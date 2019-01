Linec – Mezi 55 dětmi, které se na faře v Urfahru nechaly nalíčit a obléct k tříkrálovému koledování, se objevili čtyři senioři – amatérští muzikanti (zleva) keybordista Ernst Nömayr (68), kytarista Wolfgang Stadler (65), bubeník Walter Landl (69) a Matthias Erlach (70). Doprovodila je Erlachova vnoučata Nina (7) a Robin (9).

Vrátili se jako Tři králové po 60 letech. | Foto: Deník/repro

Tři chlapi bývali pilíři linecké kultovní kapely Jupiter, Erlach je penzionovaný profesor tělocviku a matematiky, který je dnes činný na pedagogické vysoké škole diecéze. „Spojuje je, že už před 60 lety chodili spolu jako tříkráloví zpěváčci a dnes si to opakují," píší OÖN. „Z jedné strany proto, že jde o dobrou věc, humanitární pomoc Indii, z druhé strany proto, aby si oživili vzpomínky na dětství. Když tehdy koledovali, nechodili ani do obecné školy…"

„Snad půjdeme příští rok zas," uzavřeli veteráni po letošních cestách městem.

Pašovaná štěňata hynou

Osud 215 štěňat odhalených ve dvou ilegálních transportech v polovině prosince při hraniční kontrole v Bad Reichenhallu zajímá dál řadu lidí v jihovýchodním Bavorsku, píše deník PNP. Poté, kdy mláďata pašovaná z Maďarska a Slovenska byla prvotně ošetřena v domově zvířat v Reichenhallu, byla rozdělena do útulků po celém Bavorsku. Podle svazu ochránců zvířat do úterního odpoledne 41 štěňat uhynulo, většinou na parvovirózu. Podle Andrease Bruckera, zástupce ředitele bavorského svazu ochránců zvířat, jsou především malé rasy a zvířata mladší osmi týdnů nadále ohrožena. Jedno nemocné štěně bude tento týden operováno na veterinární klinice v Mnichově.

Na hrazení nákladů se dál nemohou dohodnout spolkový a zemský svaz, složky státní správy a obce.

Bezrohý velvyslanec

Velvyslancem Bavorska na nadcházejícím veletrhu Zelený týden v Berlíně bude 1300 kilogramů těžký býk "Hallas". Rozhodl to zemský ministr zemědělství Helmut Brunner (CSU). Oba jsou na snímku.

Hallas „slouží" normálně na inseminační stanici, uvádějí PNP. Byl odchován jako bezrohý a tyto své speciální geny předává dál. Brunner v tom vidí důležitý příspěvek ke zvýšení bezpečnosti lidí a zvířat v provozech. Navíc tak stanice mohou upustit od někdy bolestné procedury zbavování rohů.

Součástí Zeleného týdne je celospolková přehlídka využití masa červenostrakatého skotu, „soutěž krásy" krav. Vedle Hallase nastoupí před mezinárodní porotu šest dalších bavorských býků, šest krav s telaty a osm mladých kusů.

Běženců dál přibývá

V deseti dnech od 26. prosince do 4. ledna napočítala policie v Bavorsku 33 300 nových běženců. Denně jich přibývají více než 3000. Pro srovnání, v loňské zimě přecházelo hranice do Německa necelých 300 lidí denně. Od 1. do 10. února bylo zaregistrováno „jen" 2400 žadatelů o azyl. Na podzim už jich ale přibývalo v Bavorsku přes 10 000 denně.

Požehnají Dunaji

Nadcházející neděli bude od 17 hodin na břehu Dunaje v Niederalteichu (okr. Deggendorf) 23. ekumenické žehnání této řece. Budou při něm spolupracovat děkan Heinrich Blömecke z Osterhofenu, farářka evangelické obce Hengersberg Astrid Sieberová a staroopat Emmanuel Jungclaussen. Spolupůsobit bude také farářka Susanne Kimová (Bogen) z pracovního kruhu „Křesťané a ekologie" ve Straubingu. Účastníci žehnání tradičně přejdou ve světelném procesí k bohoslužbě v basilice.

Neuspěli s azylem, odcházejí

Loni do konce listopadu vycestovalo z Rakouska 7424 osob s negativním vyjádřením úřadů k jejich žádostem o azyl, napsaly OÖN. Z toho bylo 3040 lidí odsunuto nuceně, z nich 1300 do jiných zemí Schengenu. 4384 se rozhodlo vycestovat dobrovolně. Počet lidí, kteří zemi opustili, tak meziročně stoupl o 36 procent.

