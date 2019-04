Jeho snaha a znalosti pak byly oceněny i v soutěži Talent Jihočeského kraje 2018. Stal se absolutním vítězem v kategorii humanitní.

Jste úspěšný hned v několika oblastech. Co ale předcházelo tomu, že jste se stal absolutním vítězem v kategorii humanitní?

Asi úplně první bylo přihlásit se na vzdělávací projekt o Evropské unii. Tam jsem se setkal s různými lidmi, kteří mě nasměrovali k dalším projektům. A přes různé soutěže jsem se pak propracoval až ke zmíněnému ocenění. Nešlo by to ale bez podpory rodiny a školy.

Ze tří oblastí, ve kterých jste vynikal, tedy sociologie, politologie a ekonomie vás baví nejvíce jaká oblast?

Nejvíce momentálně právo a ekonomie.

Jak vypadaly jednotlivé soutěže?

Není to jako většina soutěží v exaktních vědách, kde se zkoušejí vědomosti. Tohle je všechno navázané na sebe, takže není nutné mít teoretickou přípravu z těchto oborů. Postupně se k tomu člověk propracuje tím, co si například přečte a podobně.

To znamená, že politiku sledujete i ve svém volném čase?

Momentálně moc ne, ale i tak asi více, než je takový průměr.

Co vás zajímá na ekonomii?

Přijde mi super, že jsou v ní propojené exaktní i humanitní vědy. Matematika tu hraje stejnou roli jako humanitní rozměr.

Sociologie je úplně někde jinde, než třeba ekonomie. Co vás na ní zaujalo?

V sociologii mám asi nejmenší průpravu. Vím, jaké vyjdou průzkumy, ale především prostupuje ostatními obory. Třeba v politice se dá vidět, že se utvářejí témata, která s ní mají úzkou souvislost.

Sociologie má hodně blízko k psychologii. Zabýváte se tedy i psychologií?

Psychologii moc rád nemám, nezabrušuji do ní. Je to asi můj nejméně oblíbený obor z humanitních, takže se jí nezabývám i když se s ní sice setkávám. Je sice sociologii hodně blízká, ale zároveň i naprosto rozdílná. Celkově sociologii studuji spíše jen kvůli jejímu propojení s politologií, nikoli jako samotný obor.

Mimo zmíněných oborů máte ale úspěchy v dalších. Čemu se ještě věnujete?

Momentálně právu, občas jezdím na soutěže třeba z fyziky, ale už spíše na kolektivní soutěže. Nebavilo mě připravovat se samostatně. Baví mě pracovat v týmu, učit se v podstatě jeden od druhého.

O jakém studiu na vysoké škole přemýšlíte?

V tuhle chvíli váhám mezi právem a ekonomií. Stále se mezi nimi nemůžu rozhodnout.