Jižní Čechy/Šumava – Krajská rada schválila podání správní žaloby na proces přípravy nové zonace Národního parku Šumava. Vadí jí hlavně to, že z přípravy byl prakticky vyloučen jak kraj, tak šumavské obce. Správa parku však tvrdí, že se jednalo se všemi a k zonaci se vyjádřily i oba kraje.

Podle jihočeské hejtmanky Ivany Stráské vadí kraji celkový způsob projednávání nové zonace, která má platit patnáct let. Jde podle ní o zásadní dokument s velkým dopadem na území parku i kraje. Návrh zonace správa zveřejnila letos v lednu. „Návrh nové zonace představovala jen mapa, ze které bylo možné pouze vyčíst, do které zóny území spadá. Naprosto chybělo jakékoli zdůvodnění, proč tomu tak je a na základě jakých skutečností bylo území do dané zóny začleněno. Chyběla analýza ekosystémů, vyhodnocení dosavadní péče a rizik a k nalezení nebyly ani jakékoli odborné poznatky ze současného stavu přírody,“ řekla hejtmanka.