly v rámci našeho okresního svazu, aby plnily nařízení vlády. V pátek máme seminář rozhodčích, které na to také upozorníme."

Bude mít doma čtyři děti

Vendula Zíbarová z Čečelovic u Blatné je matkou čtyř dětí. Nejmladší chodí na základní školu, nejstarší má před maturitou. "Budou doma a program si jistě najdou. Ale vzhledem k tomu, že ze budou dostávat e-maily ze školy, tak budeme i nějaký čas věnovat učení," říká. Co se týká nejstaršího syna, kterého čeká maturita, tak zde je vše jasné: "Bude mít čas se učit."

Představení ruší také budějovičtí ochotníci

DS J. K. Tyl České Budějovice, který působí v Divadle u Kapličky, počínaje 10. březnem ruší všechna svá plánovaná představení. Činí tak s ohledem na mimořádné opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR, které se vztahuje mj. na omezení pořádání kulturních akcí nad 100 osob. "Vzhledem k tomu, že kapacita sálu Divadla U Kapličky převyšuje 100 míst, rozhodl se DS J. K. Tyl České Budějovice všechna svá představení zrušit. Toto opatření platí do odvolání, respektive minimálně po dobu platnosti výše uvedeného mimořádného opatření. Žádáme diváky o pochopení. Zakoupené vstupenky je možno vrátit v místě předprodeje," uvádí Lubomír Bureš z DS J. K. Tyl.

CineStar dnes přestane promítat, muzeum zůstane zatím otevřené

Českobudějovické multikino CineStar čekalo na vyjádření z centrály. Generální manažerka pobočky v IGY Centru v úterý 11. března potvrzuje: "Dneškem zavíráme." Promítat se nebude ani do 18. hodiny. Pokladny však budou dále otevřeny, aby mohli diváci stornovat vstupenky, na pokladnách také mohou dostat informace. "Každé ráno budeme vyhodnocovat situaci podle nařízení a doporučení vlády," vysvětluje další plán Svatava Kopečková. Aktuality se lidé dozví na webu CineStaru i přes další komunikační kanály. Pokladny budou v provozu standardně od 12.30 do 20 h. "Budeme stále chodit do práce a věnovat se činnostem, na které jsme předtím neměli čas," uvádí.

Ředitel Jihočeského muzea František Štangl potvrzuje, že muzeum má stále otevřeno. "Jednorázově k nám nechodí více než sto lidí," odůvodňuje. Muzeum má však preventivní opatření týkající se ošetření klik a madel, na toaletě je k dispozici antibakteriální mýdlo. "Naším zřizovatelem je Jihočeský kraj, záleží na něm, jak vyhodnotí riziko," vysvětluje ředitel. Rušit se nebudou ani přednášky. Ani na ně totiž nechodí sto lidí naráz.

V Písku akce s účastí pod sto lidí rušit nehodlají

Centrum kultury města Písku s okamžitou platností snižuje kapacitu svých zařízení pod sto lidí. Znamená to, že všechny akce se neruší, ale nedostane se na ně víc lidí. Například na čtvrteční seniorský ples je zatím prodáno osmdesát vstupenek. "Tuto akci nerušíme," uvedl ředitel CKMP Josef Kašpar s tím, že na programu zůstává i nedělní koncert v koncertní síni Trojice. Ruší se ale páteční představení Testis - Agent tzv. společenský v Divadle Fráni Šrámka, kde je v současné době prodáno devadesát lístků. "Jednáme o náhradním termínu. Lidé se ho včas dozví na našich stránkách," poznamenal ředitel. Kino Portyč se zatím zavírat také nebude. Na představení bude moct jen do sta lidí. "Je to čerstvá informace a zatím s ní pracujeme. Sledujeme vývoj a uvidíme, jaká opatření budeme dělat dál," doplnil ředitel s tím, že lidé už volají a chtějí vracet vstupné. Tento víkend není v Písku v plánu žádný ples, kterého by se rušení určitě týkalo.

Vernisáž obrazů v Obrazárně Želeč se ruší. Výstava ale bude

Prostřednictvím Deníku informuje také majitel Obrazárny Špejchar Želeč se želečských starostou Ladislavem Stejskalem a kurátorem Pavlem Šmidrkalem o zrušení plánované vernisáže v sobotu 14. března. "Vzhledem k očekávané velké účasti hostů vysoko nad sto osob na vernisáži obrazů a grafik T. F. Šimona v Obrazárně Špejchar Želeč rušíme v duchu nařízení vlády ČR zahájení výstavy plánované tuto sobotu," shrnuli.

Expozice bude k tomuto datu instalována a lze ji navštívit, obrazárna samotná se nezavírá. "Náhradní termín vernisáže, křest knihy Zblízka, která je už k dispozici návštěvníkům, včetně koncertu hudebníků divadla Semafor, bude včas oznámen. Děkujeme za pochopení," vzkázal kurátor Pavel Šmidrkal.

