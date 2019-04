Když si chce Jaroslava Rašková z Rašovic zavolat, musí před dům na zahradu. „Po letech tu mám vysledované jedno místo, kde se občas podaří signál chytit,“ vypráví obyvatelka vesnice o 25 domech na Táborsku. „Často ale signál nenajdu ani na zahradě, pak musím vzít auto a jet na kopec za vesnici,“ doplňuje Jaroslava Rašková s tím, že u mobilních operátorů si místní stěžovali. Malé zlepšení pak přišlo. „Ale třeba internet v mobilu tu mít nemůžeme.“

Podobných míst je na jihu Čech více. Například obyvatelé Nové Vsi na Českokrumlovsku za lepší pokrytí své obce signálem sepsali i petici. Ale nepomohlo to. Pokrytí se sice od té doby zlepšilo, jak ale říkají místní, pořád je to takové všelijaké. „Odešel jsem kvůli tomu od svého původního operátora, ale pořád to se signálem ve vsi a okolí není žádná sláva,“ říká starosta Miloš Hüttner. „Problém je zřejmě v tom, že naše ves leží v údolí a šíření signálu zřejmě brání i povyrostlé stromy.“

Na Českobudějovicku mají problém s příjmem signálů mobilních operátorů v obci Hranice na Novohradsku. Podle starosty Josefa Macho je to se signálem jako na houpačce. „Když voláte, musíte chodit k oknu nebo ven, div že nelezete po stromech,“ dodává k situaci v obci starosta. Snahy o zlepšení nebyly úspěšné. „Řekli nám, že jak jsme u hranic, že s tím nejde nic moc dělat.“

Když se zobrazí mapa pokrytí sítí mobilních operátorů na Strakonicku, zůstává v barevném poli bílá oblast kolem obce Velká Turná. „Ano, je to tak, signál je tady opravdu velmi špatný,“ potvrzují lidé, kteří tady žijí. V obci už mají vytipováno několik míst, kde si mohou zavolat. Je to například u lípy na vsi, na mostě u potoka nebo u vývěsky před obecním úřadem. „Když nám někdo volá, telefon vyzvání, ale když ho zvednete, je špatně rozumět anebo toho, kdo volá, neslyšíte vůbec,“ říká Milena Červenková, která ve Velké Turné bydlí.

Martin Drtina, tiskový mluvčí Českého telekomunikačního úřadu, uznává, že někde nemusí být území pokryto signálem mobilních operátorů. Upozorňuje ale, že se ani nepočítá s tím, že by měl být příjem zajištěn úplně všude. Současný stav je dán rokem 2013, kdy operátoři získali v aukci nynější kmitočty. „V podmínkách aukcí byla stanovena rozvojová kritéria,“ říká Martin Drtina a připojuje, že okresy byly třeba podle hustoty osídlení rozděleny do kategorií A a B. A operátoři mají v rozvojových kritériích stanoveno, jaké procento obyvatel musí mít zajištěn příjem signálu do třiceti měsíců, pěti let a sedmi let.

Kam dosahuje signál alespoň jednoho operátora, tam by se měl každý dovolat na tísňovou linku 112, která je dostupná přes mobilní telefon třeba i bez SIM karty. Už volání na linky 150 nebo 155 bez SIM karty ale fungovat nemusí. V oblastech, kde ale není signál ani jednoho operátora, tam se nelze dovolat ani na číslo 112. Pro obce, které mají do 400 obyvatel a vlastní obecní úřad, ale platí, že pokud o to požádají, musí mít zajištěnou veřejnou telefonní stanici s pevnou linkou. Na letošní rok se počítá s přípravou další aukce na kmitočty. Situace by se tedy dále mohla zlepšit.

Deník oslovil tři největší mobilní operátory. Shodují se v tom, že dovést signál i k těm nejmenším sídlům je nákladné a často i technicky náročné. Často je komplikované jednání se správou chráněných krajinných oblastí, kvůli přísným předpisům.

Přesto se sítě rozšiřují. Například Vodafone Czech Republic momentálně na Táborsku. „U obce Dražice právě stavíme vysílač, který problémy s pokrytím v obci vyřeší,“ říká mluvčí společnosti Ondřej Luštinec a dodává, že vedle přímých nákladů bývají problémem při zřizování základových stanic třeba i souhlasy majitelů potřebných pozemků.

Většina obyvatel kraje však v současnosti příjem má. Třeba O2 Czech Republic podle tiskové mluvčí Lucie Jungmannové zajišťuje dostupnost pokrytí signálem pro mobilní telefon v Jihočeském kraji pro 99,8 % obyvatel a 96,1 % území. V poslední době firma rozšířila služby v tomto směru třeba na Českomoravské vysočině.

Pavla Hobíková, specialistka vztahů s veřejností společnosti T – Mobile Czech Republic, třeba uvedla, že firma průběžně pracuje na vykrytí důležitých infrastrukturních staveb, jako je dálnice D3, i v obcích. „V současné době pracujeme také na zlepšení například v obci Chotoviny,“ říká Pavla Hobíková, ale z konkurenčních důvodů nechce všechny budoucí záměry sdělovat. Připomíná i několik originálních řešení, která firma v minulosti uskutečnila v jižních Čechách. V Holubově, který se nachází v Chráněné krajinné oblasti Blanský les, byla po letité snaze místo klasických základů zrealizováno menší náhradní řešení na budově obecního úřadu. V obci Matějovec na Jindřichohradecku zase byla postavena věž maskovaná jako umělá borovice.

Pokrytí signálem by mohl příznivě v budoucnu ovlivnit také nástup modernějších technologií pro přenos signálu.