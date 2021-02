Jak informoval českobudějovický meteorolog Josef Slavík, začal k nám proudit teplý vzduch od jihu, a původem to bude opět vzduch až ze severní Afriky. V atmosféře nad jihozápadní polovinou Evropy a i v Evropě střední bude opět písek a prach ze Sahary.

Hezké počasí, které jsme si užili v sobotu, by mělo pokračovat až do poloviny nadcházejícího týdne. Posel jara, čáp, zavítal dokonce už na komín do Vodňan. Lidé o svém volnu vyráželi do přírody, na výlety či procházky po městských parcích.

Nejvyšší denní teploty na jihu Čech v sobotu 20. února

1. Vyšší Brod 14,3 °C

2. Volary 14,1 °C

3. Křemže 13,9 °C

Nejvyšší denní teploty se v sobotu na jihu Čech pohybovaly od 9 do 14 °C. "Vál jen slabý, postupně mírný jižní až jihovýchodní vítr o intenzitě 2 až 5 metrů za sekundu," řekl Josef Slavík. V Českých Budějovicích naměřili 12,8 °C.

Tepla si podle něj Jihočeši užijí také v neděli, pondělí či úterý, ráno se ale místy objeví mlhy. "Ve středu mohou denní teploty dosáhnout dokonce až na 18 °C," dodal.