Strakonické gymnázium přišlo o ples ke sto letům školy

Na gymnázium dopadl osud opravdu krutě. Kromě zavření školy, kam chodí téměř 600 student, přijde ještě v pátek 13. dubna o Reprezentační ples ke 100. výročí založení gymnázia. "Hledáme náhradní termín v dubnu, v plánech jsou buď 4. nebo 17. dubna," uvedl ředitel školy Miroslav Hlava. Lístky škola vracet nebude, ale pokud by někdo projevil zájem, bude mu vrácena celá hodnota vstupenky. Co se týká uzavření školy, dostanou studenti jakýsi domácí studijní plán. Podle Miroslava Hlavy se toto opatření bude týkat ještě celého příštího týdne.

Školy informují rodiče, někde nebudou fungovat ani družiny či jídelny

Rodiče informoval ředitel Základní školy Komenského v Soběslavi Jan Holas vyjádřením na webových stránkách. "Ministerstvo zdravotnictví vydalo kvůli koronaviru od středy 11. března nařízení, že uzavírá všechny základní školy. Po dobu uzavření školy nebude fungovat ani školní družina ani školní jídelna," uvedl v prohlášení.

Opatření bude platit do odvolání. Rodiče mají sledovat průběžně webové stránky školy, ale informace se k nim dostanou i dalšími cestami. "O další situaci rodiče budeme informovat nejen na stránkách, ale i prostřednictvím e-mailu nebo SMS," upozornil Jan Holas.

Co nejrychleji vytisknout upozornění pro všechny žáky a mezitím odpovídat na telefonické dotazy rozhořčených rodičů, to od zhruba půl jedenácté dělá ředitelka ZŠ Vyšší Brod Vanda Kotálová. "Už nám poslali i mail, už předtím volali rodiče," říká ředitelka, zatímco píše sdělení na počítači s tím, že mají se zástupcem co dělat, aby to stihli do konce vyučování.

Organizátoři pokračují v rušení různých akcí

Již úterní vyprodaná přednáška Tomáše Kubeše o historii Černobylu v Rytířském sále hradu je zrušena. "Mohla by být v dubnu, takže vstupné vracet nebudeme," uvedl ředitel Městského kulturního střediska Strakonice František Christelbauer. U jiných akcí se o vracení vstupného bude teprve jednat. Středisko zároveň do odvolání ruší promítání v kině, plesy, přednášky, taneční odpoledne a další akce. "Toto opatření platí do odvolání," dodal František Christelbauer.

První náměstek primátora, který má na starosti i kulturu, Juraj Thoma, uvádí, že i pro České Budějovice platí to, co vyšlo v mimořádném opatření, tedy rušení událostí počínaje úterní 18. h. Opatření se vztahuje na divadlo, hudební vystoupení, kina a další představení včetně výstav, kde dosáhne návštěvnost stovky lidí a více. V Českých Budějovicích budou tedy zrušené akce v KD Slavie, KD Vltava, DK Metropol nebo v Kině Kotva. Opatření se koná i soukromých akcí, nejen institucí zřizovaných městem.

Virus omezí i Jihostroj, volejbal se možná bude hrát bez diváků

Robert Mifka (manažer VK Jihostroj České Budějovice): Vedení svazu celou záležitost intenzivně řeší. Pokud dojde k dohodě, rádi bychom dohráli poslední kolo základní části extraligy bez diváků a pak nám stejně nezbyde než čekat, jak se celá situace dále vyvine a samozřejmě budeme respektovat veškerá opatření.

V lázních zakázali návštěvy a uzavřeli bazén pro veřejnost

Třicetiletá Lucie Pospíšilová před týdnem nastoupila na léčebný pobyt do lázní Aurora v Třeboni. Jak sdělila, tak situace se každý den mění. "Lázně uveřejnily informaci, že se návštěvy příbuzných mají omezit na minimum a pokud byl někdo v cizině nebo má nějaké příznaky, že má odložit svůj nástup," podotkla.

Od pondělí 9. března platí také omezení návštěv veřejnosti v místním bazénu. "Nejdříve ho uzavřeli v časovém rozmezí od 8 do 10 hodin, protože sem chodily děti z třeboňské základní školy a pak vyvěsili, že je pro veřejnost uzavřen úplně," dodala Lucie Pospíšilová s tím, že očekává, že omezí standardní kapacitu 130 lidí na minimum nebo ho zavřou i pro rekreanty.

Převážně mezi lázeňskými hosty vládne dobrá nálada. "Nikdo nepanikaří, všichni spíše vtipkují. Například, že nám prodlouží pobyt nebo že bychom si měli začít syslit snídaně na pokoj. Jedna dívka včera dokonce chtěla v restauraci zaplatit z recese rouškou," sdělila s úsměvem.

