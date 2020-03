Po čtrnáctidenní karanténě v hotelu, kde pobyt zaplatí Hospodářská komora, se mají v této spolkové zemi starat o potřebné po dobu až šest týdnů místo nynějších tří nebo čtyř. K rozhodnutí přivézt posily přispělo sobotní zjištění asi 70 pacientů ohrožených už rozhodnutým nebo akutně plánovaným odjezdem personálu domů. Nemohoucích v ústavech je v Dolních Rakousích zhruba 8000.

Nové pečovatelky dopraví Austrian Airlines ze Sofie a Temešváru na základě zvláštního povolení ministerstva zahraničí. Náklady ponese spolková země. Další lety prý zatím naplánovány nejsou.

Do nedělních 9 hodin měli v Rakousku 8291 nákaz koronavirem (92,6 na 100 000 obyvatel) a sedm mrtvých. V Horních Rakousích bylo 1402 nemocných (94,6 na sto tisíc, okresy Rohrbach 90, Freistadt 73, Urfahr-venkov 172), v Dolních Rakousích 1276 a 21 obětí. V poledne: v zemi 8552 nakažených, z toho v nemocnicích 931 (187 na intenzivkách), 86 zemřelých, minimálně 479 oficiálně uzdravených. Armáda ukončila pomoc 753 vojáků v distribuci potravin z centrálních skladů do řetězců.

V Bavorsku bylo 12 881 pacientů (za den plus 1731, 99 na 100 000 obyvatel, Mnichov 2066, okresy Pasov 90, Freyung 82, Deggendorf 113) a 107 obětí. V poledne už hlásili 13 262 nákaz a 110 zemřelých, Pasov měl 108 pacientů, Freyung 79, Regen 40, Deggendorf 113. V celém Německu bylo 52 547 nakažených (za den 3965) a 389 mrtvých (od soboty plus 64). Pěší pouť diecéze v Řeznu, na kterou se kolem 7000 poutníků vydávalo o Velikonocích na 111 km dlouhou cestu do Altöttingu už 190 let, byla letos poprvé odřeknuta.

Chystají náhradní byty

Linec připravuje náhradní byty pro 600 lidí, uvedly OÖN. Jistých je nyní 180 míst pro pacienty s jinými nemocemi než Covid-19 a 40 ubytování pro lehce až středně těžce infikované. V plánu je dalších 300 míst pro „nekoronové“ a 85 nouzových lůžek pro lidi potřebující nonstop péči, řekl starosta Klaus Luger. Uvedl, že jsou to přípravy pro nejhorší možný vývoj. Ve městě není žádné ubytování připravené spolkovou zemí pro nemocné vyžadující méně péče, proto Linec dělá vlastní kroky. Lůžka pro nonstop opatrování budou zřízena ve spolupráci s Caritas, Kolpinghausem a centrem pro seniory.

Karanténa skončila

V neděli po 7.30 hodiny smělo 88 rakouských turistů, kolem 50 zaměstnanců z jiných obcí a místní občané obce Heiligenblut na patě Grossglockneru odjet. Od 14. března tady byli v karanténě po dvou zjištěných případech koronaviru a dalších třech podezřeních. Byla mezi nimi i 93letá žena. „Dojeďte dobře domů, zůstaňte zdrávi a zase přijeďte,“ loučil se s nimi starosta Josef Schachner. Odcestovat tehdy mohlo asi 300 turistů ze zahraničí, kteří museli uvést svá data a zavázat se k cestě domů a podrobení se domácí karanténě. Rakouští hosté museli v místě dál zůstat v hotelích a penzionech. Hrazení nákladů ubytování převzala pro začátek obec a starosta apeloval na provozovatele, aby nárokovali jen režii. Od té doby nebyla v Heiligenblutu zjištěna žádná další nákaza.