Do konce listopadu zorganizoval spolkový úřad pro zahraniční věci 29 tzv. charter zpětných transportů - pět transferů autobusy do Polska a 24 letů – 13 do Kosova, čtyři do Bulharska, jeden do Gruzie a Arménie, tři do Nigérie, dva do Pákistánu a jeden do Ruské federace. Do konce roku bylo plánováno dalších 33 přeprav.

Ubytovala doma běžence

Gabriela Pfeferleová z Aistersheimu vyklidila svůj privátní dům pro 20 azylantů ze Sýrie a Iráku. „Objekt nazvala ,House of hope', dům naděje," píší OÖN.

Poradkyně, supervizorka a masérka se přestěhovala se svými dvěma dětmi Annou a Luksem do bytu nad svou praxí. V projektu opatrování uprchlíků ji podporuje angažovaný tým dobrovolníků, mezi nimi osm učitelů, kteří čtyřikrát v týdnu učí běžence němčině. Pomoci chtějí i další mladí lidé z okolí. Jedni manželé se starají o to, aby příchozí zasvětili do třídění odpadu, další je vozí k nákupům na sociální trh do Grieskirchenu, atd.

„V každodenním soužití se stále znovu ukazují velké kulturní rozdíly, k nimž Pfeferleová říká, že akceptuje, že tito lidé žijí jinak – všechno je prý otázkou vnitřního postoje," píší OÖN. Obyvatelstvo v místě vnímá jako velmi rozpolcené – mnoho lidí oceňuje její angažmá, ale je konfrontována i s projevy nepřátelství.

Z jejích zkušeností chce profitovat sousední obec Meggenhofen. Obecní rada jednomyslně rozhodla dát 120 metrů čtverečních velký byt ve staré zástavbě k dispozici jako útulek pro deset až dvanáct běženců. Chce rovněž vybudovat síť spolupracovníků a ubytované z počátku velmi itenzivně doprovázet. Podle starosty Wilfrieda Suchého je nálada v obci pozitivní.

Na snímku je Gabriela Pfeferleová s dcerou Annou, syrským architektem Ahmedem a žákem Qusaiem.

Sněhové pahorky ve městě

36 ze 112 lineckých dětských hřišť zve děti ke sportování a zábavě i v zimě – zaklouzat si na saních nebo talířích. Jsou v každé městské čtvrti. Jejich umístění magistrát zveřejnil na www.linz.at.

Šiml má zpoždění

Průkazy zdravotně postižených v Rakousku vydává spolkový sociální úřad a nestíhá. Platnost mnoha těchto dokladů opravňujících mj. k stání v zónách krátkodobého parkování skončila 1. lednem. „Ačkoliv důvody osvobození od poplatků v zásadě nadále trvají, čistě formálně musejí držitelé ,propadlých´ průkazů náhle parkovné platit," uvedl úřad města Lince na svých webových stránkách. K tomu řekl starosta Klaus Luger, že má pro dotčené lidi plné porozumění – čistě formálně „přes noc" vypršená platnost průkazu nemůže vést k tomu, aby jeho držitelům náhle hrozily pokuty. Příslušný spolkový úřad měl podle něho postižené o potřebě prodloužení povolení informovat. „Proto jsem rozhodl, že v těchto případech nebudou ve zmíněných zónách do 30. dubna ukládány žádné pokuty," uvádí na webu. „Dotčení tak dostanou čas o prodloužení požádat."

Stáhnou vánoční stromky

Stejně jako v minulých letech svezou městské podniky v Linci zdarma „vysloužilé" vánoční stromky z domácností. Akce začne nadcházející pondělí a bude pokračovat ještě o dalších dvou pondělcích. Správa vyzývá občany, aby stromky odstrojili od ozdob a v předvečer svozového dne připravili k vozovkám, nikoliv ale do prostoru pro popelnice nebo odpadové kontejnery.

Podnik Linz AG stromky naštěpkuje a zpracuje na ceněný kompost. „Z asi 30 000 stromků, které se nashromáždí ročně, může být získáno zhruba 140 tun biohnojiva," uvádí magistrát. Dodává, že zhodnocen bude i vánoční strom na Hlavním náměstí. Na Tři krále z 24 metrů vysokého a pět tun těžkého smrku vyrobí městské elektrárny teplo a elektřinu.