Školy vyčkávají na pokyny

Eva Hnudová, ředitelka ZŠ Boršov nad Vltavou, v úterý dopoledne sdělila, že krajský úřad a magistrát města situaci v těchto hodinách urychleně řeší, protože jim ministerstvo zdravotnictví žádné informace neposkytlo a situace je pro ně stejně nová jako pro veškerou veřejnost. „Na magistrátě ani na kraji nikdo nic netuší, na ministerstvo se dovolat nedá… Stránky jsou přetížené. Za dvě hodiny odchází domů prvňáci a nic neví. Jednání pana Babiše je naprosto tristní,“ řekla v úterý dopoledne ředitelka.

Jana Schnelzerová, ředitelka ZŠ Ševětín v úterý ráno bližší informace také neměla. „Bohužel ještě nemáme pokyny, teď poslouchám on-line vysílání a samozřejmě školu zavřeme,“ komentovala.

Jaroslav Pustina, ředitel Gymnázia J.V. Jirsíka v úterý dopoledne oznámil, že se připravuje, že vše zruší. „Zítra jsme měli dělat nostrifikační zkoušky, budeme respektovat nařízení a zavřeme školu. Teď svolávám poradu pedagogického sboru a domluvíme se, jak budeme komunikovat se studenty. Musíme komunikovat hlavně s maturanty, nejspíš e-mailem skrze systém Bakalář,“ zvažoval kroky ředitel. Dodal, že není potřeba, aby se studentům odkládala maturita.

Správa šumavského parku zavírá svá střediska a ruší akce

Na vládní nařízení o zákazu akcí a uzavření škol reagovala bleskově i Správa Národního parku Šumava.

„Správa NP Šumava z důvodu snížení rizika možného šíření nákazy COVID-19 uzavírá od středy 11. března všechna svá informační střediska a návštěvnická centra a ruší všechny programy pro veřejnost, a to do odvolání. Přístupná zůstanou pouze výběhy s vlky na Návštěvnickém centru Srní a výběhy s rysy a jeleny na Návštěvnickém centru Kvilda. V obou návštěvnických centrech budou v provozu parkoviště a toalety, kde zvyšujeme frekvenci úklidu včetně desinfekce,“ uvedl mluvčí správy parku Jan Dvořák.

Studentka z Košic se nebojí zůstat v Praze

Dvaadvacetiletá studentka ČVUT v Praze Kateřina Kubů přijela na dva dny domů do jihočeských Košic a sdělila své dojmy. "Když jsem viděla na fotkách a videích, co se dělo v pondělí večer na strahovských kolejích, že zavřeli školu a společenské místnosti, co jsou na blocích, aby se neshromažďovalo více lidí, tak se všichni najednou přesunuli do hospod, barů a na jednotlivé pokoje, a to byla větší koncentrace než na přednáškách," zmínila.

I přesto, že je situace vyhrocená, se nebojí vrátit zpět. "Na koleje se vracím dnes (tj. úterý 10. března), protože mě v Praze čeká domluvená práce," naznačila. Osobně jsem zvědavá, které všechny akce zruší. "Myslím, že by měli zrušit hokejová utkání, divadelní představení i promítání v kinech," uvedla Kateřina Kubů.

"I pro nás je to extrémní situace," říká náměstek primátora

"Oficiální informaci už máme," řekl Deníku za vedení českobudějovického magistrátu k pokynu o zavření základních škol náměstek primátora Viktor Vojtko pár minut před jedenáctou v úterý.

"Píšeme pokyn pro školy," dodal Viktor Vojtko k nařízení vlády, že od středy kromě jiných škol budou zavřeny i základky. Výjimkou mají být zatím jen školy mateřské.

Jak se bude postupovat v případě, že rodiče některých malých dětí ze základek nebudou moci ze dne na den sehnat někoho, kdo by děti ohlídal, aktuálně nedokázal náměstek primátora odpovědět. "Řešíme to, i pro nás je to extrémní situace," zdůraznil Viktor Vojtko.

Školky ani dětské skupiny zavírat nebudou

Zatímco do škol se děti ve středu nevydají, školky zůstávají otevřené. "Nás se nařízení zatím netýká, navíc nemáme ani ve školkách zvýšenou nemocnost," uvedla ředitelka Mateřské školy Prachatice Helena Turková Kubátová. Své dveře nezavřou ani dětské skupiny v Prachaticích. "Máme malé skupiny a nemáme v tuto chvíli důvod je zavírat," uvedl ředitel prachatického Portusu, který dětské skupiny provozuje, Petr Schmid. Doplnil, že jsou ale zrušené primární prevence ve školách, které Portus pořádá. "Školy budou zavřené, takže není pro koho je dělat," poznamenal.

