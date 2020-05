Jak přiblížil policejní mluvčí Miroslav Doubek, ke krádeži mělo dojít někdy od 24. dubna do 5. května. „Neznámý pachatel či pachatelé násilím vnikli do stavební buňky sloužící jako kolárna radenínského dětského domova,“ popsal.

Z objektu nacházejícím se na volně přístupném pozemku před sídlem domova v uvedené době zmizelo šest jízdních kol. „Nejhodnotnější z nich bylo přibližně jeden rok staré horské jízdní kolo značky Olpran, černé barvy, vybavené odpruženou vidlicí oranžové barvy,“ upřesnil s tím, že mělo cenu asi 10 tisíc korun. S ním zmizelo dalších pět jízdních kol, neurčené značky, stáří přibližně sedmi let, každé odhadem za tisícovku.

Jak popsal ředitel dětského domova Kamil Rosa, každá skupina v domově má vlastní skladovací prostor na sportovní pomůcky. „Z jedné buňky za naším objektem se ztratilo několik kol, každá rodinná skupina má pro tento účel své místo,“ vysvětlil. Tento sklad patřil dětem ve věku od 6 do 15 let.

Vyhrané kolo

Nikdy zde ke krádeži nedošlo, nejsmutnější na tom bylo, že tento čin se dotkl Patricie, která měla skvělé kolo díky soutěži. „Bylo nové, vyhrála s ním loňský triatlon Tomáše Slavaty. To je filantrop, který pořádá závody pro děti z ústavní péče i pěstounských rodin,“ upřesnil Kamil Rosa. Toto kolo získala právě díky závodům, kdy si výhru děti na závěr vylosují, o to to byla horší ztráta.

Patricii to moc mrzelo. „Bylo mi to líto, když jsem to zjistila, ale neplakala jsem. Teď už mám nové kolo, ale není tak dobré jako to vyhrané. Bylo pro mě opravdu cenné, protože jsem ho získala vlastním úsilím,“ sdělila jedenáctiletá dívka smutně.

Zloděj si podle vedení domova vybíral lepší kousky. „Zůstali nám tu opravdu horší kola, po domluvě s policií jsme zbytek přesunuli do našeho areálu, aby se to již neopakovalo,“ naznačil Kamil Rosa. Ukradená kola byla darovaná, opotřebovaná, ale splňovala svůj účel. „Máme tu totiž cyklistický kroužek, děti to moc baví, ty zdatnější zvládají i třicetikilometrové výlety s naším vedoucím Milanem,“ zmínil ředitel Rosa.

Lidé pomáhají

Asistentka pedagoga Jitka Macečková přišla s nápadem nasdílet informaci na sociální síti. „Díky tomu se nám ozvalo spoustu lidí, kteří nám kola chtěli poskytnout, dostalo se tak i na ostatní děti z domova, což je úžasné,“ zhodnotil.

Pomocnou ruku přiložil i Jiří Mrňa, který chtěl také darovat kolo a pomoci se sbírkou. „Kol bylo naštěstí tolik, že se dostalo i na děti z jiných skupin, které zatím nejezdily. Někteří lidé přinesly dokonce lyže či nějaké společenské hry, napadlo mě, že by mohli přispět i finančně, když kol bylo dostatek,“ podotkl dobrovolník, který poprosil ředitele o číslo transparentního účtu 5800425309/0800, jenž také zveřejnil.

Podle ředitele domova se sešlo už na 30 kol. „To už je až moc, momentálně bychom to potřebovali zastavit,“ směje se. "Nejsme schopní všechny tyto dary využít, domov obývá na 47 dětí a každé již má svoje kolo zajištěné. Na druhou stranu jsme moc vděční, ale s díky již musíme mecenáše odmítat,“ popsal současnou situaci.

Chybí rodina

Na otázku, jestli je něco jiného, co by děti potřebovaly, odpovídá: „Ano, ale to mi jim nedáme, to by jim dali jejich rodiče. Když budu mluvit obecně za ústav a materiální zabezpečení, tak nám nic nechybí. Děti žijí ve standardních podmínkách, hračky i oblečení zajišťujeme z našeho rozpočtu a děti si na nákupech pořídí vše, co potřebují a chtějí. Mají podobné nároky jako běžné děti. "Ve 12 letech se to překlopí a chtějí mobily a tablety jako všichni mladí, tam stoupne finanční náročnost jejich přání a musí si trochu více spořit,“ srovnává.

Děti se snaží motivovat a vést ke sportu. „Mimo cyklistiky využíváme multifunkční hřiště, venkovní posilovnu, hrajeme fotbal, tenis, basketbal i volejbal. Máme i vlastní tělocvičnu,“ osvětlil s tím, že využijí jakékoliv sportovní vybavení od míče po náčiní či dresy.

Soutěž pro cyklisty

Děti, které vyráží na cyklovýlety po okolí, musí zvládat pravidla silničního provozu. „Jezdí s vychovateli a asistentkou okruhy dlouhé víc než třicet kilometrů, musí být proto fyzicky zdatné,“ upřesnil. Nyní se pro ně chystá motivační hra. „Chceme jim počítat ujeté kilometry za celou sezonu a připravit jim odměny jako medaile a diplomy, zajímavý bude i údaj - celkový počet kilometrů, které všechny děti za cyklistickou sezonu ujedou,“ prozradil plán letošního roku.