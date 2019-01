Soběslav - V sobotu se konal v pořadí 19. ročník vytrvalostního závodu Off-road fichtel day. Jezdci na motocyklech značky Jawa 50 soupeřili ve dvou kategoriích. Areál Automotoklubu (AMK) Soběslav zaplnily desítky diváků a fanoušků.

Po skončení přejímky startovní listina závodů motocyklů malých kubatur čítala 102 jmen. Už tradičně se borci se svými pionýry dělili na dvě skupiny. Celkem 76 závodníků změřilo síly úderem půl jedné odpolední v kategorii Klasik, 26 jezdců v kategorii Sport se vydalo na hodinové kroužení trasou v 13.45 hodin.



Počasí nebylo ideální, ale motorkářské klání se každoročně koná za jakýchkoliv podmínek. „Je to zimní závod, byli bychom raději, kdyby byl sníh a ideálně -10 stupňů Celsia. Trasa je měkká a bahnitá, což je pro závodníky náročné. S tím se počítá, vždy bojujeme s počasím i přírodou,“ vysvětlil Pavel Roubal z organizačního týmu AMK.



S bahnem zápolil na vlastní kůži se startovním číslem 15 také Tomáš Novotný z Košic. „Jelo se mi v rámci možností dobře, terén byl dost bahnitý, tak je to i na mně vidět. Chvílemi to bylo dost fyzicky náročné,“ popsal bezprostřední pocity po projetí cílem.



VZNIK ZÁVODU



Pravá ruka hlavního pořadatele Petra Sluky, Pavel Roubal, také vysvětlil, co bylo impulsem k založení lety prověřeného závodu. „Dříve pionýry ležely v garážích a nikdo si jich nevšímal. Maximálně posloužily jako dopravní prostředek do lesa či hospody. Je to taková česká libůstka, oprášili jsme je a začali závodit. Na začátku byla parta nadšenců, teď je v tom celá česká fichtl rodina,“ vysvětlil.



Jako koníček se motocykly československé značky hodí jak pro náctileté, tak pro starší a nejen pány, ale najdou se i ženy a dívky, kterým k srdci přirostly. „Navíc se toho chytla také spousta výrobců, začali vyrábět komponenty a náhradní díly. Každý si momentálně může poladit mašinu podle svých představ,“ vyprávěl s nadšením. „Dříve měl takový pincek hodnotu 500 korun, momentálně je špatně k sehnání a může se pohybovat i kolem 50 tisíc,“ upozornil na nový trend.



V sobotu se na letišti sjeli účastníci z celé republiky. „Den před závodem nám volali z Liberce, jak to tu vypadá se sněhem,“ smál se Pavel Roubal. Mimo to se účastnili zástupci měst jako je Moravský Krumlov, Benešov u Prahy či Týn nad Vltavou. Nechyběly ani známé tváře z Chýnova a další.



V kategorii Klasik zvítězil Martin Podráský z Myslkovic, který najel během hodiny 41 kol, druhý se umístil Josef Šíp starší s ujetými 40 koly z Radenína a třetí Václav Trnovský s 39 najetými okruhy z Předína.