Ruší se divadelní festival, závod RunTour i výstava

Ředitel Alšovy jihočeské galerie Aleš Seifert uvedl, že opatření proti koronaviru, kdy se ruší akce s návštěvností nad sto lidí, se týkají i jejich galerie. Plánovaná vernisáž výstavy Meziprůzkumy, která se měla uskutečnit 28. března, bude proto zrušena. "Expozice však bude od konce března přístupná veřejnosti. Nepředpokládáme totiž v galerii větší koncentraci lidí," uvedl. Vernisáž k výstavě bude zřejmě později.

Festival amatérského divadla Štít a Štítek, který v Prachaticích odstartoval v pátek 6. března a měl trvat až do 21. března, je zrušený. "Veškeré zakoupené vstupenky na Festival amatérského divadla Štít a Štítek mohou jejich majitelé vracet v prachatickém Infocentru," informovalo vedení prachatických Kulturních a informačních služeb města.

V sobotu měly jihočeskou metropoli zaplnit desítky běžců. Konat se zde měly závody ze série RunTour v délce 3, 5 a 10 kilometrů. Jak ale uvedla Nikola Mráčková, mluvčí z pořádající agentury, konat se závod nebude. "Všem běžcům přijdou emaily, přičemž budeme řešit náhradní termín," dodala Nikola Mráčková. Kreativní publicistka z Českých Budějovic Monika Brýdová zrušila v Praze svou výstavu Kreativity už v pondělí večer. Dostala doporučení hygieniků.

Městská knihovna zrušila akce pořádané tento týden. Jde o "Zažívací trakt - cyklus přednášek - přednáška Davida Kaczora (11.3.)" a "Beatles - Magical Mystery Tour 1960/1970/2020 - hudební program Karla Deniše (12.3.)".

Ples města Vimperk, který se měl konat v pátek 13. března, museli organizátoři zrušit. Potvrdil to Tomáš Jiřička, šéf Městských a kulturních služeb Vimperk. "Zatím je to ale jediná akce, kterou rušíme. U ostatních si ohlídáme, abychom nepřesáhli sto osob," poznamenal. Rozhodnuto pak není o akci Malina Brothers TOUR 2020. "Ta se má konat 28. března, ale zatím nevíme, zda bude," doplnil.

Benefiční bál v prachatickém KreBulu je zrušený

"Maškarní rušíme," uvedl krátce po desáté hodině dopoledne Zdeněk Krejsa, ředitel prachatického KreBulu k plánovanému bálu, který se měl konat v pátek 13. března v sále Národního domu v Prachaticích. "Volal jsem i na hygienu a není možné omezovat kapacitu jen na devadesát devět lidí, když jen v organizačním týmu, včetně kapely, je dvacet lidí," poznamenal Zdeněk Krejsa se slovy, že i když se jednalo o benefiční akci, která má podpořit přístavbu KreBulu, nejedná se o peníze, s nimiž by organizace dopředu kalkulovala.

Zástupci města se schází nad opatřeními

Zástupci města České Budějovice se právě scházejí nad novým opatřením proti koronaviru, které ruší akce nad 100 návštěvníků.

Základní školy čekají na pokyn

"Zatím oficiální cestou nic nevíme," konstatoval v půl jedenácté v úterý 10. března ředitel Základní školy Nová v Českých Budějovicích Vítězslav Ilko k opatření, které chystá vláda ohledně základních škol.

Základky mají být zavřeny, ale Vítězslav Ilko má obavu, jestli se informace včas dostane ke všem rodičům a zda stačí zareagovat. "Aby děti stejně nepřišly zítra před školu. Nevím jestli je nebudeme muset v nějakém omezeném počtu ohlídat, uvidíme během dneška," řekl Deníku Vítězslav Ilko s tím, že situace se jistě ještě bude řešit a škola čeká na podrobné pokyny.

"Musíme obrátit herce, kteří jsou na cestě"

Ředitel DK Metropol Petr Holba o opatření týkající se rušení akcí nad sto osob ví. „Je to zatím čerstvá informace,“ uvedl krátce po desáté hodině v úterý 10. března. S platností od toho dne se akce do odvolání konat nebudou. Již na Malé scéně mělo být představení, kam si zakoupilo lístky 170 osob. „Musíme tedy obrátit herce, kteří už jsou na cestě,“ uvádí. Petr Holba bude jednat s účinkujícími o náhradních termínech. „Musí se nejprve ale počkat, až se opatření odvolají,“ podotýká. „Vstupenky budou nadále v platnosti, nebo budeme, pokud si lidi budou přát, vracet vstupné,“ říká. Omezovat kulturní události jen na sto lidí nemá podle něj smysl. „Takhle to lidem nemůžeme udělat,“ myslí si.